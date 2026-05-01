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Hindi Newsबॉलीवुडहिंदी सिनेमा के वो सुपरस्टार... जो अपने ही बच्चों को नहीं दे पाए वक्त, सालों बाद दर्द बयां कर बोले- ‘पत्नी ने अकेले निभाई जिम्मेदारी...’

हिंदी सिनेमा के वो सुपरस्टार... जो अपने ही बच्चों को नहीं दे पाए वक्त, सालों बाद दर्द बयां कर बोले- ‘पत्नी ने अकेले निभाई जिम्मेदारी...’

Hindi Cinema Superstar: हाल ही में एक मशहूर बॉलीवुड स्टार ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने माना कि बच्चों के बचपन में वे एक पिता के तौर पर ज्यादा मौजूद नहीं रह पाए. उनकी पत्नी ने ही सारी जिम्मेदारी संभाली. तीनों बच्चों को लेकर कही गई उनकी बातों ने उनके फैंस को भी हैरान कर दिया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 01, 2026, 09:35 AM IST
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Anil Kapoor Absent Father
Anil Kapoor Absent Father

Anil Kapoor Absent Father: जी हां, हम यहां बॉलीवुड सुपरस्टार अनिल कपूर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक खुलासा किया है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा है. उन्होंने माना कि जब उनके बच्चे बड़े हो रहे थे, तब वे एक पिता के रूप में ज्यादा मौजूद नहीं रह पाए. उनके तीन बच्चे हैं सोनम कपूर, रिया कपूर और हर्षवर्धन कपूर. अपने एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे अपने काम में इतने बिजी थे कि बच्चों के साथ समय नहीं दे सके.

हाल ही में लिली सिंह के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान अनिल कपूर ने खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, ‘मैं लगभग घर पर होता ही नहीं था. अगर आज मेरे बच्चे मेरे बारे में अच्छी बातें करते हैं, तो मुझे खुशी होती है. लेकिन एक पिता के तौर पर मैं और बेहतर हो सकता था. मुझे उनके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए था. कई मायनों में सुनीता कपूर ने अकेले ही सब संभाला’. उन्होंने ये भी माना कि वे बच्चों की जिंदगी की छोटी-छोटी बातों से भी कई बार दूर रहे. उन्हें ये तक याद नहीं रहता था कि बच्चे किस क्लास में पढ़ रहे हैं.

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बच्चों से दूर रहे, याद नहीं रहती बातें

उन्होंने कहा, ‘मुझे तो कई बार ये भी नहीं पता होता था कि वो किस क्लास में हैं. उनके बर्थडे भी याद नहीं रहते थे, मेरी पत्नी याद दिलाती थी. बच्चे मुझसे पूछते थे कि मेरा जन्मदिन कब है और मैं खाली रह जाता था. लेकिन आज वो बहुत अच्छे और खुश इंसान बन गए हैं’. जब उनसे सोनम कपूर के जन्मदिन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, ‘मुझे नहीं पता. वो मुझे मार डालेगी. शायद जून में कभी है’. इस जवाब पर वहां मौजूद लोग भी हंस पड़े. इस मजेदार अंदाज में भी उन्होंने अपनी कमी को माना और दिखाया कि वे अपनी गलतियों को छुपाते नहीं. 

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अतीत पर नहीं, आगे बढ़ने में भरोसा

अनिल कपूर ने साफ कहा कि उन्हें अपने अतीत को लेकर कोई पछतावा नहीं है. उन्होंने कहा, ‘मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पुरानी बातों में फंसे रहते हैं. मुझे आगे बढ़ना होता है क्योंकि मुझे अपने परिवार के लिए मजबूत रहना है. अगर मैं हर बात को लेकर पछतावा करूंगा तो ये मेरे परिवार के लिए ठीक नहीं होगा’. उन्होंने अपने बच्चों की तारीफ करते हुए कहा कि आज वे सभी अपनी जिंदगी में खुश और सफल हैं. इसी वजह से वे छोटी-छोटी बातों को लेकर पछतावा नहीं करते. हालांकि उन्होंने ये जरूर माना कि अगर वह पीछे मुड़कर देखें.

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पत्नी का साथ, परिवार ने हमेशा समझा

तो उन्हें अपने बेटे के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए था. उनके मुताबिक बेटों को पिता की जरूरत ज्यादा होती है, लेकिन वे वहां उतना मौजूद नहीं रह पाए. आखिर में अनिल कपूर ने अपनी पत्नी सुनीता कपूर को पूरा श्रेय दिया. उन्होंने कहा कि उनके बच्चों में जो आत्मविश्वास, ईमानदारी और अपनी अलग पहचान है, वे सब सुनीता की मेहनत का नतीजा है. उन्होंने माना कि वे एक अच्छे पिता नहीं बन पाए, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें हमेशा समझा और सपोर्ट किया. इन दिनों भी अपने कई बड़े प्रोजेक्टस को लेकर बिजी चल रहे हैं.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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