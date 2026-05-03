स्टेज पर मजाक या हद पार? Wamiqa Gabbi को लेकर Mika Singh पर किया गया कमेंट वायरल

एक पब्लिक इवेंट के दौरान एक्ट्रेस वामिका गब्बी उस वक्त असहज स्थिति में नजर आईं, जब कार्यक्रम के होस्ट ने उनसे एक अटपटा सवाल पूछ लिया. इवेंट में जहां हल्के-फुल्के अंदाज में बातचीत चल रही थी, वहीं एक सवाल ने पूरे माहौल को अचानक गंभीर बना दिया
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बॉलीवुड एक्ट्रेस वामिका गब्बी हाल ही में सुर्खियों में आ गई. एक पब्लिक इवेंट के दौरान एक्ट्रेस वामिका गब्बी उस वक्त असहज स्थिति में नजर आईं, जब कार्यक्रम के होस्ट ने उनसे एक अटपटा सवाल पूछ लिया. इवेंट में जहां हल्के-फुल्के अंदाज में बातचीत चल रही थी, वहीं एक सवाल ने पूरे माहौल को अचानक गंभीर बना दिया. दरअसल, बातचीत के दौरान होस्ट ने मजाकिया लहजे में सिंगर मीका सिंह का जिक्र करते हुए वामिका गब्बी से उनके जन्म को लेकर सवाल कर दिया. यह सवाल सुनते ही एक्ट्रेस कुछ पल के लिए चौंक गईं और उनके चेहरे के हाव-भाव से साफ जाहिर हुआ कि वह इस टिप्पणी से सहज नहीं थीं. मंच पर मौजूद अन्य लोगों के बीच भी कुछ क्षणों के लिए खामोशी छा गई.
हालांकि, वामिका गब्बी ने स्थिति को संभालते हुए रिएक्शन दिया. उन्होंने मुस्कुराते हुए सवाल को टालने की कोशिश की और बातचीत को दूसरी दिशा में मोड़ दिया. उनके इस व्यवहार को कई लोगों ने प्रोफेशनलिज्म का उदाहरण बताया, क्योंकि उन्होंने बिना विवाद बढ़ाए माहौल को सामान्य बनाने की कोशिश की.
A journalist asked Wamiqa what role Mika Singh played in her birth. Wamiqa gave a fake laugh and dodged the question.
Cheap level of journalism. titter.com/8N8l0Ke3UY
Aditya. (@Adityaverce) May 3, 2026
इवेंट का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई यूजर्स ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए होस्ट की आलोचना की है. लोगों का कहना है कि सार्वजनिक मंच पर इस तरह के निजी या असहज सवाल पूछना उचित नहीं है. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे हल्के-फुल्के मजाक का हिस्सा बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में इस तरह की बातें कभी-कभी हो जाती हैं.
इस घटना ने एक बार फिर इस बहस को जन्म दिया है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मजाक की सीमाएं क्या होनी चाहिए. खासतौर पर तब, जब सवाल किसी की निजी जिंदगी या गरिमा से जुड़ा हो. कई यूजर्स का मानना है कि मंच पर मौजूद हस्तियों से बातचीत करते समय संवेदनशीलता और मर्यादा बनाए रखना जरूरी है.
गौरतलब है कि वामिका गब्बी इन दिनों अपने लगातार प्रोजेक्ट्स और पब्लिक अपीयरेंस के चलते चर्चा में बनी हुई हैं. वहीं, मिका सिंह भी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम हैं और अक्सर अपने बयानों और परफॉर्मेंस को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. फिलहाल, यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. जहां एक ओर कुछ लोग इसे महज एक मजाक मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई लोग इसे अनुचित टिप्पणी करार दे रहे हैं. इस घटना ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक मंच पर बोले गए शब्द किस तरह से बड़ा मुद्दा बन सकते हैं.
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