Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /मशहूर म्यूजिक कंपोजर प्यारेलाल शर्मा पर टूटा दुखों का पहाड़, पत्नी सुनीला शर्मा का निधन; मुंबई में होगा अंतिम संस्कार

मशहूर म्यूजिक कंपोजर प्यारेलाल शर्मा पर टूटा दुखों का पहाड़, पत्नी सुनीला शर्मा का निधन; मुंबई में होगा अंतिम संस्कार

Legendary Composer Pyarelal Wife Sunila Sharma Passes Away: हिंदी सिनेमा की मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल के प्यारेलाल शर्मा की पत्नी सुनीला प्यारेलाल शर्मा का 78 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनके निधन से संगीत जगत में शोक की लहर है. परिवार ने इसकी जानकारी साझा की और आज मुंबई में उनका अंतिम संस्कार होगा.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 13, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:19 AM IST
मशहूर म्यूजिक कंपोजर प्यारेलाल शर्मा पर टूटा दुखों का पहाड़, पत्नी सुनीला शर्मा का निधन; मुंबई में होगा अंतिम संस्कार
Image Credit: प्यारेलाल शर्मा की पत्नी सुनीला शर्मा का निधनSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
100 करोड़ बढ़ा बजट, लेकिन नहीं बदली तस्वीर! PWD की हरियाली योजना पर उठे सवाल
Delhi PWD Greenery16 min ago
2
चांदी का भाव30 min ago
3
dehradun news30 min ago
4
FIFA World Cup 202643 min ago
5
Pyarelal Sharma48 min ago