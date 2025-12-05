Advertisement
trendingNow13029688
Hindi Newsबॉलीवुड

हिंदी सिनेमा की वो दमदार शख्सियत, बुटीक में करते थे काम, 500 रुपये थी सैलरी, राजेश खन्ना की फिल्म ने बदली किस्मत, आज 2200 करोड़ का है साम्राज्य

Guess This Bollywood Celebrity: आज हम आपको जिस शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं वो अब एक नाम नहीं, बल्कि एक ब्रैंड बन चुके हैं. बॉलीवुड की कई फिल्मों में उन्होंने हीरो और हीरोइनों के साथ उन्होंने काम किया है और इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई. साथ ही 500 रुपये की सैलरी से लेकर 2200 करोड़ के साम्रार्ज तक का सफर तय किया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 05, 2025, 10:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हिंदी सिनेमा की वो शख्सियत, बुटीक में करते थे काम, आज हैं बड़े सितारे
हिंदी सिनेमा की वो शख्सियत, बुटीक में करते थे काम, आज हैं बड़े सितारे

Fashion Designer Manish Malhotra Birthday: फैशन की ग्लैमरस दुनिया जितनी चमकदार दिखती है, उतनी ही मेहनत और जुनून से भरी होती है. बड़े पर्दे के पीछे ऐसे कई लोग होते हैं, जिनकी क्रिएटिव सोच फिल्मों को खास बना देती है. किसी भी फिल्म का लुक, उसका स्टाइल और उसके किरदारों की पहचान काफी हद तक कपड़ों और डिजाइन पर टिकी होती है. यही वजह है कि फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे डिजाइनरों की अहमियत हमेशा रही है. 

फिल्में चाहे छोटी हों या बड़ी, हर प्रोजेक्ट में एक ऐसी टीम मौजूद रहती है जो पर्दे पर दिखाई देने वाले हर रंग और हर स्टाइल को सोच-समझकर तैयार करती है. किसी किरदार की शख्सियत को मजबूत दिखाने में उसके पहनावे की बड़ी भूमिका होती है. कई बार दर्शकों को कहानी से ज्यादा किसी लुक या आउटफिट का स्टाइल याद रह जाता है. इसी वजह से फैशन और फिल्में हमेशा साथ-साथ चलते आए हैं. आज हम आपको ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में बता जा रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manish Malhotra (@manishmalhotra05)

Add Zee News as a Preferred Source

बुटीक में काम कर मिलते थे 500 रुपये

अब बात करते हैं उस शख्स की, जिसने फैशन की इस ग्लैमरस दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई. 5 दिसंबर, 1966 को जन्मे इस डिजाइनर का सफर बेहद साधारण था. शुरुआती दिनों में उन्होंने बांद्रा की एक छोटी बुटीक में महज 500 रुपए महीने की नौकरी की थी. वहीं बैठकर कपड़े फोल्ड करना, नए डिजाइन देखना और कस्टमर को आउटफिट दिखाना उनका रोज का काम था. बचपन से उन्हें रंग, कागज और पेंसिल से खास लगाव था, जिसे वे धीरे-धीरे अपने करियर में बदलते गए.

Dhurandhar Twitter Review: 2 साल बाद रणवीर सिंह की धमाकेदार वापसी, ‘धुरंधर’ को लोगों ने बताया ब्लॉकबस्टर, बोले- ‘क्या मास्टरपीस...’ 

बुटीक से बॉलीवुड तक का सफर

हम बात कर रहे हैं. हिंदी सिनेमा के जाने-माने फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की. जो आज अपना 58 जन्मदिन मना रहे हैं. आज अपनी सक्सेस को लेकर उनका कहना है कि उनकी मां ही उनकी सबसे पहली प्रेरणा रहीं. मां उन्हें कभी रोकती नहीं थीं और हमेशा नए आइडियाज को आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करती थीं. स्कूल खत्म होते ही उन्होंने बुटीक में काम शुरू कर दिया, जहां बैठकर वे घंटों स्केच बनाते और डिजाइन समझते रहते थे. फिल्मों के लिए उनके जुनून ने उन्हें लगातार नई चीजें सीखने के लिए इंस्पायर किया. 

राजेश खन्ना की फिल्म ने बदली किस्तम

हर शुक्रवार नई फिल्म का इंतजार करना उनकी आदत बन चुकी थी. उनके करियर का टर्निंग प्वॉइंट 1990 में आया, जब उन्हें गोविंदा, जूही चावला और राजेश खन्ना की फिल्म ‘स्वर्ग’ के लिए काम करने का मौका मिला. 25 साल की उम्र में मिला ये पहला ब्रेक उनकी जिंदगी बदल देने वाला साबित हुआ. फिल्म में उनके काम को खूब सराहा गया और इसके बाद उनके लिए नए दरवाजे खुलने लगे. फिर उन्होंने ‘गुमराह’ और ‘रंगीला’ जैसी बड़ी फिल्मों के कॉस्ट्यूम डिजाइन किए, जिससे उनकी पहचान और मजबूत हो गई.

आज 2200 करोड़ के मालिक हैं मनीष 

इसके बाद उन्होंने ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’, ‘कभी खुशी कभी गम’, ‘कभी अलविदा न कहना’, ‘ऐ दिल है मुश्किल’ और ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ जैसी कई हिट फिल्मों का हिस्सा बनकर अपनी जगह पक्की कर ली. सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं, बल्कि बड़े सितारों की शादियों और खास मौकों पर भी उनके डिजाइन किए हुए आउटफिट चर्चा में रहे. करीना कपूर का वेडिंग लहंगा, आलिया का ब्राइडल लुक और कियारा आडवाणी के आउटफिट ने उन्हें ग्लोबल फैशन आइकन बना दिया. बता दें, आज ने 2200 करोड़ के मालिक हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Manish Malhotra

Trending news

वो ईंधन कौन सा है जो अमेरिका खुद रूस से खरीदता है, पुतिन ने सच्चाई खोलकर रख दी
Putin
वो ईंधन कौन सा है जो अमेरिका खुद रूस से खरीदता है, पुतिन ने सच्चाई खोलकर रख दी
PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को को नहीं लगी भनक
putin modi
PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को को नहीं लगी भनक
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
snowfall warning
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
Shashi Tharoor
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
rules loudspeakers
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
rare rock eagle
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
Putin
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में
Tamilnadu
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में
गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
Putin
गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
DNA
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा