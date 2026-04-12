खामोश हुई 12000 गानों को सुरों से सजाने वाली आवाज, 92 की उम्र में आशा ताई ने दुनिया को कहा अलविदा, सोमवार को दी जाएगी अंतिम विदाई

Asha Bhosle Passes Away: 92 की उम्र में आशा भोसले ने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली. इस खबर से पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर फैल गई. शानिवार रात को उन्हें कार्डियक अरेस्ट आने के बाद एडमिट कराया गया था.
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Asha Bhosle Passes Away: हिंदी सिनेमा की मशहूर प्लेबैक सिंगर आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया. खबर के मुताबिक 11 अप्रैल को उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद उन्हें तुरंत ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. इस दुखद खबर की पुष्टि महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार ने की. बताया गया है कि उनका पार्थिव शरीर कल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक उनके घर पर रखा जाएगा.
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अंतिम संस्कार शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में होगा. आशा भोसले भारतीय संगीत जगत की सबसे बड़ी और सम्मानित आवाजों में से एक थीं. उनका जन्म 8 सितंबर, 1933 को हुआ था और उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था. अपने लंबे करियर में उन्होंने हजारों गाने गाए, जो हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली और गुजराती जैसी कई भाषाओं में थे. उनकी आवाज हर दौर के लोगों को पसंद आई और उन्होंने कई पीढ़ियों को अपने गानों से जोड़ा.
#WATCH मुंबई: मशहूर सिंगर आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने कहा, "मेरी माताजी का आज निधन हो गया है। लोग कल सुबह 11 बजे लोअर परेल के कासा ग्रांडे में उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे सकते हैं, जहां वे रहती थीं। उनका अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा।" https://t.co/KtCV0UBDJb pic.twitter.com/vn0qZNjEGo
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 12, 2026
यही वजह है कि उनके जाने से पूरी फिल्म और संगीत इंडस्ट्री को गहरा झटका लगा. हर कोई इस खबर से स्तंभ रह गया. उनकी तबीयत को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही थीं, जिस पर उनकी पोती जनाई भोसले ने खुद सामने आकर जानकारी दी थी. वहीं, उनके निधन के बाद अब उनके छोटे आनंद ने भी इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा, ‘मेरी माताजी का आज निधन हो गया है. लोग कल सुबह 11 बजे लोअर परेल के कासा ग्रांडे में उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे सकते हैं, जहां वे रहती थीं’.
उन्होंने आगे कहा, ‘उनका अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा’. लेकिन बाद में ये दुखद खबर सामने आई जिसने सभी को चौंका दिया. अपने शानदार करियर में आशा भोसले को कई बड़े अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया. उन्हें देश के सबसे बड़े सिनेमा सम्मान दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार मिले. ये सम्मान उनके संगीत में दिए गए योगदान को दिखाते हैं. उन्होंने हर तरह के गाने गाए, चाहे वो रोमांटिक हों, आइटम सॉन्ग हों या गजल.
उनकी आवाज में एक अलग ही जादू था, जो हर गाने को खास बना देता था. अगर उनके मशहूर गानों की बात करें तो उन्होंने कई ऐसे गाने दिए जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं. ‘पिया तू अब तो आजा’, ‘दम मारो दम’, ‘चुरा लिया है तुमने जो दिल को’, ‘झुमका गिरा रे’, ‘ये मेरा दिल’, ‘दिल चीज क्या है’, ‘ओ मेरे सोना रे’ और ‘इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं’ जैसे गाने आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं. इन गानों ने उन्हें हर उम्र के लोगों के दिल में खास जगह दिलाई.
उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी उतार-चढ़ाव भरी रही. 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बहन लता मंगेशकर के पर्सनल सेक्रेटरी गणपतराव भोसले से शादी की थी, जो उनसे उम्र में काफी बड़े थे. ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी और उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. बाद में उनकी जिंदगी में मशहूर संगीतकार आर डी बर्मन आए, जिनसे उन्होंने शादी की. दोनों की जोड़ी ने संगीत की दुनिया में कई यादगार गाने दिए. ये रिश्ता प्यार और संगीत दोनों का खूबसूरत मेल था, जिसे आज भी याद किया जाता है.
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