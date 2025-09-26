हिंदी सिनेमा का वो पहला सिंगर, जो 7 साल की उम्र से भर रहा टैक्स, सलमान-शाहरुख संग किया काम, 3.5 लाख थी फीस

Bollywood Singer Aditya Narayan: हिंदी सिनेमा के जाने-माने सिंगस उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण ने भी काफी कम उम्र में इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली थी. उन्होंने कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया और गाने भी गाए. आज भी वो इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और 'सा रे गा मा पा' के होस्ट के तौर पर पहचाने जाते हैं. उन्होंने 'रंगीला' (1995), 'परदेस' (1997) और सलमान खान की फिल्म 'जब प्यार किसी से होता है' (1998) जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया.

हाल ही में आदित्य ने बताया कि वे सिर्फ 7 साल की उम्र में टैक्स देने लगे थे. उन्होंने अपने शुरुआती करियर की कमाई और उस समय के एक्सपीरियंस को लेकर कई खुलासे किए. आदित्य ने बताया कि सलमान खान की फिल्म 'जब प्यार किसी से होता है' में उन्हें छोटे कबीर धनराजगीर का रोल निभाने के लिए 3.5 लाख रुपये मिले थे. उस दौर में ये रकम बहुत बड़ी मानी जाती थी. उन्होंने याद किया कि उस पैसे से उनके माता-पिता ने एक पीली जेन कार खरीदी थी.

'सा रे गा मा पा' बना करियर का टर्निंग पॉइंट

इस गाने को वो मजाक में कब्ज वाली कार कहते थे. आदित्य ने बताया कि उस उम्र में उन्हें कमाई की अहमियत का एहसास नहीं था. भर्ती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान आदित्य ने 'सा रे गा मा पा' चैलेंज 2007 को अपने करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया. उन्होंने कहा कि इस शो के लिए उन्हें तीन राउंड ऑडिशन देने पड़े थे. शुरुआत में उन्हें 7,500 रुपये हर एपिसोड के मिलते थे. एक दिन में दो एपिसोड शूट होते थे.

20 साल पुरानी धांसू कॉमेडी फिल्म, जिसने तोड़े कमाई के रिकॉर्ड, ढाई घंटे तक हंसते ही रहे लोग, आज भी है लाखों की फेवरेट

महीने में उड़ा देते थे 75,000 रुपये

इसलिए उनकी कमाई 15,000 रुपये हर दिन हो जाती थी. उस समय उनके कोई खर्चे नहीं थे, जिससे वे महीने में लगभग 75,000 रुपये उड़ा देते थे. उन्होंने आगे बताया कि महज 18 साल की उम्र में इतनी कमाई मिलने से उनका रवैया भी थोड़ा बदल गया था. आदित्य ने बताया, 'मैंने एक सीजन में करीब 52 एपिसोड किए और लगभग 8 लाख रुपये कमाए, लेकिन कुछ भी बचाया नहीं'. इस पर भारती ने मजाक में कहा आज के समय में आदित्य इतने कम पैसों में एक एपिसोड भी नहीं करेंगे.

फिर बचत करने की बनाई प्लानिंग

इस पर आदित्य ने भी हंसते हुए हामी भी भरी. दूसरे सीजन में उनकी फीस 25,000 रुपये हर एपिसोड हो गई. तभी उन्हें एहसास हुआ कि बचत करना कितना जरूरी है. उन्होंने एक और मजेदार किस्सा सुनाते हुए बताया कि जब वे जी टीवी पर होस्ट कर रहे थे और उनके पिता उदित नारायण सोनी टीवी पर जज बने हुए थे. इसे उन्होंने बाप-बेटे का मजेदार कॉम्पिटिशन बताया. इस तरह आदित्य ने धीरे-धीरे इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई.

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' का बने हिस्सा

2009 में आदित्य ने विक्रम भट्ट की फिल्म 'शापित' से बतौर हीरो बॉलीवुड में डेब्यू किया. इसके बाद उन्होंने कई रियलिटी शोज होस्ट किए, जैसे 'सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स', 'एक्स फैक्टर' और हाल ही में 'इंडियन आइडल 15'. बता दें, इन दिनों वे रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं. छोटी उम्र से काम शुरू करने वाले आदित्य आज भी अपने टैलेंट और एंटरटेनमेंट से लोगों का दिल जीत रहे हैं.