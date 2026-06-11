/एक ‘ना’ ने बदल दी किस्मत! राजेश-विनोद खन्ना की छोड़ी फिल्मों से चमके अमिताभ बच्चन, बदल गया स्टारडम का खेल

फिल्म इंडस्ट्री में कई बार एक फिल्म सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि किसी स्टार की पूरी किस्मत ही बदल देती है. कई बार एक एक्टर किसी फिल्म को ठुकरा देता है और वही फिल्म किसी दूसरे एक्टर के लिए मील का पत्थर साबित हो जाती है. हिंदी सिनेमा में ऐसा अक्सर देखा जाता है. इंडस्ट्री के दो बड़े सितारे राजेश खन्ना और विनोद खन्ना भी अपने करियर में ऐसे फैसले ले चुके हैं, जिनका फायदा दूसरे एक्टर्स को जबरदस्त मिला और उनके स्टारडम की कहानी ही बदल गई.
70 और 80 के दशक में विनोद खन्ना इंडस्ट्री के सबसे फेमस सितारों में गिने जाते थे. उनके पास फिल्मों की भरमार थी, लेकिन बिजी शेड्यूल और कुछ अन्य कारणों की वजह से उन्होंने कई फिल्मों को ठुकरा दिया था. फिर बाद में वही रिजेक्ट की गई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुईं.
साल 1973 में आई प्रकाश मेहरा की फिल्म 'जंजीर' पहले विनोद खन्ना को ऑफर की गई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, विनोद खन्ना ने यह फिल्म नहीं की और बाद में यह किरदार अमिताभ बच्चन को ऑफर किया गया. फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो उसने अमिताभ को 'एंग्री यंग मैन' की नई पहचान दिला दी और उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया.
बता दें कि विनोद खन्ना ने कथित तौर पर 'नमक हलाल' और 'देश प्रेमी' जैसी फिल्मों को ठुकराया था. बाद में इन फिल्मों में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जैसे सितारे नजर आए थे. ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही थीं. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, विनोद खन्ना को 'दोस्ताना' और 'नसीब' जैसी मल्टीस्टारर फिल्मों का भी ऑफर मिला था, लेकिन उनके बाहर होने के बाद दूसरे कलाकारों को मौका मिला. ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही थीं और इनके सितारों को भी काफी सफलता मिली थी.
एक्टर राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है. उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि उनके नाम से ही फिल्में हिट हो जाती थीं. हालांकि, करियर के दौरान उन्होंने भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ठुकरा दिए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुए और दूसरे सितारों के करियर में मील का पत्थर साबित हुए.
इसका सबसे फेमस उदाहरण 'जंजीर' को ही माना जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'जंजीर' फिल्म कई बड़े सितारों को ऑफर हुई थी, जिनमें राजेश खन्ना का भी नाम शामिल है. कई कलाकारों के इनकार के बाद फिल्म अमिताभ बच्चन तक पहुंची और इतिहास बन गया. बता दें कि जिस दौर में राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, उसी दौर में अमिताभ बच्चन का करियर शुरू हुआ और बाद में वे इंडस्ट्री के बड़े सितारों में शामिल हो गए.
फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी फैसला छोटा नहीं होता. एक एक्टर की ठुकराई हुई फिल्म दूसरे एक्टर के करियर का कई बार टर्निंग पॉइंट बन सकती है. विनोद खन्ना द्वारा छोड़ी गई कई फिल्मों ने अमिताभ बच्चन और अन्य सितारों के करियर को काफी फायदा पहुंचाया, जबकि राजेश खन्ना की ठुकराई गई फिल्मों ने कई सितारों के लिए नए रास्ते खोल दिए. यही वजह है कि बॉलीवुड में आज भी कहा जाता है कि कभी-कभी एक 'ना' किसी दूसरे के लिए सुपरस्टार बनने का रास्ता खोल देती है.