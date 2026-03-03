Advertisement
trendingNow13129356
Hindi Newsबॉलीवुडपहली होली पर ग्लो कर उठीं नई मम्मी, कैटरीना कैफ ने पति संग पूल साइड की मस्ती, शेयर की सेलिब्रेशन की फोटो

पहली होली पर ग्लो कर उठीं नई मम्मी, कैटरीना कैफ ने पति संग पूल साइड की मस्ती, शेयर की सेलिब्रेशन की फोटो

Katrina Kaif Celebrates First Holi After Becoming Mom: मां बनने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की यह पहली होली है. उन्होंने पति विक्की कौशल, देवर सनी कौशल और बहन इजाबेल कैफ के साथ पूल साइड मस्ती की. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 03, 2026, 09:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मां बनने के बाद कैटरीना कैफ की पहली होली
मां बनने के बाद कैटरीना कैफ की पहली होली

Katrina Kaif Celebrates First Holi After Becoming Mom: दुनियाभर में होली के त्योहार की धूम देखने को मिल रही है. हर कोई होली के रंगों में डूबा हुआ है. बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने पति विक्की कौशल संह होली मनाई. बीते साल नवंबर में कपल ने अपने पहले बच्चे के रूप में बेटे ‘विहान कौशल’ का स्वागत किया था. कैटरीना ने सोशल मीडिया पर अपने परिवार संग होली मनाते हुए खूबसूरत तस्वीर शेयर की है.

मां बनने के बाद कैटरीना कैफ की पहली होली

सोशल मीडिया पर कैटरीना कैफ ने परिवार संग मनाई होली की तस्वीरें शेयर की और कैप्शन में लिखा 'होली की हार्दिक शुभकामनाएं.' फैंस एक्ट्रेस की फोटो को काफी पसंद कर रहे हैं. तस्वीर पर कुछ ही घंटे में हजारों व्यूज और कमेंट्स आ चुके हैं. फोटो में कटरीना के साथ उनके पति विक्की कौशल, देवर सन्नी कौशल और बहन इसाबेल कैफ भी नजर आ रहे हैं, जहां सफेद रंग के कपड़ों के साथ सभी के चेहरे पर रंग और गुलाल लगे हुए हैं. पोस्ट पर फैंस जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बॉलीवुड की फेमस हसीनाओं में से एक

कैटरीना कैफ बॉलीवुड की सबसे फेमस और लोकप्रिय हसीनाओं में से एक हैं. उनका जन्म 16 जुलाई, 1984 को हांगकांग में हुआ था. ब्रिटिश-भारतीय अभिनेत्री ने 2003 में 'बूम' मूवी से डेब्यू किया, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया. एक्ट्रेस ने अपने दो दशक से लंबे करियर में बॉलीवुड के लगभग सभी फेमस सुपरस्टार्स के साथ काम किया, जिनमें सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, रितिक रोशन, रणबीर कपूर और अजय देवगन जैसे नाम शामिल हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

साल 2025 में कपल बने माता-पिता 

एक्ट्रेस ने नमस्ते लंदन, वेलकम, सिंह इज किंग, अजब प्रेम की गजब कहानी, मैंने प्यार क्यों किया?, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक था टाइगर, जब तक है जान, धूम 3, बैंग बैंग, और टाइगर जिंदा है, जैसी हिट फिल्मों में अपने अभिनय का जादू बिखेरा है. एक्ट्रेस ने साल 2021 में एक्टर विक्की कौशल से शादी की. वहीं, कपल नवंबर, 2025 में एक बेटे के माता-पिता बने, जिसका नाम उन्होंने विहान कौशल रखा है. कैटरीना कैफ शानदार अभिनेत्री और लाजवाब डांसर के साथ बॉलीवुड की सबसे सफल महिला बिजनेसवुमन में से एक हैं. वह 'के ब्यूटी' नामक कॉस्मेटिक ब्रांड की मालकिन भी हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Holi 2026Katrina Kaif

Trending news

नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
holi celebration
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
Assam assembly election 2026
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Punjab
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
'हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, CM ने की लोगों से अपील
Jammu-kashmir
'हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, CM ने की लोगों से अपील
दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! वापस आए भारतीयों के हाल
israel iran conflict
दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! वापस आए भारतीयों के हाल
नितिन नवीन-राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, BJP ने जारी किए 9 कैंडिडेट्स के नाम; देखें
bjp list
नितिन नवीन-राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, BJP ने जारी किए 9 कैंडिडेट्स के नाम; देखें
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
Tamil Nadu news
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
West Bengal Election 2026
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
5 largest ancient armies
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
Iran isreal war
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत