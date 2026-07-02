/Homebound के सिनेमैटोग्राफर प्रतीक शाह ने तोड़ी चुप्पी, यौन दुर्व्यवहार आरोपों पर मांगी माफी

फिल्म 'होमबाउंड', वेब सीरीज 'जुबली' और फिल्म 'सीटीआरएल' जैसे पॉपुलर प्रोजेक्ट में काम कर चुके सिनेमैटोग्राफर प्रतीक शाह ने आखिरकार अपने ऊपर लगे यौन दुर्व्यवहार और गलत व्यवहार के आरोपों पर चुप्पी तोड़ दी है. करीब एक साल तक चुप्पी बनाए रखने के बाद, उन्होंने एक ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी कर अपनी गलतियों को स्वीकार किया और माफी मांगी है. प्रतीक ने कहा कि पिछले एक साल से वो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि वो हर हफ्ते थेरेपी ले रहे हैं और एक साल से ज्यादा समय से नशे से भी पूरी तरह दूर हैं. उनके मुताबिक, ये सब खुद में बदलाव लाने का प्रोसेस का हिस्सा है.