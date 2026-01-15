Advertisement
trendingNow13074782
Hindi Newsबॉलीवुड‘फिर 9 से 5 की नौकरी करो...’ हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट की मांग पर दिया दो टूक जवाब

‘फिर 9 से 5 की नौकरी करो...’ हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट की मांग पर दिया दो टूक जवाब

Hindi Film Industry Working Hours: फिल्म इंडस्ट्री में 8 घंटे की शिफ्ट को लेकर चल रही बहस पर हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ने खुलकर राय रखी है. उन्होंने कहा कि इस प्रोफेशन में 12-14 घंटे काम करना नॉर्मल बात है. उनके बयान के बाद ये मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है, जिसको लेकर हर कोई बात कर रहा है.  

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 15, 2026, 06:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट की मांग पर अभिनेता दिया दो टूक जवाब
दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट की मांग पर अभिनेता दिया दो टूक जवाब

Hindi Film Industry Working Hours: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 8 घंटे की शिफ्ट को लेकर चल रही बहस चल रही है. ‘कल्कि 2898 एडी’ और ‘स्पिरिट’ जैसी बड़ी फिल्मों से बाहर होने वाली बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट की मांग का कई कलाकारों और फिल्ममेकर्स ने सपोर्ट किया, जबकि कुछ लोगों ने इसे गैर जरूरी बताया. अब इस मुद्दे पर दिग्गज अभिनेता राजेंद्र चावला ने भी अपनी राय रखी है. उन्होंने साफ कहा कि इस इंडस्ट्री में काम करने वालों को यहां के तौर-तरीके शुरू से समझ लेने चाहिए.

बॉलीवुड बबल के यूट्यूब चैनल से बातचीत में राजेंद्र चावला ने कहा, ‘मैं ये बात समझता हूं, लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो पहले दिन से जान लेना चाहिए कि यहां काम ऐसे ही होता है. यहां 12 से 14 घंटे की शिफ्ट आम बात है, क्योंकि काम का दबाव बहुत ज्यादा है’. उनके मुताबिक आज के समय में कंटेंट की क्वांटिटी काफी बढ़ चुकी है, ऐसे में काम के घंटे भी अपने आप बढ़ जाते हैं. उन्होंने टीवी इंडस्ट्री का उदाहरण देते हुए कहा, ‘डेली सोप्स में रोज 22 से 25 मिनट का कंटेंट देना पड़ता है. वहां सभी एक्टर्स एक्स्ट्रा काम करते हैं’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by दीपिका पादुकोण (@deepikapadukone)

Add Zee News as a Preferred Source

फिर 9 से 5 की नौकरी करो - राजेंद्र चावला

उन्होंने कहा, ‘ऐसे में अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे सिर्फ 8 या 5 घंटे ही काम करना है, तो काम कैसे पूरा होगा?’. राजेंद्र चावला ने आगे कहा कि अगर कोई इस रफ्तार से नहीं चल सकता, तो उसके लिए बेहतर है कि वो किसी 9 से 5 वाली नौकरी पर जाए. राजेंद्र चावला ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा, ‘अगर आप इस रेस में आए हैं, तो फिर उसी हिसाब से दौड़ना पड़ेगा. किसी ने आपको जबरदस्ती यहां नहीं बुलाया है’. उन्होंने ये भी कहा कि थककर सोना बेहतर है, बजाय इसके कि इंसान मन में झुंझलाहट लेकर सोए.

62 साल पुराना वो मस्त गाना, जिसने रिलीज होते ही मचा दिया था हंगामा, हीरोइन के कपड़ों पर मचा खूब बवाल, आज भी लोगों की जुबां पर चढ़ा​

प्रोफेशन में आने से पहले सोचना चाहिए था - राजेंद्र चावला

उनके मुताबिक, प्रोफेशन चुनते समय उसकी सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है. राजेंद्र चावला ने ये भी बताया कि आज के समय में सेट पर मिलने वाली सुविधाएं पहले से काफी बेहतर हो चुकी हैं. उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, ‘हमारे समय में हालात बहुत अलग थे. महिलाएं खुले में या पेड़ों के पीछे कपड़े बदलती थीं. मेकअप रूम में एसी नहीं होता था’. उन्होंने बताया कि उस दौर में अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार भी धूप में पूरे कॉस्ट्यूम में बैठे रहते थे. साथ ही ही उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zee TV (@zeetv)

राजेंद्र चावला ने शेयर किया पर्सनल एक्सपीरियंस 

अपनी पर्सनल लाइफ का एक किस्सा शेयर करते हुए राजेंद्र चावला ने बताया, ‘एक बार ‘सास बिना ससुराल’ के सेट पर एक प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि आप कभी शिकायत नहीं करते. मैंने उनसे कहा, शिकायत किस बात की करूं? थिएटर के दिनों में हम कीड़ों वाले कमरों में सोते थे, दरी पर रात गुजारते थे’. उन्होंने कहा कि आज वैनिटी वैन, फल और नाम वाली चादर मिलती है, तो शिकायत की कोई वजह ही नहीं बचती. हालांकि, फिल्म इंडस्ट्री के कई एक्टर-एक्ट्रेसेस ने दीपिका की शिफ्ट वाली बात का सपोर्ट करते हुए इसको सही ठहराया.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Deepika PadukoneRajendra Chawla

Trending news

40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
DNA
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
DNA
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
weather update
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
BMC Elections 2026
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
LAC
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
Rahul Gandhi News
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत को मिलेगा चौथा S-400, पाक को लगेगी मिर्ची
Air defence system
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत को मिलेगा चौथा S-400, पाक को लगेगी मिर्ची
पीरियड्स के दर्द से 19 साल की लड़की की मौत! जानें वो दर्दनाक दास्तां जो ना कही गई
shocking story
पीरियड्स के दर्द से 19 साल की लड़की की मौत! जानें वो दर्दनाक दास्तां जो ना कही गई
भगवंत मान सरकार ने पंजाब में रेबीज़ के खतरे से निपटने के लिए किए व्यापक सुधार
Punjab news
भगवंत मान सरकार ने पंजाब में रेबीज़ के खतरे से निपटने के लिए किए व्यापक सुधार
'कुछ जब्त ही नहीं हुआ तो याचिका क्यों', I-PAC रेड मामले में TMC की याचिका खारिज
west bengal news in hindi
'कुछ जब्त ही नहीं हुआ तो याचिका क्यों', I-PAC रेड मामले में TMC की याचिका खारिज