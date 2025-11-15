Advertisement
‘जोरावर’ की जोड़ी फिर साथ! पारुल गुलाटी–हनी सिंह का इमोशनल री-यूनियन, ‘फुर्र’ गाने में नजर आए साथ

 

फिल्मी दुनिया में जब दो कलाकार लंबे समय बाद दोबारा साथ आते हैं, तो वह पल फैंस के लिए भावनात्मक बन जाता है. खासकर तब, जब उन कलाकारों की पुरानी साझेदारी ने लोगों पर गहरी छाप छोड़ी हो. इस कड़ी में एक्ट्रेस पारुल गुलाटी और मशहूर रैपर व सिंगर यो यो हनी सिंह लगभग एक दशक बाद फिर से एक साथ नजर आएंगे. दोनों कपिल शर्मा की नई फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' के खास गाने 'फुर्र' में साथ दिखाई देंगे. 

 

 

Written By  IANS|Edited By: Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 15, 2025, 06:17 PM IST
पारुल गुलाटी ने इंटरव्यू में बातचीत के दौरान बताया कि इतने साल बाद हनी सिंह से मिलना उनके लिए काफी इमोशनल था. उन्होंने कहा, ‘जब मैं इतने सालों बाद हनी सिंह से मिली, तो सचमुच ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो. हम दोनों तुरंत पुराने प्रोजेक्ट 'जोरावर' के दिनों में वापस चले गए. हमें रिहर्सल, हंसी-मजाक, और सेट पर मस्ती भरे पल याद आने लगे.’ पारुल ने कहा, ‘हनी सिंह के साथ दस साल बाद दोबारा काम करने पर मुझे एक अपनापन महसूस हुआ. उनमें पहले जैसी एनर्जी है, लेकिन एक कलाकार के तौर पर उनमें काफी निखार आया है. उनका म्यूजिक के प्रति जुनून, काम के प्रति समर्पण, और उनकी खास शैली आज भी उतनी ही मजबूत है.’

पारुल ने पुराने दिनों को किया याद
पारुल ने कहा कि हनी सिंह के साथ गाने की शूटिंग करते हुए ऐसा लगा कि उनकी एक लंबी यात्रा, फिर से शुरुआती पड़ाव पर वापस आ गई है. ऐसा एहसास हुआ कि जिंदगी एक पूरा चक्कर लगाकर फिर उसी खुशी भरे मोड़ पर पहुंच गई हो, जहां से हमने शुरुआत की थी. पारुल और हनी सिंह की जोड़ी इससे पहले 2016 की पंजाबी एक्शन फिल्म 'जोरावर' में देखने को मिली थी. यह फिल्म हनी सिंह की एक्टिंग डेब्यू थी और उस समय दर्शकों ने इस नई जोड़ी को खूब पसंद किया था. यही वजह है कि उनका दोबारा साथ आना दर्शकों के बीच उत्सुकता पैदा कर रहा है.

 

हनी सिंह और पारुल का गाना हुआ रिलीज
'किस किसको प्यार करूं 2' का नया गाना 'फुर्र' रिलीज हो गया है. इस गाने में हनी सिंह और पारुल गुलाटी के अलावा, कपिल शर्मा, आयशा खान और त्रिधा चौधरी नजर आ रही हैं. गाने को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. अनुकल्प गोस्वामी के निर्देशन में बनी 'किस किसको प्यार करूं 2' 12 दिसंबर को रिलीज होगी. ये फिल्म 2015 में आई 'किस किसको प्यार करूं' का सीक्वल है.

 

