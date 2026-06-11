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एक ‘ना’ ने बदल दी किस्मत! राजेश-विनोद खन्ना की छोड़ी फिल्मों से चमके अमिताभ बच्चन, बदल गया स्टारडम का खेल

बॉलीवुड के दिग्गज सितारे राजेश खन्ना और विनोद खन्ना ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं, लेकिन इन फिल्मों के बीच इन सितारों ने कई फिल्मों को ठुकराया भी है, जो बाद में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुईं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 11, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:15 PM IST
एक ‘ना’ ने बदल दी किस्मत! राजेश-विनोद खन्ना की छोड़ी फिल्मों से चमके अमिताभ बच्चन, बदल गया स्टारडम का खेल
Image Credit: एक ‘ना’ ने बदली किस्मत…(एआई से निर्मित फोटो)

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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