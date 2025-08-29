आखिरी वक्त पर परफॉर्म करने से किया इनकार, 23 को मोहाली में था अवार्ड समारोह; जानिए वजह?
आखिरी वक्त पर परफॉर्म करने से किया इनकार, 23 को मोहाली में था अवार्ड समारोह; जानिए वजह?

रैपर और सिंगर हनी सिंह ने मोहाली में होने वाले एक कार्यक्रम से अपना नाम वापस ले लिया. सिंगर और उनकी टीम ने आखिरी समय में ये फैसला क्यों लिया?

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 10:31 AM IST
आखिरी वक्त पर परफॉर्म करने से किया इनकार, 23 को मोहाली में था अवार्ड समारोह; जानिए वजह?

रैपर-गायक हनी सिंह ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से पंजाब के मोहाली में एक कार्यक्रम से अपना नाम वापस ले लिया. रिपोर्ट के मुताबिक, सिंगर मौके पर पहुंच तो गए थे, लेकिन आखिरी समय में उनकी सुरक्षा टीम को अंदर जाने से रोक दिए जाने के बाद वे वापस लौट गए. बताया जा रहा है कि हनी सिंह की टीम को भारी सुरक्षा व्यवस्था के कारण गेट पर ही रोक दिया गया था. सिंगर को बताया गया कि आयोजकों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था की है और पंजाब पुलिस भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है. 

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, हनी सिंह एक अवॉर्ड शो में परफॉर्म करने वाले थे, लेकिन उनके निजी बॉडीगार्ड्स को परमिशन नहीं थी, इसलिए उन्होंने आखिरी समय में कार्यक्रम से हटने का फैसला किया. यह अवॉर्ड शो 23 अगस्त को मोहाली में होना था. 

आखिर क्या है मामला? 

जानकारी के मुताबिक 23 अगस्त की शाम मशहूर हस्तियों का आना शुरू हो गया, लेकिन हनी सिंह की टीम को भारी सुरक्षा व्यवस्था के कारण गेट पर ही रोक दिया गया. सूत्रों के मुताबिक आयोजकों के अपने सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, और स्थानीय पुलिस ने भी कार्यक्रम स्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराइए. 

रिपोर्ट्स में बताया गया, प्रोटोकॉल के अनुसार, उन्होंने किसी भी बाहरी सदस्य को मैदान पर आने की परमिशन नहीं दी. हालांकि, हनी सिंह एहतियात के तौर पर अपने पर्सनल गार्ड्स रखने पर अड़े रहे. हालांकि आयोजकों ने उनकी मांगों को समझा और उनका सम्मान किया, लेकिन पहले से तय सुरक्षा को देखते हुए वे इस पर सहमत नहीं हो सके. आयोजकों के साथ लंबी चर्चा के बाद हनी सिंह ने परफॉर्म करने से इनकार करते हुए कार्यक्रम छोड़ दिया. वहीं अब दोनों टीमें फिलहाल आखिरी समय में कार्यक्रम रद्द होने से विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं.

