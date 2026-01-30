Advertisement
trendingNow13091305
Hindi Newsबॉलीवुडबनना चाहते थे क्रिकेटर, वक्त ने बना दिया नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर, बना चुके 100 फिल्में, कुछ रहीं हिट, तो कुछ ऑल‑टाइम ब्लॉकबस्टर

बनना चाहते थे क्रिकेटर, वक्त ने बना दिया नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर, बना चुके 100 फिल्में, कुछ रहीं हिट, तो कुछ ऑल‑टाइम ब्लॉकबस्टर

Hindi Cinema Director: यूं तो भारतीय सिनेमा में कई डायरेक्ट रहे हैं, जिन्होंने अपनी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर राज किया, क्योंकि वे हमेशा से इंडस्ट्री में पहचान बनना चाहते हैं, लेकिन आज हम आपको उस डायरेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो वैसे को क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन वक्त ने डायरेक्ट बना दिया, जिसके बाद उन्होंने हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लाइन ही लगा दी. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 30, 2026, 10:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बनना चाहते थे क्रिकेटर, वक्त ने बना दिया नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर
बनना चाहते थे क्रिकेटर, वक्त ने बना दिया नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर

National Award-Winning Director Priyadarshan: मशहूर फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन 30 जनवरी, 2026 को अपना 69वां जन्मदिन मना रहे हैं. वे भारतीय सिनेमा के सबसे एक्टिव और सक्सेसफुल डायरेक्टर्स में गिने जाते हैं. उन्होंने मलयालम, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में करीब 100 फिल्मों का निर्देशन किया है. 4 दशक से ज्यादा के करियर में उन्होंने कॉमेडी, इमोशनल ड्रामा और बड़े लेवल की फिल्मों से बॉक्स ऑफिस और दर्शकों का दिल जीता.

‘हेरा फेरी’, ‘चिथ्रम’ और ‘मरक्कार’ जैसी फिल्में उनकी पहचान बन चुकी हैं. प्रियदर्शन का पूरा नाम प्रियदर्शन सोमन नायर है. उनका जन्म 30 जनवरी, 1957 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था. उनके पिता लाइब्रेरियन थे, इसलिए बचपन से ही उन्हें किताबों और कहानियों से जुड़ने का मौका मिला. पढ़ने की आदत ने उनकी सोच और कल्पना को मजबूत किया. उन्होंने गवर्नमेंट मॉडल बॉयज स्कूल से पढ़ाई की और फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री हासिल की. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priyadarshan (@priyadarshan.official)

Add Zee News as a Preferred Source

डायरेक्शन से पहले कर चुके हैं पत्रकारिता

साहित्य की समझ ने उनकी फिल्मों को खास बनाया. फिल्मों में आने से पहले प्रियदर्शन ने पत्रकार और स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर काम किया. उनके करीबी दोस्त मोहनलाल ने उन्हें निर्देशन में हाथ आजमाने के लिए इंस्पायर किया. साल 1984 में उन्होंने मलयालम फिल्म ‘पूचक्कोरु मूक्कुथी’ से निर्देशन की शुरुआत की. ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई. इसके बाद ‘थलवट्टम’, ‘चिथ्रम’ और ‘किलुक्कम’ जैसी फिल्मों ने उन्हें मलयालम सिनेमा का बड़ा नाम बना दिया. 

Mardaani 3 Twitter Review: अंदर तक झकझोर कर रख देगी रानी मुखर्जी की फिल्म, रिव्यू पढ़ने के बाद खुद को रोक पाना होगा मुश्किल

बनाई कई ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्में 

उनकी कॉमेडी में भावनाओं की गहराई साफ नजर आती थी. 1990 के दशक में प्रियदर्शन ने हिंदी सिनेमा का रुख किया. शुरुआत भले ही साधारण रही, लेकिन साल 2000 में आई ‘हेरा फेरी’ ने इतिहास बना दिया. अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की ये फिल्म आज भी दर्शकों की पसंदीदा है. इसके बाद ‘हंगामा’, ‘हलचल’, ‘गरम मसाला’ और ‘भूल भुलैया’ जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का भरोसेमंद निर्देशक बना दिया. उनकी कॉमेडी आज भी नई पीढ़ी को पसंद आती है.

