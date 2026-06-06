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कारें बेचनी पड़ीं, बांद्रा का घर रखा गिरवी...जब अमिताभ बच्चन की एक फिल्म की वजह से कंगाल हो गए थे सुनील दत्त

Sunil Dutt to brink of bankruptcy: सुनील दत्त ने अपने करियर में एक ऐसा फैसला लिया था जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी. उन्हें अपनी कारें बेचनी पड़ गई थीं यहां तक कि अपना घर भी गिरवी रख दिया था.

Written BySwati Singh
Published: Jun 06, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:51 PM IST
कारें बेचनी पड़ीं, बांद्रा का घर रखा गिरवी...जब अमिताभ बच्चन की एक फिल्म की वजह से कंगाल हो गए थे सुनील दत्त

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