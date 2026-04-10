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क्या ईरान को जानबूझकर ‘खलनायक’ बना रहा हॉलीवुड? क्या है परदे के पीछे का असली खेल, कुछ ऐसी है इनसाइड स्टोरी

Hollywood Iran Portrayal Explainer: हॉलीवुड फिल्मों में ईरान की जो तस्वीर दिखाई जाती है, क्या वो पूरी सच्चाई है या सिर्फ एक बनाई हुई छवि. ‘आर्गो’, ‘रोजवॉटर’ और ‘शिराज के सितंबर’ जैसी फिल्मों ने एक खास नैरेटिव को मजबूत किया. लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या है और कैसे सिनेमा लोगों की सोच बदलता है... यही बातें इस खबर में जानने को मिलेंगी. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 10, 2026, 07:45 AM IST
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Hollywood Iran Portrayal Explainer
Hollywood Iran Portrayal Explainer

Hollywood Iran Portrayal Explainer: दुनिया की राजनीति में कई बार सच से ज्यादा असर उस चीज का होता है, जो लोगों के दिमाग में इमेज या परसेप्शन बन जाती है. जब कोई बात फिल्मों, वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री में बार-बार दिखाई जाती है, तो वही चीज धीरे-धीरे लोगों को सच लगने लगती है. लोग उसे सिर्फ एक कहानी नहीं मानते, बल्कि उसे हकीकत समझने लगते हैं. इसी वजह से सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये लोगों की सोच और नजरिया बनाने में भी बड़ा रोल निभाता है. खासकर तब, जब किसी देश की एक जैसी इमेज बार-बार दिखाई जाती है, तो पूरी दुनिया उसे सच मान लेती है.

पिछले कई सालों में हॉलीवुड और वेस्टर्न पॉप कल्चर ने ईरान की एक ऐसी इमेज बना दी है, जो काफी एकतरफा लगती है. फिल्मों और वेब सीरीज में अक्सर ईरान को खतरनाक, टेंशन से भरा या टेरर से जुड़ा देश दिखाया जाता है. दिक्कत ये नहीं है कि वहां की बुराइयों को दिखाया गया, बल्कि असली परेशानी ये है कि बार-बार सिर्फ उसी साइड को दिखाया गया. इससे लोगों के दिमाग में एक ही तरह की सोच बैठ गई. आम लोगों को कभी ये समझ ही नहीं आया कि ईरान में भी आम जिंदगी, संस्कृति, कला और पढ़ाई-लिखाई जैसी चीजें उतनी ही अहम हैं. 

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राजनीति से जुड़ी फिल्मी कहानियां

हॉलीवुड में ईरान को जिस तरीके से दिखाया गया है, उसका रिश्ता सिर्फ फिल्मों से नहीं बल्कि राजनीति से भी जुड़ा हुआ नजर आता है. खासकर 1979 की ईरानी क्रांति और उसके बाद अमेरिका-ईरान के बीच बढ़े तनाव के बाद ये ट्रेंड ज्यादा देखने को मिला. धीरे-धीरे कई फिल्मों में ईरान को एक दुश्मन देश की तरह पेश किया जाने लगा. इन कहानियों में ईरानी किरदारों को अक्सर सख्त, खतरनाक या भरोसे के लायक नहीं दिखाया गया. असल जिंदगी की सच्चाई और समाज की जटिलता को कम दिखाया गया, जबकि डर और नेगेटिव इमेज को ज्यादा उभारा गया. 

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‘आर्गो’ और विवाद

‘आर्गो’ (Argo) फिल्म को ऑस्कर मिला और दुनिया भर में इसे काफी पसंद भी किया गया. लेकिन इसके साथ ही इस पर विवाद भी खड़ा हो गया. फिल्म में तेहरान (Tehran) को ऐसे दिखाया गया जैसे वहां हर तरफ डर, हिंसा और अफरा-तफरी हो. कई लोगों को लगा कि ये तस्वीर पूरी तरह सही नहीं है. उनका कहना था कि फिल्म ने कहानी को एक ही नजरिए से दिखाया. इसमें अमेरिकी किरदार हीरो बनकर उभरे, जबकि ईरान के लोगों और समाज को एक जैसा और नेगेटिव तरीके से पेश किया गया. इसी वजह से इस फिल्म को लेकर काफी बहस भी देखने को मिली.

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‘रोजवॉटर’ की सीमाएं

‘रोजवॉटर’ (Rosewater) फिल्म पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे गंभीर मुद्दों को सामने लाने की कोशिश करती है. इसका मकसद साफ था कि लोगों तक एक सच्ची कहानी पहुंचाई जाए, लेकिन इसके बावजूद फिल्म को लेकर काफी आलोचना भी हुई. फिल्म में ईरान की जांच एजेंसियों को बहुत ज्यादा सख्त और कुछ हद तक अमानवीय तरीके से दिखाया गया है. जबकि कहानी असल घटना पर आधारित थी, फिर भी कई लोगों का मानना था कि इसमें पूरे देश की सही और पूरी तस्वीर नहीं दिखाई गई. इससे ऐसा लगता है जैसे ईरान में सिर्फ एक जैसा माहौल है, जबकि असल में वहां अलग-अलग सोच और बहस भी होती है.

‘शिराज के सितंबर’ की कहानी

‘सितंबर ऑफ शिराज’ (Septembers of Shiraz) फिल्म एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाती है, जो ईरानी क्रांति के बाद अचानक बदलती हालात में फंस जाता है. कहानी में उनका डर, बेबसी और संघर्ष साफ नजर आता है, जिससे फिल्म काफी इमोशनल लगती है. लेकिन फिल्म में ईरान को ज्यादातर एक डर और दबाव वाली जगह के रूप में दिखाया गया है. सुरक्षा एजेंसियों को बहुत सख्त और निर्दयी बताया गया है, जबकि आम लोग कमजोर और चुप दिखाई देते हैं. इसी बात पर कई आलोचकों ने सवाल उठाए. उनका कहना है कि एक परिवार के अनुभव को पूरे देश की सच्चाई की तरह पेश करना सही नहीं है. 

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सिनेमा का असर लोगों की सोच पर

फिल्में सिर्फ टाइम पास या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होतीं, ये लोगों की सोच पर भी गहरा असर डालती हैं. जब किसी देश को बार-बार एक ही तरह से दिखाया जाता है, तो लोग उसे उसी नजर से देखने लगते हैं और धीरे-धीरे वही बात सच जैसी लगने लगती है. इसका असर सिर्फ उस देश की इमेज पर ही नहीं पड़ता, बल्कि वहां के आम लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. खासकर जो लोग विदेशों में रहते हैं, उन्हें कई बार बिना वजह जज किया जाता है. इसलिए जरूरी है कि सिनेमा सच्चाई के करीब और संतुलित कहानियां दिखाए, ताकि लोगों के बीच गलतफहमियां कम हो सकें.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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