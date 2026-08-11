समय रैना के शो में बादशाह ने किया ये दावा, हनी सिंह ने किया कमेंट, मेरी गंदी औलाद, जानें क्या है विवाद?

कॉमेडियन समय रैन का शो इंडियाज गॉट लेटेंट शो काफी सुर्खियों में है. हाल ही में शो में बादशाह नजर आए हैं. इस दौरान समय ने उनके स्टेज नाम बादशाह को लेकर सवाल किया आपको ये नाम किसने दिया. बादशाह के जवाब के बाद हनी सिंह का रिएक्शन आया है.
बादशाह और हनी सिंह के बीच विवाद काफी समय से चल रहा है. रैपर के बीच विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. दरअसल हाल ही में बादशाह समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट शो में नजर आए. इस दौरान समय ने उनके नाम को लेकर सवाल किया था. बादशाह ने दावा किया है उनका ये नाम उन्होंने खुद चुना है. उनके इस कमेंट पर हनी सिंह ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन देते हुए लिखा- मेरी नालायक औलाद. जिसके बाद से उनका पुराना विवाद फिर से चर्चा में आ गए
सोशल मीडिया पर समय रैना का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर हनी सिंह ने भी अपना रिएक्शन दिया है. वीडियो के कमेंट सेक्शन पर हनी सिंह ने लिखा- मेरी नालायक औलाद. हनी सिंह के इस कमेंट से एक बार फिर से दोनों के बीच का विवाद चर्चा में आ गया.
शो में समय बातचीत के दौरान बादशाह से पूछा कि आपको बादशाह नाम कैसे मिला, उन्होंने बोला कि यह नाम उन्होंने खुद चुना था. समय बोलते हैं कि मैंने इसके पीछे की दूसरी कहानी सुनी है. लेकिन बादशाह दावा करते हैं कि उन्होंने अपना नाम खुद चुना है. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने एक पुराना वीडियो ढूंढ लिया है जिसमें बादशाह बोलते हैं कि उनका ये बादशाह नाम हनी सिंह ने दिया था.
बादशाह का रियल नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है. अपने करियर की शुरुआत में बादशाह का स्टेज नाम कूल इक्कवल था. बाद में उन्होंने नाम बदलकर बादशाह कर लिया. इंटरनेट पर एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है. जिसमें बादशाह बताते हैं कि हनी सिंह ने उन्हें ये नाम दिया है. वीडियो में बादशाह बताते हैं कि हनी सिंह उनको बोलते हैं कि तुम बादशाह की तरह रहते हो.
Samay bhai no badshah Vs honey Singh joke .. pic.twitter.com/X6IVq0gKfk
— Elvish Yadav Parody (@elvishhub) August 10, 2026
बादशाह और हनी सिंह ने अपने करियर की शुरुआत पॉपुलर रैप ग्रुप माफिया मुंडीर से की थी. इस ग्रुप में बादशाह, हनी सिंह के साथ रफ्तार, इक्का और लिल गोलू थे. इस बैंड ने कई ब्लॉकबस्टर गाने दिए. पर्सनल मतभेद की वजह से ये ग्रुप टूट जाता है. सभी पॉप सिंगर अलग-अलग अपना करियर की तरफ बढ़ जाते हैं. इसके बाद गानों के क्रेडिट्स, बीट्स और लिरिक्स को लेकर इनके बीच मतभेद देने को मिला. बादशाह और हनी सिंह के बीच ब्राउन रंग सॉन्ग के क्रेडिट को लेकर विवाद रहा है.