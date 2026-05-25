क्या है ’हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम’? जिसके लिए माइली साइरस ने बरसों घिसे जूते, पैसों से भी नहीं मिलती ये पहचान

Hollywood Walk of Fame 2026: हॉलीवुड की चमचमाती दुनिया में स्टार बनना बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन उससे भी बड़ा सम्मान 'हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम' में अपना नाम दर्ज कराना है. यह सिर्फ एक अवॉर्ड नहीं, बल्कि मनोरंजन दुनिया के किसी कलाकार की दशकों की मेहनत, लोकप्रियता और योगदान की पहचान माना जाता है. अब इस लिस्ट में डिज्नी की मशहूर 'हन्ना मोंटाना' यानी माइली साइरस का नाम भी शामिल हो गया है. लॉस एंजिल्स की मशहूर वाइन स्ट्रीट पर जब हजारों फैंस एक साथ 'माइली-माइली' चिल्ला रहे थे, तो सड़क के किनारे खड़ी माइली खुद भी इमोशनल हो गई थीं. मौका ही इतना खास था. 'हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम' में अपना नाम दर्ज कराने वाली माइली 2,845वीं हस्ती बन गई हैं. यह पल उनकी जिंदगी के सबसे खास पलों में से एक है, क्योंकि यह सम्मान उन्हें उस वक्त मिला, जब उनके सबसे मशहूर डिज्नी शो 'हन्ना मोंटाना' को करीब 20 साल पूरे होने वाले हैं.

90s में था इस शो का जबरदस्त क्रेज

90s की शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी, जिसने ‘हन्ना मोंटाना’ का नाम न सुना हो. उस दौर में ये शो बच्चों और टीनएजर्स के बीच जबरदस्त क्रेज बन चुका था और टीवी की दुनिया के सबसे पसंदीदा शोज में गिना जाता था. अब उसी शो से दुनियाभर में पहचान बनाने वाली माइली साइरस को ‘हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम’ स्टार मिला है. इस यादगार शाम को खास बनाने के लिए माइली वर्साचे के बेहद खूबसूरत गाउन में रेड कारपेट पर पहुंचीं, जहां हर तरफ सिर्फ उन्हीं की चर्चा हो रही थी. माइली के इस बड़े दिन पर उनकी मां टिश साइरस, बहन ब्रांडी साइरस और मंगेतर मोरांडे भी उनके साथ नजर आए. वहीं, उनकी करीबी दोस्त और एक्ट्रेस आन्या टेलर-जॉय के साथ मशहूर डिजाइनर डोनाटेला वर्साचे ने भी इस खास मौके में हिस्सा लिया. सभी ने माइली के संघर्ष, स्टारडम और उनके सफर से जुड़े कई दिलचस्प किस्से साझा किए. दरअसल, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर नाम दर्ज होना किसी भी कलाकार के लिए सपने जैसा माना जाता है. ये सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि सालों की मेहनत, लोकप्रियता और इंडस्ट्री में दिए गए योगदान की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं आखिर ‘हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम’ क्या है और किसी कलाकार को ये सम्मान कैसे मिलता है?

क्या है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम?

अगर आपको हॉलीवुड गाने और फिल्में देखना पसंद हैं, तो आपने फिल्मों में एक ऐसा फुटपाथ देखा होगा, जिस पर पिंक कलर के पांच कोनों वाले स्टार्स बने होते हैं. वही 'हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम' है. आसान शब्दों में कहें तो ये हॉलीवुड की दुनिया का वो 'अमर' रास्ता है, जहां हर कलाकार अपना नाम देखने का ख्वाब देखता है. इस आइकॉनिक परंपरा की शुरुआत साल 1960 में हुई थी. इसका मकसद हॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गज कलाकारों को स्थायी सम्मान देना था. इसमें सबसे पहला सम्मान जोआन वुडवर्ड को मिला था. धीरे-धीरे यह सम्मान इतना फेमस बन गया कि आज दुनिया का लगभग हर कलाकार यहां अपना नाम देखने का सपना देखता है. अब यह सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा. दुनियाभर के कलाकार और उनके फैंस इसे सफलता की सबसे बड़ी निशानी मानते हैं. इसी वजह से जब भी किसी नए कलाकार के नाम का ऐलान होता है, तो सोशल मीडिया पर उसकी जबरदस्त चर्चा शुरू हो जाती है.