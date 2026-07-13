/मशहूर म्यूजिक कंपोजर प्यारेलाल शर्मा पर टूटा दुखों का पहाड़, पत्नी सुनीला शर्मा का निधन; मुंबई में होगा अंतिम संस्कार

Legendary Composer Pyarelal Wife Sunila Sharma Passes Away: हिंदी सिनेमा की मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल में से प्यारेलाल शर्मा पर दुखों का पहाड़ टूट गया है. प्यारेलाल शर्मा की पत्नी सुनीला प्यारेलाल शर्मा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. उन्होंने 12 जुलाई 2026 को 78 साल की उम्र में अंतिम सांस ली.
प्यारेलाल शर्मा की पत्नी के निधन की खबर से पूरे संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. उनका अंतिम संस्कार आज यानी 13 जुलाई, दिन सोमवार को मुंबई के सांताक्रूज श्मशान घाट में किया जाएगा. इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की गई है. परिवार ने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश जारी कर उनके शांत, स्नेहमयी और समर्पित जीवन को याद किया है. सुनीला शर्मा के अंतिम संस्कार में कई दिग्गज हस्तियों के पहुंचने की उम्मीद है.
नोट के अनुसार, सुनीला प्यारेलाल शर्मा का अंतिम संस्कार सोमवार को सुबह करीब 11:30 बजे सांताक्रूज श्मशान घाट पर किया जाएगा. उम्मीद है कि म्यूजिक इंडस्ट्री की कई मशहूर हस्तियां सुनीला को श्रद्धांजलि देने आएंगी. शर्मा परिवार ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर लोगों को सुनीला के निधन की जानकारी दी.
इस नोट में लिखा है, 'अम्मा ने शालीनता, भक्ति और शांत मजबूती से भरी जिंदगी जी, जो उन्हें जानने वाले सभी लोगों के लिए बिना शर्त प्यार का एक सहारा थीं. भले ही हमारा दिल भारी है, लेकिन हमें इस बात से सुकून मिलता है कि अब उन्हें शांति मिल गई है.' परिवार ने इस मुश्किल समय में अपने और दोस्तों के लिए प्यार, दुआओं और सहयोग के लिए शुभचिंतकों का भी शुक्रिया अदा किया.
सुनीला प्यारेलाल शर्मा भारतीय संगीत जगत की जानी-मानी हस्तियों में से एक थीं. वह कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं थीं, लेकिन संगीतकार प्यारेलाल शर्मा के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा और ताकत बनी रहीं. हाल के वर्षों में, सुनीला कई सिंगिंग रियलिटी शो में प्यारेलाल के साथ नजर आती थीं. इंडियन आइडल 13 के लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल स्पेशल एपिसोड में सुनीला और प्यारेलाल स्पेशल गेस्ट के तौर पर शामिल हुए थे. कंटेस्टेंट संचारी सेन गुप्ता और उनकी मां ने सुनीला प्यारेलाल शर्मा को हाथ से डिजाइन की हुई एक खास साड़ी तोहफे में दी. यह पल न सिर्फ प्यारेलाल और सुनीला के लिए, बल्कि इंडियन आइडल 13 के कंटेस्टेंट्स और जजों के लिए भी बहुत भावुक कर देने वाला था.