/Homebound के सिनेमैटोग्राफर प्रतीक शाह ने तोड़ी चुप्पी, यौन दुर्व्यवहार आरोपों पर मांगी माफी

फिल्म 'होमबाउंड', वेब सीरीज 'जुबली' और फिल्म 'सीटीआरएल' जैसे पॉपुलर प्रोजेक्ट में काम कर चुके सिनेमैटोग्राफर प्रतीक शाह ने आखिरकार अपने ऊपर लगे यौन दुर्व्यवहार और गलत व्यवहार के आरोपों पर चुप्पी तोड़ दी है. करीब एक साल तक चुप्पी बनाए रखने के बाद, उन्होंने एक ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी कर अपनी गलतियों को स्वीकार किया और माफी मांगी है. प्रतीक ने कहा कि पिछले एक साल से वो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि वो हर हफ्ते थेरेपी ले रहे हैं और एक साल से ज्यादा समय से नशे से भी पूरी तरह दूर हैं. उनके मुताबिक, ये सब खुद में बदलाव लाने का प्रोसेस का हिस्सा है.
प्रतीक शाह ने अपने बयान में कहा कि उन्हें इस बात का गहरा अफसोस है कि उनके व्यवहार की वजह से कई लोगों को दुख पहुंचा. उन्होंने माना कि करियर में मिल रही सफलता और पहचान ने उनके फैसलों को काफी गहरा असर डाला. उन्होंने कहा कि वो इनसिक्योरिटी और दूसरों से वैलिडेशन पाने की चाह में गलत रास्ते पर चले गए.
प्रतीक ने ये माना कि स्पेशल राइट्स पाने और इंप्रेसिव पर्सनैलिटी होने के बावजूद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं समझा. उन्होंने कहा कि आज पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए, जिनका असर दूसरे लोगों पर गलत तरीके से पड़ा. इसके लिए उन्होंने बिना किसी बहाने के माफी मांगी है.
प्रतीक शाह ने बताया कि जब पिछले साल उनके खिलाफ आरोप सामने आए थे, तब उनकी पहला रिएक्शन खुद को बचाना था. लेकिन कुछ समय बाद उन्हें महसूस हुआ कि छोटी-छोटी बातों पर बहस करने या सफाई देने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी. उन्होंने कहा कि उनकी इमेज को जो नुकसान हुआ और जिन रिश्तों में दरार आई, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह उनकी अपनी है.
उन्होंने ये भी माना कि उनके परिवार, दोस्तों और साथ काम करने वाले लोगों को भी इस पूरे विवाद की वजह से शर्मिंदगी और तकलीफ झेलनी पड़ी. उन्होंने कहा कि वो इन सभी लोगों से भी दिल से माफी मांगते हैं और अपने किए की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं.
प्रतीक शाह ने कहा कि पिछले एक साल से वो लगातार थेरेपी ले रहे हैं ताकि अपने गलत व्यवहार को सुधार पाएं और समझ सकें कि आखिर उनसे ऐसी गलतियां क्यों हुईं. उन्होंने बताया कि वो अपने एथिक्स के अनुसार जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया कि वो एक साल से ज्यादा समय से नशे से पूरी तरह दूर हैं और इसे अपनी रिकवरी का अहम हिस्सा मानते हैं.
हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि थेरेपी लेना या नशा छोड़ देना उनकी पिछली गलतियों का कोई बहाना नहीं है. उन्होंने कहा कि उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी है और वो आने वाले समय में अपने व्यवहार और काम से लोगों का भरोसा दोबारा जीतना चाहते हैं.
मई 2025 में फिल्म निर्माता अभिनव सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए प्रतीक शाह पर इमोशनली गलत व्यवहार करने और लोगों को मेंटली रूप से कंट्रोल करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. इसके बाद, कई महिलाओं ने अभिनव सिंह से कॉन्टैक्ट किया और अपने एक्सपीरियंस शेयर किए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 20 महिलाओं ने अलग-अलग तरह के गलत व्यवहार और परेशान करने वाली बातों का जिक्र किया.
अभिनव सिंह ने कहा था कि कई महिलाओं ने प्रतीक शाह को 'हंटर' तक बताया. इस पूरे विवाद के बाद प्रतीक शाह ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिया था और पब्लिकली किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिया था.
इन आरोपों का असर प्रतीक शाह के करियर पर भी साफ दिखाई दिया था. विवाद सामने आने के बाद उन्हें पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक से हटा दिया गया, जिसमें एक्टर राजकुमार राव मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. वहीं, एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि करीब पांच साल पहले भी उनके खिलाफ इसी तरह की शिकायत सामने आई थी.
एक युवा महिला सिनेमैटोग्राफर ने इंडियन वुमन सिनेमैटोग्राफर्स कलेक्टिव (IWCC) की सीनियर मेंबर से शिकायत की थी कि प्रतीक शाह ने उनसे न्यूड फोटोज मांगी थी. उस समय भी उनसे माफी मंगवाई गई थी. अब एक साल बाद सबके सामने माफी से प्रतीक शाह ने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए कहा है कि वो अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने और फ्यूचर में अपने व्यवहार से लोगों का भरोसा दोबारा जीतने की कोशिश करेंगे.