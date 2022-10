Sara Ali Khan Shubman Gill: डेटिंग की खबरों के बीच फिर दिखे सारा-शुभमन! फ्लाइट से होटल तक नहीं छोड़ा साथ

Sara Ali Khan Shubman Gill Dating: सैफ अली खान की बेटी, एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) अपने काम के साथ-साथ अपनी पर्सनल, अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं. कुछ समय पहले तक सारा अपने लव आज कल के कोस्टार कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) को डेट कर रही थीं लेकिन फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया. अब, काफी समय से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सारा क्रिकेटर शुभमन गिल (Shubman Gill) को डेट कर रही हैं और ये दोनों एक साथ हैं. दोनों में से किसी भी सेलिब्रिटी ने इस खबर को कन्फर्म नहीं किया है लेकिन हाल ही में दोनों को फ्लाइट से लेकर होटल तक, हर जगह एक साथ देखा गया है..

डेटिंग की खबरों के बीच फिर दिखे Sara-Shubman!

कई मीडिया रिपोर्ट्स का यह कहना है कि सारा अली खान और शुभमन गिल के दूसरे को डेट कर रहे हैं. बता दें कि दोनों को एक साथ डिनर करते देखा गया था और तभी की तस्वीर के वायरल होने पर यह खबर सामने आई थी. एक बार फिर, सारा और शुभमन (Sara Shubman spotted together) को एक साथ देखा गया है.

Is that sara and shubman together again

#SaraAliKhan #ShubmanGill pic.twitter.com/c1XRGPUBH2

— diksha (@Dikshyaa_R) October 13, 2022