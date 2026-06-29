/कौन हैं अनिरुद्ध रविचंदर...जो SRH की मालकिन काव्या मारन से करेंगे शादी, कमाई में जमीन-आसमान का फर्क; रजनीकांत से खास रिश्ता

म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ काव्या मारन की शादी की खबरें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. हालांकि इन दोनों ने ही हमेशा इस मामले पर चुप्पी साधे रखी और अपनी पर्सनल लाइफ पर कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन अब अनिरुद्ध के अंकल ने इस पूरे मामले पर से पर्दा उठा दिया है और दोनों के रिश्ते पर पक्की मुहर लगा दी है. अनिरुद्ध के अंकल का बयान अब सुर्खियों में है और तेजी से वायरल हो रहा है.
अब अगर काव्या मारन के होने वाले पति अनिरुद्ध रविचंदर की नेटवर्थ और कमाई की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के दावों के अनुसार वो सबसे अमीर म्यूजिशियन मे से एक हैं, लेकिन कमाई के मामले में वो काव्या मारन के आस-पास भी नहीं भटकते हैं.
कौन है अनिरुद्ध रविचंद्र?
अनिरुद्ध रविचंद्र एक म्यूजिक कंपोजर हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई हिट फिल्मों के लिए म्यूजिक तैयार किए हैं. उन्हें उनके काम के लिए काफी पसंद किया जाता है. वो तमिल सिनेमा समेत तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं. उन्हें दो बार फिल्मफेयर अवॉर्ड साउथ और 10 सिम्मा अवॉर्ड्स भी मिल चुके हैं.
अनिरुद्ध एक्टर रवि राघवेंद्र और डांसर लक्ष्मी के बेटे हैं. अनिरुद्ध की फैमिली दिग्गज एक्टर रजनीकांत की रिश्तेदार है. रजनीकांत की पत्नी लता अनिरुद्ध की मौसी लगती हैं. इस तरह से रजनीकांत अनिरुद्ध के मौसा लगते हैं. अनिरुद्ध ने पवन कल्याण, महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, कमल हासन, विजय, अजित, सूर्या जैसे स्टार्स की फिल्मों में म्यूजिक दिया है.
अनिरुद्ध ने हिंदी फिल्मों में भी म्यूजिक दिया है. Why This Kolaveri Di और Zinda Banda जैसे गानों से उनको शोहरत मिली. अनिरुद्ध रविचंदर की शुरुआती पढ़ाई-लिखाई चेन्नई में ही हुई है. उन्होंने पद्म शेषाद्री बाला भवन से स्कूली पढ़ाई की है. इसके बाद वो चेन्नई के लॉयला कॉलेज से बैचरल ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की. अब वह आईपीएल की टीम सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन 33 साल की काव्या मारन शादी करने जा रहे हैं. काव्या मारन आईपीएल के दौरान स्टेडियम में खूब सुर्खियां बटोरती रही हैं.
काव्या मारन आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद टीम की मालकिन हैं. काव्या सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी हैं. काव्या एख सफल इंडियन बिजनेस वूमेन हैं. काव्या मारन बहुत अच्छी स्कॉलर भी रही हैं. उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से संबद्ध लियोनार्ड एन स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए किया है. काव्या ने चेन्नई स्टेला मारिस कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की है.
फोर्स के मुताबिक काव्या मारन के पिता कलानिधि मारन की रियल टाइम नेटवर्थ 2.3 बिलियन डॉलर है. अगर रुपए रुपए में बात की जाए तो कलानिधि मारन की रियल टाइम नेटवर्थ 19200 करोड़ रुपए के आसपास है. जबकि दुनिया में अमीरों की लिस्ट में उनका स्थान 1830वां है. काव्या मारन कलानिधि मारन की इकलौती बेटी हैं. अगर काव्या मारन की नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 50 मिलियन डॉलर है. काव्या को कारों का बहुत शौक है. उनकी कार कलेक्शन में एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां हैं. इसमें रॉल्स रॉयस फैंटम कार से लेकर बेंटले बेंटायगा और बीएमडब्ल्यू 760LI जैसी लग्जरी कारें शामिल हैं.