फिल्मों के लिए मिला नेशनल अवॉर्ड विनर

प्रियदर्शन सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं रहे. उन्होंने गंभीर और सामाजिक मुद्दों पर भी शानदार फिल्में बनाईं. तमिल फिल्म ‘कांचीवरम’ ने उन्हें नेशनल अवॉर्ड दिलाया. वहीं, 2021 में आई ‘मरक्कार लायन ऑफ द अरेबियन सी’ ने भी राष्ट्रीय सम्मान जीता. उन्हें पद्म श्री से भी नवाजा जा चुका है. पर्सनल लाइफ में उतार-चढ़ाव के बावजूद उन्होंने काम से कभी दूरी नहीं बनाई और लगातार एक्टिव बने रहे. अगस्त 2025 में प्रियदर्शन ने हिंट दिया था वे जल्द निर्देशन से रिटायर हो सकते हैं. 

100वीं फिल्म पर कर रहे काम 

फिलहाल वे ‘हैवान’, ‘भूत बंगला’, ‘हेरा फेरी 3’ और अपनी 100वीं फिल्म पर काम कर रहे हैं. ‘हैवान’ में अक्षय कुमार और सैफ अली खान नजर आएंगे, जबकि मोहनलाल का कैमियो भी होगा. उनका कहना है कि अब वे थकान महसूस करते हैं और इन प्रोजेक्ट्स के बाद फिल्मों से दूरी बनाना चाहते हैं. बेहद कम लोग ये जानते हैं कि वे पहले भारतीय क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन वक्त और करीबी दोस्त मोहनलाल ने उन्होंने भारतीय सिनेमा का एक शानदार डायरेक्ट बना दिया. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Priyadarshan

Trending news

महान खिलाड़ी के घर में अचानक छाया मातम, पति के निधन से फैली शोक की लहर
P T Usha
महान खिलाड़ी के घर में अचानक छाया मातम, पति के निधन से फैली शोक की लहर
इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत
Kumbh Melam
इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत
अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी ये 3 थ्योरी बहुत चौंकाने वाली, आपके लिए जानना जरूरी
ajit pawar plane crash
अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी ये 3 थ्योरी बहुत चौंकाने वाली, आपके लिए जानना जरूरी
सोने, हीरे, चांदी और... तस्करी की अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग फेल; सूटकेस में छुपा खेल
mumbai airport
सोने, हीरे, चांदी और... तस्करी की अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग फेल; सूटकेस में छुपा खेल
राहुल ने शशि थरूर को मना लिया? 2 घंटे बाद बंद दरवाजे से निकली मुस्कुराहट की कहानी
shashi tharoor news
राहुल ने शशि थरूर को मना लिया? 2 घंटे बाद बंद दरवाजे से निकली मुस्कुराहट की कहानी
'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा
Mehtab Hussain
'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय
India Energy Week
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय
मिड-डे मील खाने के बाद बिगड़ी स्टूडेंट की तबीयत, अस्पताल में एडमिट कराए गए छात्र
Telangana NEWS
मिड-डे मील खाने के बाद बिगड़ी स्टूडेंट की तबीयत, अस्पताल में एडमिट कराए गए छात्र
पाकिस्तान से नरमी पर भड़का था गोडसे, गांधी जी की हत्या के बाद जिन्ना ने क्या कहा?
Mahatma Gandhi Assasination
पाकिस्तान से नरमी पर भड़का था गोडसे, गांधी जी की हत्या के बाद जिन्ना ने क्या कहा?
8 फरवरी को बदलने वाली थी महाराष्ट्र की राजनीति, अजित पवार के निधन के बाद अब आगे क्या
#Ajit Pawar
8 फरवरी को बदलने वाली थी महाराष्ट्र की राजनीति, अजित पवार के निधन के बाद अब आगे क्या