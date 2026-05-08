बिना शपथ लिए थलापति विजय बने CM? थिएटर में गूंजा नाम, ‘Honorable CM Vijay’ वाले वायरल VIDEO ने तमिलनाडु की सियासत में मचाया कोहराम

Thalapathy Vijay Viral Video: तमिलनाडु की राजनीति में मची हलचल के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है. ये वीडियो सिनेमाघर का है. जहां विजय के शपथ लेने से पहले एक प्रोमो चलाया जा रहा है, जिसमें उनको ‘Honorable CM Vijay’ बताया जा रहा है, जिसके बाद मामला बड़े विवाद में बदलता नजर आ रहा है.
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Thalapathy Vijay Jana Nayagan Viral Video: तमिलनाडु की राजनीति में मची हलचल और अभिनेता से नेता बने थलापति विजय इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. उनकी पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कझगम’ (TVK) ने तमिलनाडु चुनाव में 108 सीटें जीतकर बड़ा उलटफेर कर दिया है. हालांकि, सरकार बनाने के लिए अभी भी बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं हुआ है. 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायक चाहिए. इसी वजह से राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर ने अभी शपथ ग्रहण को मंजूरी नहीं दी है और समर्थन का सबूत मांगा है.
जहां एक और तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मच हुई है, वहीं दूसरी तरफ विजय के फैंस उन्हें पहले ही तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री मान चुके हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विजय को ‘ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय’ बताया गया. ये वीडियो अहिंसा एंटरटेनमेंट की तरफ से जारी किया गया था. वीडियो एक्स, रेडिट और इंस्टाग्राम पर खूब शेयर हो रहा है. इतना ही नहीं, इसे थिएटर में भी चलाया गया, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है और कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.
India's first time CM title card for actor ! #TVKVijay pic.twitter.com/vHqDuRenku
—(@leodas_jeeva) May 6, 2026
7 मई को थिएटर के अंदर से कई वीडियो सामने आए, जिनमें फैंस विजय का वीडियो देखकर सीटियों और तालियों के साथ जश्न मनाते नजर आए. वीडियो की शुरुआत में विजय को मुख्यमंत्री बताया गया, फिर उनका दमदार पुलिस वाला लुक दिखाया गया. इसके बाद उनकी आने वाली फिल्म ‘जना नायगन’ का टाइटल स्क्रीन पर दिखाई दिया. साथ ही लिखा था, ‘लेट्स सेलिब्रेट इन थिएटर्स सून’. वीडियो के आखिर में केजी सिनेमाज की तरफ से धन्यवाद संदेश भी दिखाया गया. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे फैन मेड या एआई से बना हुआ बताया.
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लेकिन केजी सिनेमाज से जुड़े एक सूत्र ने दावा किया कि ये वीडियो फैंस ने नहीं बनाया था. सूत्र के मुताबिक ये वीडियो फिल्म ‘जना नायगन’ की प्रोडक्शन टीम की तरफ से भेजा गया था. उन्होंने बताया कि करीब 4 मिनट का एक खास मिक्स वीडियो भेजा गया था, जिसमें विजय के गाने और कई विजुअल शामिल थे. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि ये सीधे फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी से नहीं आया था. सूत्र ने ये भी कहा कि थिएटर की तरफ से सिर्फ ‘जना नायगन’ वाला हिस्सा जोड़ा गया था. बाद में इसी वीडियो का लिंक अहिंसा एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम पेज पर भी दिखाई दिया.
पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया कि विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उनका दौर शुरू हो गया है. पोस्ट में ये भी कहा गया कि ‘जना नायगन’ थिएटर में बड़ा धमाका करेगी. बता दें, अहिंसा एंटरटेनमेंट यूके में विजय की कई फिल्मों को रिलीज कर चुकी है, जिनमें ‘लियो’, ‘द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम’, ‘वरिसु’ और ‘मास्टर’ शामिल हैं. अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सीबीएफसी सर्टिफिकेट को लेकर उठ रहा है. भारत में थिएटर में दिखाए जाने वाले हर वीडियो और कंटेंट को पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से मंजूरी लेनी होती है.
पूर्व CBFC सदस्य शुभ्रा गुप्ता ने भी इस पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि चुनाव नतीजे आए अभी सिर्फ दो दिन हुए हैं, ऐसे में इतनी जल्दी ऐसा वीडियो कैसे तैयार हो गया और थिएटर तक कैसे पहुंच गया. उन्होंने इसे गंभीर मामला बताया है. CBFC की वेबसाइट पर भी इस वायरल वीडियो का कोई रिकॉर्ड फिलहाल नजर नहीं आया है. वेबसाइट पर ‘जना नायगन’ से जुड़े सिर्फ दो सर्टिफाइड वीडियो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वाले वायरल मोंटाज का कोई जिक्र नहीं है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अब इसको लेकर बहस छिड़ गई है और विवाद हो रहा है.
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