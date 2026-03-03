पहली होली पर ग्लो कर उठीं नई मम्मी, कैटरीना कैफ ने पति संग पूल साइड की मस्ती, शेयर की सेलिब्रेशन की फोटो

Katrina Kaif Celebrates First Holi After Becoming Mom: दुनियाभर में होली के त्योहार की धूम देखने को मिल रही है. हर कोई होली के रंगों में डूबा हुआ है. बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने पति विक्की कौशल संह होली मनाई. बीते साल नवंबर में कपल ने अपने पहले बच्चे के रूप में बेटे ‘विहान कौशल’ का स्वागत किया था. कैटरीना ने सोशल मीडिया पर अपने परिवार संग होली मनाते हुए खूबसूरत तस्वीर शेयर की है.

मां बनने के बाद कैटरीना कैफ की पहली होली

सोशल मीडिया पर कैटरीना कैफ ने परिवार संग मनाई होली की तस्वीरें शेयर की और कैप्शन में लिखा 'होली की हार्दिक शुभकामनाएं.' फैंस एक्ट्रेस की फोटो को काफी पसंद कर रहे हैं. तस्वीर पर कुछ ही घंटे में हजारों व्यूज और कमेंट्स आ चुके हैं. फोटो में कटरीना के साथ उनके पति विक्की कौशल, देवर सन्नी कौशल और बहन इसाबेल कैफ भी नजर आ रहे हैं, जहां सफेद रंग के कपड़ों के साथ सभी के चेहरे पर रंग और गुलाल लगे हुए हैं. पोस्ट पर फैंस जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं.

बॉलीवुड की फेमस हसीनाओं में से एक

कैटरीना कैफ बॉलीवुड की सबसे फेमस और लोकप्रिय हसीनाओं में से एक हैं. उनका जन्म 16 जुलाई, 1984 को हांगकांग में हुआ था. ब्रिटिश-भारतीय अभिनेत्री ने 2003 में 'बूम' मूवी से डेब्यू किया, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया. एक्ट्रेस ने अपने दो दशक से लंबे करियर में बॉलीवुड के लगभग सभी फेमस सुपरस्टार्स के साथ काम किया, जिनमें सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, रितिक रोशन, रणबीर कपूर और अजय देवगन जैसे नाम शामिल हैं.

साल 2025 में कपल बने माता-पिता

एक्ट्रेस ने नमस्ते लंदन, वेलकम, सिंह इज किंग, अजब प्रेम की गजब कहानी, मैंने प्यार क्यों किया?, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक था टाइगर, जब तक है जान, धूम 3, बैंग बैंग, और टाइगर जिंदा है, जैसी हिट फिल्मों में अपने अभिनय का जादू बिखेरा है. एक्ट्रेस ने साल 2021 में एक्टर विक्की कौशल से शादी की. वहीं, कपल नवंबर, 2025 में एक बेटे के माता-पिता बने, जिसका नाम उन्होंने विहान कौशल रखा है. कैटरीना कैफ शानदार अभिनेत्री और लाजवाब डांसर के साथ बॉलीवुड की सबसे सफल महिला बिजनेसवुमन में से एक हैं. वह 'के ब्यूटी' नामक कॉस्मेटिक ब्रांड की मालकिन भी हैं.