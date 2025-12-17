महीने का कमाते थे साढ़े 6 हजार, आज करोड़ों की है दौलत, दे चुके 1000 करोड़ी ब्लॉकबस्टर, 2 बड़ी एक्ट्रेस संग रहा सालों-साल अफेयर

Hindi Cinema Handsome Hunk John Abraham: बॉलीवुड में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, जो संघर्ष, मेहनत और धैर्य की असली मिसाल बन जाती हैं. आज 17 दिसंबर, 2025 को हिंदी सिनेमा के एक ऐसे ही बड़े सितारे का 53वां जन्मदिन है, जिसने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के अपनी पहचान बनाई. शुरुआत साधारण थी, हालात मुश्किल थे, लेकिन सपने बड़े थे. कम पैसों में गुजारा करना, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझना और फिर भी हार न मानना, यही वो सफर है जिसने इस कलाकार को मजबूत बनाया.

हम यहां हिंदी सिनेमा के हैंडसम हंक जॉन अब्राहम की बात कर रहे हैं, जिनका जन्म साल 1972 में मुंबई में हुआ था. वे एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं और उनकी परवरिश भी बेहद साधारण माहौल में हुई. उनकी मां पारसी हैं और पिता मलयाली हैं. जॉन का असली नाम फरहान ईरानी है. फिल्मों में आने से पहले जॉन एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते थे, जहां उनकी पहली सैलरी सिर्फ 6,500 थी. कॉलेज के दिनों में हालात इतने तंग थे कि बस और ऑटो का किराया देने के लिए उन्हें दोस्तों से 500 उधार लेना पड़ता था.

इन फिल्मों से खुद को किया साबित

यही दौर उनकी सोच और जिंदगी के नजरिए को जमीन से जोड़े रखने वाला बना. जॉन अब्राहम ने साल 2003 में फिल्म ‘जिस्म’ से बॉलीवुड में कदम रखा. इस फिल्म ने उन्हें पहचान दिलाई, लेकिन असली ब्रेक उन्हें 2004 में आई ‘धूम’ से मिला. इस फिल्म में उन्होंने एक स्टाइलिश विलेन का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया. इसके बाद जॉन ने ‘गरम मसाला’, ‘न्यूयॉर्क’, ‘रिस 2’, ‘हाउसफुल 2’, ‘सत्यमेव जयते’ और ‘बाटला हाउस’ जैसी फिल्मों में अलग-अलग तरह के रोल निभाकर खुद को साबित किया.

दे चुके 1000 करोड़ी ब्लॉकबस्टर

साल 2023 में जॉन अब्राहम फिल्म ‘पठान’ में नजर आए, जहां उन्होंने शाहरुख खान के सामने विलेन ‘जिम’ का किरदार निभाया. उनका ये रोल काफी चर्चा में रहा और उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई. इस फिल्म ने दुनियाभर में 1055 करोड़ की कमाई की और भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल हो गई. इस फिल्म के साथ जॉन उन एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए, जिनकी फिल्मों ने 1000 करोड़ क्लब का आंकड़ा पार किया. जॉन सिर्फ एक्टर ही नहीं, बल्कि एक सफल प्रोड्यूसर भी हैं.

सफल प्रोड्यूसर भी हैं जॉन अब्राहम

उनकी प्रोडक्शन कंपनी ‘JA एंटरटेनमेंट’ ने ‘विकी डोनर’, ‘मद्रास कैफे’, ‘परमाणु’ और ‘फोर्स 2’ जैसी फिल्मों को सपोर्ट किया. ये फिल्में एंटरटेनमेंट के साथ-साथ सोशल मैसेज भी देती हैं. फिल्मों के अलावा जॉन ने फिटनेस और रियल एस्टेट में भी निवेश किया है. सुपरबाइक्स के शौकीन जॉन के पास डुकाटी और यामाहा जैसी महंगी बाइक्स का कलेक्शन है. जॉन को बॉलीवुड का फिटनेस आइकन माना जाता है. उनकी फिट बॉडी और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल लाखों लोगों को इंस्पाय करती है. उनकी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग भी है.

आज करोड़ों के मालिक हैं जॉन अब्राहम

साथ ही जॉन अब्राहम एनिमल वेलफेयर और एजुकेशन से जुड़े कई सामाजिक कामों में भी काफी एक्टिंव हैं. सादगी उनकी सबसे बड़ी पहचान है. जॉन को फिल्म इंडस्ट्री में 22 साल हो चुके हैं और इतने सालों में उन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक वे एक फिल्म के लिए 15-20 करोड़ चार्ज करते हैं. ‘पठान’ के लिए उन्होंने 20 करोड़ चार्ज किए थे. उनकी टोटल नेटवर्थ करीब 251 करोड़ बताई जाती है. 500 रुपये उधार से 1000 करोड़ी फिल्म देने का उनका सफर वाकई इंस्पायरिंग है.