क्या 20 साल बाद फिर लौट रहे रेंचो, राजू और फरहान? राजकुमार हिरानी ने तोड़ी चुप्पी, रखी ये बड़ी शर्त!

भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा फिल्मों में शामिल ‘3 इडियट्स’ को रिलीज हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं, लेकिन लोगों के बीच इसका क्रेज आज भी बना हुआ है. अब इसके फैंस के लिए एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है. मशहूर डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने हाल ही में न्यूज एजेंसी एएनआई (ANI) से बातचीत के दौरान फिल्म के पार्ट 2 यानी सीक्वल पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि वो और उनकी राइटिंग टीम इस वक्त एक ऐसी कहानी पर काम कर रहे हैं, जो इन पुराने किरदारों को एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ ला सकती है.
हालांकि, हिरानी ने ये भी साफ कर दिया कि वे इस प्रोजेक्ट को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं हैं. उन्होंने ANI को बताया कि काम चल रहा है, लेकिन जब बात पूरी तरह सही मोड़ पर पहुंचेगी, तभी इसके बारे में खुलकर ऐलान किया जाएगा. हिरानी का कहना है कि वो सिर्फ नाम भुनाने के लिए फिल्म नहीं बनाएंगे. चूंकि पहली फिल्म को देश के लोगों ने बेशुमार प्यार दिया था, इसलिए अगर नई स्क्रिप्ट उस लेवल की नहीं बन पाती है, तो फिल्म बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता. जब तक राइटिंग मजबूत नहीं होगी, काम आगे नहीं बढ़ेगा.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On the sequel to the film '3 Idiots', Director Rajkumar Hirani says, "We are working on it... Once it reaches the right stage, we will talk about it. The casting will be the same. Even when I made the sequel to 'Munna Bhai MBBS'—'Lage Raho Munna… pic.twitter.com/F2afsaeJ0z
— ANI (@ANI) September 1, 2026
हिरानी ने ‘लगे रहो मुन्ना भाई’ का एग्जांपल देते हुए कहा कि ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ के बाद सीक्वल बनाने की कोई पहले से तय प्लानिंग नहीं थी. उस समय वो महात्मा गांधी और अहिंसा के विचारों पर एक अलग कहानी लिख रहे थे. लिखते-लिखते उन्हें अचानक लगा कि ये बात मुन्ना और सर्किट के किरदारों के जरिए सबसे बढ़िया तरीके से कही जा सकती है. ठीक वैसा ही अब ‘3 इडियट्स’ के साथ हुआ है. वो राइटर अभिजात जोशी के साथ एक बिल्कुल नई कहानी पर काम कर रहे थे और अचानक लगा कि ये किरदार इसमें एकदम फिट बैठते हैं.
राजकुमार हिरानी के मुताबिक, टीम ने कभी ये सोचकर काम शुरू नहीं किया था कि ‘3 इडियट्स’ का सीक्वल कैसे बनाया जाए. बल्कि कहानी लिखते वक्त किरदार अपने आप इसमें ढलते चले गए. फिल्म का सबसे दिलचस्प पहलू इसकी टाइमलाइन हो सकती है, जो करीब 20 साल आगे की कहानी दिखाएगी. इसमें ये देखना काफी मजेदार होगा कि रैंचो, फरहान और राजू अब अपनी जिंदगी के इस पड़ाव पर कहां पहुंचे हैं. कॉलेज के दिनों के बाद एक मैच्योर इंसान के तौर पर उनकी लाइफ कैसे बदली है और आज वो दुनिया को किस नजरिए से देख रहे हैं.
इस पूरी बातचीत में फैंस के लिए सबसे बड़ा तोहफा ये रहा कि हिरानी ने पुरानी स्टार कास्ट के लौटने का सीधा इशारा दिया है. साल 2009 में आई इस फिल्म में आमिर खान ने रैंचो, आर माधवन ने फरहान और शरमन जोशी ने राजू रस्तोगी का यादगार रोल निभाया था. उनके साथ करीना कपूर खान, बोमन ईरानी और ओमी वैद्य भी लीड रोल में थे. हिरानी ने ANI से हात करते हुए कहा कि कास्टिंग वही रहने वाली है. इससे साफ संकेत मिलता है कि तिकड़ी फिर से पर्दे पर दिखेगी, बस मेकर्स सही वक्त पर पूरी कास्ट और कहानी की ऑफिशियल डिटेल शेयर करेंगे.
बातचीत के दौरान केवल ‘3 इडियट्स’ ही नहीं, बल्कि हिरानी की दूसरी सुपरहिट फ्रेंचाइजी ‘मुन्ना भाई 3’ का जिक्र भी आया. जब उनसे संजय दत्त और अरशद वारसी वाली इस सीरीज के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वो अभी भी इसके तीसरे पार्ट की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं. इतने सालों में फिल्म न बन पाने की इकलौती वजह यही रही कि उन्हें मनमुताबिक सही कहानी नहीं मिल पाई. हिरानी ने दोहराया कि जब तक कहानी पुरानी फिल्मों के स्तर से मैच नहीं करेगी, वो जबरदस्ती कोई फिल्म फ्लोर पर नहीं ले जाएंगे. बता दें, हिरानी की पिछली फिल्म ‘डंकी’ थी.