/हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े ‘कॉमेडी किंग’, 300 से ज्यादा फिल्मों में किया काम; 26 रुपये कमाने वाले बस कंडक्टर से ‘जॉनी वॉकर’ बनने की कहानी

मुंबई की सड़कों पर बसों में टिकट काटने वाले एक आम लड़के का हिंदी सिनेमा का सबसे चहेता कॉमेडियन बनना किसी जादू जैसा लगता है. इस कलाकार ने बिना एक बूंद शराब छुए पर्दे पर बेवड़े और शराबी के ऐसे रोल निभाए कि देखने वाले भी हैरान रह गए. गुरु दत्त ने जब उनका ये हुनर पहचाना, तो फिल्म ‘बाजी’ से उनकी किस्मत पलट गई. ‘प्यासा’ और ‘नया दौर’ जैसी फिल्मों में उनके अनोखे अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया. संघर्ष, टैलेंट और किस्मत के इस शानदार मेल ने एक मामूली कंडक्टर को बॉलीवुड की दुनिया का अनमोल सितारा बना दिया.
हम यहां किसी और की नहीं, बल्कि जॉनी वाकर साहब की बात कर रहे हैं, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है. 11 नवंबर, 1926 को इंदौर में जन्मे बदरुद्दीन जमालुद्दीन का शुरुआती जीवन काफी तंगहाली में बीता. रोजी-रोटी की तलाश में वे मुंबई चले आए. यहां उन्होंने बसों में टिकट कंडक्टर की नौकरी करनी शुरू कर दी, जिसके लिए उन्हें महीने के सिर्फ 26 रुपये मिलते थे. लेकिन गरीबी के बावजूद उनके अंदर का कलाकार हमेशा जिंदा रहा. वे बस में ड्यूटी के दौरान ही मजेदार डायलॉग बोलकर और लोगों की नकल उतारकर यात्रियों का मनोरंजन किया करते थे.
लेकिन उन्हें कहा पता था कि बस में यात्रियों को हंसाने का उनका ये अनोखा तरीका एक दिन उनकी किस्मत बदल देगा और वो एक बड़ा कलाकार बन जाएंगे. दिग्गज एक्टर-डायरेक्ट गुरुदत्त ने जब उनकी ये लाजवाब अदाकारी देखी, तो वे बेहद इंप्रेस हुए. उन्होंने बिना देर किए उन्होंने बदरुद्दीन को फिल्मों में काम करने का बेहतरीन मौका दिया और साथ ही एक नया नाम दिया ‘जॉनी वॉकर’, जो एक मशहूर व्हिस्की ब्रांड के नाम पर था. बड़े पर्दे पर शराबी के यादगार किरदार निभाने वाले बदरुद्दीन ने अपनी असली जिंदगी में कभी शराब को छुआ तक नहीं था.
सिनेमा की दुनिया में आते ही अपनी बेहतरीन एक्टिंग से बदरुद्दीन जमालुद्दीन उर्फ ‘जॉनी वॉकर’ ने हर किसी का दिल जीत लिया. ‘प्यासा’, ‘कागज के फूल’, ‘चौदहवीं का चांद’, ‘मिस्टर एंड मिसेज 55’, ‘मधुमती’, ‘नया दौर’ और ‘सीआईडी’ जैसी कई पुरानी यादगार फिल्मों में उनका काम आज भी सराहा जाता है. उनकी कॉमेडी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उसमें जरा भी भद्दापन नहीं होता था. उनका मजाक पूरी तरह से साफ-सुथरा, पारिवारिक और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ लगता था. इसी सादगी की वजह से लोग उन्हें आज भी बहुत प्यार करते हैं.
अपने शानदार अभिनय के लिए जॉनी वॉकर को कई बड़े अवॉर्ड मिले. साल 1959 में फिल्म ‘मधुमती’ के लिए उन्हें बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था. इसके बाद फिल्म ‘शिकार’ के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन एक्टर का सम्मान दिया गया. अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो साल 1955 में उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस नूरजहां से शादी की थी. दोनों के 6 बच्चे हैं. उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश और पढ़ाई-लिखाई पर पूरा ध्यान दिया. अपने बच्चों को बेहतर और हाई एजुकेशन दिलाने के लिए उन्होंने उन्हें अमेरिका भी भेजा, जो एक बड़ी बात थी.
भारतीय सिनेमा में अपनी बेहतरीन कॉमेडी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले जॉनी वाकर ने 29 जुलाई 2003 को 300 से ज्यादा फिल्मों का यादगार सफर पूरा कर दुनिया से विदा ली थी. लंबे समय से चल रही बीमारी के बावजूद उन्होंने पर्दे पर कभी अपनी मुस्कान कम नहीं होने दी. उन्होंने हिंदी फिल्मों में कॉमेडी करने का एक ऐसा अनूठा अंदाज पेश किया, जो आज भी नए कलाकारों के लिए एक मिसाल बना हुआ है. उनका काम सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं था, बल्कि वो हर किरदार में जान फूंक देते थे, जिन्हें आज भी याद किया जाता है और लोगों के दिलों में जिंदा हैं.