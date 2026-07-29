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हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े ‘कॉमेडी किंग’, 300 से ज्यादा फिल्मों में किया काम; 26 रुपये कमाने वाले बस कंडक्टर से ‘जॉनी वॉकर’ बनने की कहानी

Johnny Walker Death Anniversary: इस कलाकार के एक बस कंडक्टर से बॉलीवुड के सबसे बड़े कॉमेडियन बनने तक का सफर आसान नहीं था. उनकी किस्मत तब बदली, जब उनकी एक्टिंग से इंप्रेस होकर गुरुदत्त ने उन्हें फिल्मों में मौका दिया और एक नया नाम दिया, जो मरते दम तक उनके साथ रहा.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 29, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:33 AM IST
हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े ‘कॉमेडी किंग’, 300 से ज्यादा फिल्मों में किया काम; 26 रुपये कमाने वाले बस कंडक्टर से ‘जॉनी वॉकर’ बनने की कहानी
Image Credit: Johnny Walker Death Anniversary

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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