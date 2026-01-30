बनना चाहते थे क्रिकेटर, वक्त ने बना दिया नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर, बना चुके 100 फिल्में, कुछ रहीं हिट, तो कुछ ऑल‑टाइम ब्लॉकबस्टर

National Award-Winning Director Priyadarshan: मशहूर फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन 30 जनवरी, 2026 को अपना 69वां जन्मदिन मना रहे हैं. वे भारतीय सिनेमा के सबसे एक्टिव और सक्सेसफुल डायरेक्टर्स में गिने जाते हैं. उन्होंने मलयालम, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में करीब 100 फिल्मों का निर्देशन किया है. 4 दशक से ज्यादा के करियर में उन्होंने कॉमेडी, इमोशनल ड्रामा और बड़े लेवल की फिल्मों से बॉक्स ऑफिस और दर्शकों का दिल जीता.

‘हेरा फेरी’, ‘चिथ्रम’ और ‘मरक्कार’ जैसी फिल्में उनकी पहचान बन चुकी हैं. प्रियदर्शन का पूरा नाम प्रियदर्शन सोमन नायर है. उनका जन्म 30 जनवरी, 1957 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था. उनके पिता लाइब्रेरियन थे, इसलिए बचपन से ही उन्हें किताबों और कहानियों से जुड़ने का मौका मिला. पढ़ने की आदत ने उनकी सोच और कल्पना को मजबूत किया. उन्होंने गवर्नमेंट मॉडल बॉयज स्कूल से पढ़ाई की और फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री हासिल की.

डायरेक्शन से पहले कर चुके हैं पत्रकारिता

साहित्य की समझ ने उनकी फिल्मों को खास बनाया. फिल्मों में आने से पहले प्रियदर्शन ने पत्रकार और स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर काम किया. उनके करीबी दोस्त मोहनलाल ने उन्हें निर्देशन में हाथ आजमाने के लिए इंस्पायर किया. साल 1984 में उन्होंने मलयालम फिल्म ‘पूचक्कोरु मूक्कुथी’ से निर्देशन की शुरुआत की. ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई. इसके बाद ‘थलवट्टम’, ‘चिथ्रम’ और ‘किलुक्कम’ जैसी फिल्मों ने उन्हें मलयालम सिनेमा का बड़ा नाम बना दिया.

बनाई कई ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्में

उनकी कॉमेडी में भावनाओं की गहराई साफ नजर आती थी. 1990 के दशक में प्रियदर्शन ने हिंदी सिनेमा का रुख किया. शुरुआत भले ही साधारण रही, लेकिन साल 2000 में आई ‘हेरा फेरी’ ने इतिहास बना दिया. अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की ये फिल्म आज भी दर्शकों की पसंदीदा है. इसके बाद ‘हंगामा’, ‘हलचल’, ‘गरम मसाला’ और ‘भूल भुलैया’ जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का भरोसेमंद निर्देशक बना दिया. उनकी कॉमेडी आज भी नई पीढ़ी को पसंद आती है.

फिल्मों के लिए मिला नेशनल अवॉर्ड विनर

प्रियदर्शन सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं रहे. उन्होंने गंभीर और सामाजिक मुद्दों पर भी शानदार फिल्में बनाईं. तमिल फिल्म ‘कांचीवरम’ ने उन्हें नेशनल अवॉर्ड दिलाया. वहीं, 2021 में आई ‘मरक्कार लायन ऑफ द अरेबियन सी’ ने भी राष्ट्रीय सम्मान जीता. उन्हें पद्म श्री से भी नवाजा जा चुका है. पर्सनल लाइफ में उतार-चढ़ाव के बावजूद उन्होंने काम से कभी दूरी नहीं बनाई और लगातार एक्टिव बने रहे. अगस्त 2025 में प्रियदर्शन ने हिंट दिया था वे जल्द निर्देशन से रिटायर हो सकते हैं.

100वीं फिल्म पर कर रहे काम

फिलहाल वे ‘हैवान’, ‘भूत बंगला’, ‘हेरा फेरी 3’ और अपनी 100वीं फिल्म पर काम कर रहे हैं. ‘हैवान’ में अक्षय कुमार और सैफ अली खान नजर आएंगे, जबकि मोहनलाल का कैमियो भी होगा. उनका कहना है कि अब वे थकान महसूस करते हैं और इन प्रोजेक्ट्स के बाद फिल्मों से दूरी बनाना चाहते हैं. बेहद कम लोग ये जानते हैं कि वे पहले भारतीय क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन वक्त और करीबी दोस्त मोहनलाल ने उन्होंने भारतीय सिनेमा का एक शानदार डायरेक्ट बना दिया.