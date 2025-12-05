हिंदी सिनेमा की वो दमदार शख्सियत, बुटीक में करते थे काम, 500 रुपये थी सैलरी, राजेश खन्ना की फिल्म ने बदली किस्मत, आज 2200 करोड़ का है साम्राज्य

Fashion Designer Manish Malhotra Birthday: फैशन की ग्लैमरस दुनिया जितनी चमकदार दिखती है, उतनी ही मेहनत और जुनून से भरी होती है. बड़े पर्दे के पीछे ऐसे कई लोग होते हैं, जिनकी क्रिएटिव सोच फिल्मों को खास बना देती है. किसी भी फिल्म का लुक, उसका स्टाइल और उसके किरदारों की पहचान काफी हद तक कपड़ों और डिजाइन पर टिकी होती है. यही वजह है कि फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे डिजाइनरों की अहमियत हमेशा रही है.

फिल्में चाहे छोटी हों या बड़ी, हर प्रोजेक्ट में एक ऐसी टीम मौजूद रहती है जो पर्दे पर दिखाई देने वाले हर रंग और हर स्टाइल को सोच-समझकर तैयार करती है. किसी किरदार की शख्सियत को मजबूत दिखाने में उसके पहनावे की बड़ी भूमिका होती है. कई बार दर्शकों को कहानी से ज्यादा किसी लुक या आउटफिट का स्टाइल याद रह जाता है. इसी वजह से फैशन और फिल्में हमेशा साथ-साथ चलते आए हैं. आज हम आपको ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में बता जा रहे हैं.

बुटीक में काम कर मिलते थे 500 रुपये

अब बात करते हैं उस शख्स की, जिसने फैशन की इस ग्लैमरस दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई. 5 दिसंबर, 1966 को जन्मे इस डिजाइनर का सफर बेहद साधारण था. शुरुआती दिनों में उन्होंने बांद्रा की एक छोटी बुटीक में महज 500 रुपए महीने की नौकरी की थी. वहीं बैठकर कपड़े फोल्ड करना, नए डिजाइन देखना और कस्टमर को आउटफिट दिखाना उनका रोज का काम था. बचपन से उन्हें रंग, कागज और पेंसिल से खास लगाव था, जिसे वे धीरे-धीरे अपने करियर में बदलते गए.

बुटीक से बॉलीवुड तक का सफर

हम बात कर रहे हैं. हिंदी सिनेमा के जाने-माने फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की. जो आज अपना 58 जन्मदिन मना रहे हैं. आज अपनी सक्सेस को लेकर उनका कहना है कि उनकी मां ही उनकी सबसे पहली प्रेरणा रहीं. मां उन्हें कभी रोकती नहीं थीं और हमेशा नए आइडियाज को आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करती थीं. स्कूल खत्म होते ही उन्होंने बुटीक में काम शुरू कर दिया, जहां बैठकर वे घंटों स्केच बनाते और डिजाइन समझते रहते थे. फिल्मों के लिए उनके जुनून ने उन्हें लगातार नई चीजें सीखने के लिए इंस्पायर किया.

राजेश खन्ना की फिल्म ने बदली किस्तम

हर शुक्रवार नई फिल्म का इंतजार करना उनकी आदत बन चुकी थी. उनके करियर का टर्निंग प्वॉइंट 1990 में आया, जब उन्हें गोविंदा, जूही चावला और राजेश खन्ना की फिल्म ‘स्वर्ग’ के लिए काम करने का मौका मिला. 25 साल की उम्र में मिला ये पहला ब्रेक उनकी जिंदगी बदल देने वाला साबित हुआ. फिल्म में उनके काम को खूब सराहा गया और इसके बाद उनके लिए नए दरवाजे खुलने लगे. फिर उन्होंने ‘गुमराह’ और ‘रंगीला’ जैसी बड़ी फिल्मों के कॉस्ट्यूम डिजाइन किए, जिससे उनकी पहचान और मजबूत हो गई.

आज 2200 करोड़ के मालिक हैं मनीष

इसके बाद उन्होंने ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’, ‘कभी खुशी कभी गम’, ‘कभी अलविदा न कहना’, ‘ऐ दिल है मुश्किल’ और ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ जैसी कई हिट फिल्मों का हिस्सा बनकर अपनी जगह पक्की कर ली. सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं, बल्कि बड़े सितारों की शादियों और खास मौकों पर भी उनके डिजाइन किए हुए आउटफिट चर्चा में रहे. करीना कपूर का वेडिंग लहंगा, आलिया का ब्राइडल लुक और कियारा आडवाणी के आउटफिट ने उन्हें ग्लोबल फैशन आइकन बना दिया. बता दें, आज ने 2200 करोड़ के मालिक हैं.