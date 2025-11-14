हिंदी सिनेमा का वो डायरेक्टर, फ्लॉप फिल्मों ने बर्बाद किया करियर, 3 साल तक नहीं मिला काम, रितेश देशमुख ने पार लगाई नैया, दे डाली सुपरहिट फिल्में

Hindi Cinema Director Milap Zaveri: फिल्म दुनिया जितनी चमक-धमक वाली दिखाई देती है उतनी अंधेरों से भरी भी है. यहां जरूर नहीं कि यहां किसी का सिक्क चले. इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार और डायरेक्टर हैं, जिन्हें अपने करियर में सक्सेस हासिल करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा. आज हम आपको ऐसे ही निर्देशक के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी फिल्म एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थीं, जिसके बाद ऐसा समया भी आया कि उनको काम मिलना ही बंद हो गया, लेकिन रितेश देशमुख उनके लिए मसीहा बने.

फिल्म इंडस्ट्री हो या आम जिंदगी अक्सर कहा जाता है कि जब बुरा समय आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग आपके लिए मसीहा भी बन जाते हैं. खासकर फिल्म इंडस्ट्री में लगातार फ्लॉप देने के बाद सितारे हो या डायरेक्टर बड़ी ही आसानी से भुला दिए जाते हैं. ऐसा ही कुछ राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी भी हुआ. हालांकि, उनकी फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानियत’ की सक्सेस ने फिर साबित कर दिया कि टैलेंट और पेशेंस हो तो मुश्किल समय भी आसानी से गुजर जाता है और अच्छा समय आता है.

जब रितेश देशमुख बने उनके लिए मसीहा

अपने एक इंटरव्यू में मिलाप जावेरी ने बताया था कि जब किसी का पुराना काम नहीं चलता तो नया मौका मिलना बेहद मुश्किल होता है. ‘मस्ती 4’ के गाने लॉन्च पर उन्होंने बताया था कि लगभग 3 साल तक उनके पास कोई काम नहीं था. उस समय अभिनेता रितेश देशमुख ने उन्हें ‘मस्ती 4’ दिलाई. इसके बाद इस साल ‘एक दीवाने की दीवानियत’ उनके हाथ लगी. उनका कहना है कि वो 3 साल बेहद मुश्किल थे, लेकिन उन्होंने विश्वास बनाए रखा. अगर आपके अंदर हुनर और मेहनत का दम है, तो सही मौका जरूर मिलता है.

सक्सेस न मिलने पर काम भी नहीं मिलता

मिलाप मानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में सफलता न मिले तो काम मिलना और भी मुश्किल हो जाता है. किसी को उनसे पर्सनल परेशानी नहीं थी, लेकिन ‘सत्यमेव जयते 2’ के बाद लोगों का भरोसा कम हो गया था. उनका कहना है कि इस इंडस्ट्री में जवाब सिर्फ सफलता से ही दिया जा सकता है. यही वजह है कि ‘एक दीवाने की दीवानियत’ के हिट होने के बाद उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा. इस फिल्म में उन्होंने एक साथ राइटिंग और डायरेक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी, जो उनके लिए बड़ी चुनौती भी थी. हालांकि, उन्होंने फिल्म का प्रमोशन नहीं किया.

क्यों नहीं किया ‘एक दीवाने की दीवानियत’ का प्रमोशन?

लेकिन ‘मस्ती 4’ के लिए वे पूरी तरह से एक्टिव हैं. उनका कहना है कि ‘एक दीवाने की दीवानियत’ प्यार और नफरत की कहानी थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि इसके कलाकार सोनम बाजवा और हर्षवर्धन राणे हर जगह मुस्कुराते दिखें. मिलाप का कहना है कि वे ‘मस्ती’ की पहली फिल्म भी लिख चुके हैं और ‘मस्ती 4’ भी उसी अंदाज में बनाई गई है. ये एक एडल्ट कॉमेडी है और ऐसी फिल्मों को बहुत सलीके से शूट करना पड़ता है, ताकि वे अश्लील न लगें, बल्कि मजेदार और हल्की-फुल्की महसूस हों. उन्होंने बताया कि ‘मस्ती 4’ की शूटिंग विदेश में की गई है.