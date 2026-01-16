Advertisement
trendingNow13076085
Hindi Newsबॉलीवुड‘मेरे शब्द...’ कॉन्सर्ट विवाद पर ट्रोलिंग के बाद Yo Yo Honey Singh को आखिरकार मांगनी पड़ी माफी, वीडियो जारी कर बोले- ‘गलतियों का पुतला...’

‘मेरे शब्द...’ कॉन्सर्ट विवाद पर ट्रोलिंग के बाद Yo Yo Honey Singh को आखिरकार मांगनी पड़ी माफी, वीडियो जारी कर बोले- ‘गलतियों का पुतला...’

Honey Singh Apologises: दिल्ली कॉन्सर्ट में दिए गए अपने विवादित बयान के बाद रैपर-सिंगर हनी सिंह ने आखिरकार माफी मांगनी पड़ी. वीडियो वायरल होने के बार से सिंगर लगातार ट्रोल हो रहे थे. उन्होंने कहा कि उनका मकसद लोगों को लोगों को सिक्योर इंटीमेसी का मैसेज देना था. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 16, 2026, 09:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अपने विवादित बयान पर आखिरकार हनी सिंह को माफी मांगनी पड़ी
अपने विवादित बयान पर आखिरकार हनी सिंह को माफी मांगनी पड़ी

Honey Singh Apologises: पॉपुलर रैपर-सिंगर यो यो हनी सिंह को हाल ही में दिल्ली में नांकू और करुण के कॉन्सर्ट के दौरान दिए गए अपने विवादित बयान को लेकर आखिरकार माफी मांगनी पड़ी. उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और कई लोगों को आपत्तिजनक लगा. हनी सिंह ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने अपनी मंशा साफ की और माफी मांगी. उनका ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपर कई रिएक्शन आ रहे हैं. 

उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं था और वे अपने शब्दों के लिए जिम्मेदारी लेते हैं. शेयर किए वीडियो में हनी सिंह ने कहते हैं कि वे कॉन्सर्ट में एक गेस्ट के तौर पर गए थे और जब उन्होंने जनरेशन Z के दर्शकों को देखा तो उन्होंने एक जरूरी मैसेज देना चाहा. हनी सिंह ने कहा कि हाल ही में उन्होंने कुछ डॉक्टरों, गायनेकोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट से बात की थी, जिन्होंने उन्हें बताया कि कई लोग इनसिक्योर इंटीमेसी की वजह से STDs का शिकार हो रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yo Yo Honey Singh (@yoyohoneysingh)

Add Zee News as a Preferred Source

अपने युवा फैंस को देना चाहते थे मैसेज

इसी वजह से उन्होंने सिक्योर इंटीमेसी की अहमियत को आसान भाषा में बताने की कोशिश की. हनी सिंह ने बताया कि उनका मकसद था कि यंगस्टर्स कंडोम का इस्तेमाल करें और सिक्योर इंटीमेसी की आदत अपनाएं. उन्होंने कहा, ‘जब मैं शो में गया, तो मैंने Gen Z का ऑडियंस देखा और सोचा कि उन्हें उनकी भाषा में समझाना चाहिए बिना प्रोटेक्शन इंटीमेट न हों और कंडोम का इस्तेमाल करें’. रैपर ने ये भी कहा कि वे उसी भाषा में बात करना चाहते थे जिसे यगंस्टर्स आसानी से समझ सकें. 

10 साल पुरानी महा डिजास्टर फिल्म… जिसके 6 गानों में से 2 आज भी हैं चार्टबस्टर, 1 को तो यूट्यूब पर मिले 1.1 बिलियन व्यूज

आखिरकार हनी सिंह को माफी मांगनी पड़ी

अपने बयान से लोगों को ठेस पहुंचने पर हनी सिंह ने माफी मांगी. उन्होंने कहा, ‘लेकीन वो भाषा कईयों को बहुत बुरी लगी. मैं आप सब से माफी मांगता हूं जिनको मेरी वो भाषा बुरी लगी. मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था. इंसान एक गलतियों का पुतला है’. उन्होंने साफ किया कि उनकी मंशा किसी की भावनाओं को आहत करने की नहीं थी और वे अपने शब्दों पर ध्यान देंगे. उन्होंने आगे कहा, ‘मैं कोशिश करूंगा आज के बाद ऐसी गलती दोबारा न हो. मैं अपनी जबान पर काबू रखूंगा कि मैं क्या बोलूंगा, किसको बोलूंगा और कैसे बोलूंगा’. 

दिल्ली कॉन्सर्ट में दिया था ये विवादित बयान

ये विवाद उस क्लिप से शुरू हुआ, जिसमें हनी सिंह ने कॉन्सर्ट में स्टेज पर कहा था, ‘B***C दिल्ली की ठंड! इसमें ना गाड़ी में करों, बड़ा मजा आता है, इतनी ठंड में. दिल्ली की ठंड में. कंडोम का इस्तेमाल करें, दोस्तों, प्लीज. सेफ रहें!’. इस क्लिप के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने रैपर की आलोचना की और कुछ ने उनका मज़ाक भी उड़ाया. कई लोगों ने उन्हें ‘यो यो हनी सिंह’ (Yo Yo Horny Singh) तक कह दिया और उनकी लगातार बढ़ती पॉपुलैरिटी पर भी सवाल उठाए.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Honey Singh

Trending news

नागपुर के नतीजों से पहले बढ़ा सियासी पारा, BJP का बचेगा गढ़ या विपक्ष का पलटवार?
nagpur election result live
नागपुर के नतीजों से पहले बढ़ा सियासी पारा, BJP का बचेगा गढ़ या विपक्ष का पलटवार?
BMC चुनाव के नतीजों में होगी देरी! काउंटिंग की प्रक्रिया बदली
BMC Wards Counting Delay
BMC चुनाव के नतीजों में होगी देरी! काउंटिंग की प्रक्रिया बदली
Thane Election Result LIVE: शिंदे की बादशाहत या ठाकरे की ठसक? यहां पढ़ें हर अपडेट्स
Thane Election Result LIVE
Thane Election Result LIVE: शिंदे की बादशाहत या ठाकरे की ठसक? यहां पढ़ें हर अपडेट्स
'नियम सबके लिए एक है...', बंगाल में BLO ने थमाया पत्नी को सुनवाई का नोटिस
Special Intensive Revision
'नियम सबके लिए एक है...', बंगाल में BLO ने थमाया पत्नी को सुनवाई का नोटिस
मुंबई की कुर्सी पर महासंग्राम! 2026 में किसके हाथ आएगी एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका?
bmc
मुंबई की कुर्सी पर महासंग्राम! 2026 में किसके हाथ आएगी एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका?
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: बीएमसी का किंग कौन? आज होगा फैसला; दांव पर बीजेपी, उद्धव, शिंदे और पवार की प्रतिष्ठा
BMC election results
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: बीएमसी का किंग कौन? आज होगा फैसला; दांव पर बीजेपी, उद्धव, शिंदे और पवार की प्रतिष्ठा
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
DNA
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
Pakistani drones
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
Ladakh News in Hindi
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये