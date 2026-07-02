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Homebound के सिनेमैटोग्राफर प्रतीक शाह ने तोड़ी चुप्पी, यौन दुर्व्यवहार आरोपों पर मांगी माफी

ईशान खट्टर स्टारर फिल्म 'होमबाउंड' के सिनेमैटोग्राफर प्रतीक शाह ने हाल ही में उन पर लगे यौन दुर्व्यवहार आरोपों पर माफी मांगी है. साथ ही , उन्होंने बताया कि वो पिछले एक साल से थेरेपी ले रहे हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 02, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:01 PM IST
Homebound के सिनेमैटोग्राफर प्रतीक शाह ने तोड़ी चुप्पी, यौन दुर्व्यवहार आरोपों पर मांगी माफी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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