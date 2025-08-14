‘इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुसलमान बन जाऊं...’, 34 साल पहले की थी मुस्लिम एक्टर संग शादी, धर्म को लेकर कही थी ये बात
‘इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुसलमान बन जाऊं...’, 34 साल पहले की थी मुस्लिम एक्टर संग शादी, धर्म को लेकर कही थी ये बात

Bollywood Famous Couple: वैसे तो बॉलीवुड में कई कपल हैं, जिन्होंने अलग-अलग धर्म में शादी की है और उसको लेकर काफी विवाद भी हुआ, लेकिन आज हम आपको उस कपल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने सालों पहले अलग-अलग धर्म में शाकी की थी और आज भी साथ हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 14, 2025, 11:39 AM IST
Gauri Khan Shah Rukh Khan: हम यहां किसी और की नहीं बल्कि बॉलीवुड के फेमस और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कपल गौरी खान और शाहरुख खान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 34 साल पहले शादी की थी और आज भी दोनों साथ है. दोनों के तीन बच्चे हैं- आर्यन, सुहाना और अबराम खान. आज भी गौरी खान मजबूती से परिवार के बीच बैलेंस बनाए हुए हैं. इतना ही नहीं, इतने साल बाद भी उन्होंने अपनी हिंदू पहचान बनाए रखी है. 

साथ ही एक इंटरफेथ यानी दो धर्मों वाले घर को अपनाया है. दीवाली की पूजा से लेकर पति के इस्लामी रीति-रिवाजों को समझने तक, गौरी ने एक ऐसा माहौल बनाया है, जहां दोनों धर्मों के लिए सम्मान और जश्न साथ-साथ चलते हैं. शाहरुख और गौरी की शादी अक्टूबर 1991 में हुई थी, लेकिन उससे पहले गौरी के माता-पिता को चिंता थी कि कहीं वे इस्लाम कबूल न कर लें. गौरी ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि उस समय माहौल काफी गंभीर था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शादी को लेकर परेशान थे घरवाले

उन्होंने बताया था कि उस समय शाहरुख का नाम बदलकर 'अभिनव' रखने की बात भी हुई थी. बाद में उन्होंने इसे बेकार और बचकाना बताया. शाहरुख ने उस तनाव को अपने मजाकिया अंदाज से संभाल लिया था. उन्होंने अपने रिसेप्शन में मजाकिया अंदाज में कहा था कि शायद गौरी बुर्का पहन लेंगी और मुस्लिम नाम रख लेंगी. गौरी हमेशा कहती हैं कि वे शाहरुख के धर्म का सम्मान करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह अपना धर्म बदल लें. 

पिता मेगास्टार, भाई सुपरस्टार, फिर भी लग्जरी लाइफ छोड़ बेटी को पाथने पड़ रहे गोबर के उपले, VIDEO देख रह जाएंगे हैरान

एक दूसरे धर्मों का करते हैं सम्मान

उनका मानना है कि हर इंसान को अपना धर्म मानने का हक है, बशर्ते किसी के विश्वास का अपमान न हो. उन्होंने कहा, 'जैसे शाहरुख मेरे धर्म का अनादर नहीं करते, वैसे ही मैं भी उनके धर्म का सम्मान करती हूं'. ये सोच उनके रिश्ते को और मजबूत बनाती है. त्योहारों के समय ये बैलेंस और भी खास हो जाता है. गौरी घर में दीवाली की कमान संभालती हैं, तो ईद की तैयारी शाहरुख करते हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके बच्चे दोनों त्योहार पूरे दिल से मनाते हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

साथ मनाते हैं ईद और दीवाली

गौरी के मुताबिक, बच्चे शाहरुख का साथ देते हुए ईद की खुशियां मनाते हैं और साथ ही दीवाली की रौनक का भी उतना ही आनंद लेते हैं. शाहरुख खान ने 2013 में एक इंटरव्यू में मजाकिया अंदाज में कहा था कि कभी-कभी बच्चे इन दो धर्मों के माहौल में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं. तब वे उन्हें हंसाते हुए कहते हैं कि सबसे पहले वे भारतीय हैं और उनकी असली पहचान इंसानियत है. इस तरह वे माहौल को हल्का बना देते हैं और बच्चों को एक खुले तौर पर सोचना सिखाते हैं. 

गौरी खान ने अपने दमदार पर बनाई पहचान 

गौरी खान ने सिर्फ शाहरुख खान की पत्नी बनकर नहीं, बल्कि अपने दम पर भी पहचान बनाई है. वे फिल्म प्रोड्यूसर, फैशन डिजाइनर और मशहूर इंटीरियर डिजाइनर हैं. 2018 में फॉर्च्यून मैगजीव ने उन्हें '50 सबसे पावरफुल महिलाओं' में शामिल किया था. 2008 में वे वोग इंडिया के कवर पर भी नजर आईं और 'फर्स्ट लेडी ऑफ बॉलीवुड' कही गईं. आज भी वे अपने काम, परिवार और परंपराओं में बैलेंस बनाए हुए हैं. बता दें, उनका असली नाम गौरी छिब्बर है. 

