2 घंटे 15 मिनट की वो हॉरर फिल्म, जिसने उड़ाई रातों की नींद, अब चुपके से ओटीटी पर आ धमकी, जानिए किस प्लेटफॉर्म पर हो रही स्ट्रीम

The Conjuring last Rites OTT Release: इस साल की सुपरहिट हॉलीवुड हॉरर फिल्म ‘द कन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स’ अपने चौथे पार्ट के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म ने इस साल बड़े पर्दे पर खूब तहलका मचाया था. आइए जानते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पर ये स्ट्रीम हो रही है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 26, 2025, 05:13 PM IST
साल 2013 में रिलीज हुई हॉरर और मिस्ट्री से भरपूर फिल्म ‘द कंज्यूरिंग’ ने लोगों के बीच डर का खौफनाक मंजर पैदा कर दिया था, जिसके बाद इस फिल्म के 3 और पार्ट बनाए और रिलीज किए गए. खतरनाक सीन और डरावनी आवाजों के बाद भी इस फिल्म को सिनेमा प्रेमियों ने खूब पसंद किया और इसके हर पार्ट को देखा. वहीं हाल ही में इस साल सितंबर में दुनियाभर के थिएटर में इस हॉरर फिल्म का 4 भाग रिलीज किया गया था, जो कि अब ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए रेडी है. 

 

इस ओटीटी पर हो रही स्ट्रीम
हॉलीवुड स्टार वेरा फार्मिगा और पैट्रिक विल्सन की हॉरर फिल्म ‘द कन्ज्यूरिंग 4 लास्ट राइट्स’ ने ऑडियंस को चौंकाने और डराने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी. वहीं इस फिल्म को पसंद करने वाली ऑडियंस लंबे समय से इसके ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार कर रही थी, जो कि अब फाइनली ओवर हो गया है. फिल्म ‘द कन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स’ अपने चौथे पार्ट के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम हो रही है. हॉलीवुड फिल्म ‘द कॉन्ज्यूरिंग 4 लास्ट राइट्स’ ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रेंट फॉर्मेट में मौजूद है, ऐसे में अगर आपको ‘द कॉन्ज्यूरिंग 4 लास्ट राइट्स’ को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम करना है, तो उसके लिए थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अमेजन प्राइम वीडियो पर ‘द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स’ के लिए रेंट प्राइस 499 रुपये रखा गया है. 

द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
कमर्शियल बॉक्स ऑफिस पर ‘द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स’ से काफी उम्मीदें थीं. लेकिन ये मूवी उन पर सफल नहीं उतरी. वहीं बात की जाए इसके इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो वह लगभग 78 करोड़ रुपए के आसपास कमाई हुई है.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

