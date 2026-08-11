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समय रैना के शो में बादशाह ने किया ये दावा, हनी सिंह ने किया कमेंट, मेरी गंदी औलाद, जानें क्या है विवाद?

कॉमेडियन समय रैन का शो इंडियाज गॉट लेटेंट शो काफी सुर्खियों में है. हाल ही में शो में बादशाह नजर आए हैं. इस दौरान समय ने उनके स्टेज नाम बादशाह को लेकर सवाल किया आपको ये नाम किसने दिया. बादशाह के जवाब के बाद हनी सिंह का रिएक्शन आया है.

Written ByShilpa
Published: Aug 11, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:50 AM IST
समय रैना के शो में बादशाह ने किया ये दावा, हनी सिंह ने किया कमेंट, मेरी गंदी औलाद, जानें क्या है विवाद?

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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