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क्या 20 साल बाद फिर लौट रहे रेंचो, राजू और फरहान? राजकुमार हिरानी ने तोड़ी चुप्पी, रखी ये बड़ी शर्त!

Rajkumar Hirani on 3 Idiots Sequel: जाने-माने डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने हाल ही में बताया कि ‘3 इडियट्स’ के सीक्वल की कहानी लिखी जा रही है और फिल्म में पुरानी कास्ट ही नजर आएगी. उन्होंने साफ किया कि केवल सीक्वल के नाम पर फिल्म नहीं बनेगी. साथ ही उन्होंने बताया ये फिल्म किस शर्त पर बनेगी.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 02, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:16 AM IST
क्या 20 साल बाद फिर लौट रहे रेंचो, राजू और फरहान? राजकुमार हिरानी ने तोड़ी चुप्पी, रखी ये बड़ी शर्त!
Image Credit: इस शर्त पर बनेगा ‘3 इडियट्स’ का सीक्वल (AI)

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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