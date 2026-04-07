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Hindi Newsबॉलीवुडएक बार फिर लौटेगा खौफ…हस्तर के बाद प्रलय की आहट, Tumbbad 2 का मोशन पोस्टर देख बढ़ा डर का लेवल

एक बार फिर लौटेगा खौफ…'हस्तर के बाद 'प्रलय' की आहट, Tumbbad 2 का मोशन पोस्टर देख बढ़ा डर का लेवल

Tumbbad 2 Motion Poster: सोहम शाह की फिल्म 'तुम्बाड 2' की शूटिंग शुरू हो चुकी है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म के सेट से मुहूर्त शॉट की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 07, 2026, 07:21 PM IST
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एक बार फिर लौटेगा खौफ…'हस्तर के बाद 'प्रलय' की आहट, Tumbbad 2 का मोशन पोस्टर देख बढ़ा डर का लेवल

Tumbbad 2 Motion Poster: 8 साल पहले आई हॉरर फैंटेसी फिल्म 'तुम्बाड' ने बॉक्स ऑफिस को मालामाल कर दिया था. साल 2018 में रिलीज हुई कल्ट-क्लासिक फिल्म 'तुम्बाड़' के सीक्वल को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट है. जिसमें उनके साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी जुड़ गए हैं. हाल ही में मेकर्स ने इस हॉरर-फैंटेसी ड्रामा फिल्म के सेकंड पार्ट की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसके मुहूर्त की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं. फिल्म की शूटिंग शुरू होने की एक्साइटमेंट अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि इसी बीच मेकर्स ने 'तुम्बाड़ 2' का पहला धांसू मोशन पोस्टर भी जारी कर दिया है.  

'देवी' की मूर्ति के साथ मेकर्स लाए 'प्रलय

एक्टर और 'तुम्बाड़ 2' (Tumbbad 2) के निर्माता सोहम शाह ने फिल्म का पहला मोशन पोस्टर अपने ऑफिसियल  इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इसके बाद से फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है. इस मोशन पोस्टर में 'पूर्ति की देवी' को दिखाया गया है. पोस्टर में जो लाइन सबका सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है, वह है 'प्रलय आएगा'. इस लाइन ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब पिछली फिल्म में 'हस्तर' का खौफ इतना खतरनाक था, तो इस बार उन्हें क्या नया और भयानक देखने को मिलेगा.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'तुम्बाड 2' का बेसब्री से इंतजार

सोहम शाह की 'तुम्बाड'सिर्फ एक फिल्म नहीं थी. यह एक कल्ट क्लासिक बन गई जिसने रहस्य, लोककथाओं और हॉरर का शानदार मेल दिखाया गया. इस फिल्म ने जबरदस्त फैन फॉलोइंग बनाई, और इसकी पॉपुलैरिटी तब और बढ़ गई जब इसे 2024 में दोबारा रिलीज किया गया. ये फिर से रिलीज होने वाली और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई. तब से, फैंस 'तुम्बाड 2' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

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फ्लॉप से हुई हिट

आपको बता दें, ये फिल्म 15 करोड़ के बजट में बनी थी और लेकिन, महज 13.48 करोड़ का कलेक्शन कर फ्लॉप हो गई थी. बाद में साल 2024 में इसे दोबारा रिलीज किया गया था. उस वक्त इस मूवी ने 55 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर मूवी पर हिट का टैग लगा दिया था.

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About the Author
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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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