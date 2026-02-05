हिंदी सिनेमा के वो लीजेंडरी सिंगर, जिन्होंने 57 साल पहले 12 घंटे में रिकॉर्ड किए थे ये 5 हिट गाने, बने थे जितेंद्र-धर्मेंद्र और राजेंद्र की आवाज

Hindi Cinema Legendary Singer: हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर से जुड़ा ये किस्सा आज भी लोगों को चौंका देता हैं. जब हिंदी सिनेमा के एक लीजेंडरी सिंगर ने प्रोफेशनल कमिटमेंट के लिए एक ही दिन में तीन अलग-अलग फिल्मों के लिए पांच गानों की रिकॉर्डिंग की थी. 57 साल पहले करीब 12 घंटे तक चली इस रिकॉर्डिंग के सभी गाने आज भी अपने दौर के हिट गानों की लिस्ट में शामिल है.