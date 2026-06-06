/कारें बेचनी पड़ीं, बांद्रा का घर रखा गिरवी...जब अमिताभ बच्चन की एक फिल्म की वजह से कंगाल हो गए थे सुनील दत्त

हमेशा से ही बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में आती हैं, जो हिट या फ्लॉप हो जाती हैं. वहीं, जब बिग बजट, बड़े कलाकरों को लेकर फिल्में बनाई जाती हैं, तो उम्मीद थोड़ी ज्यादा होती है. लेकिन जब ये फिल्म भी फ्लॉप हो जाए निर्माताओं को भारी नुकसान होता है. आज हम आपको ऐसे ही एक किस्सा बताने जा रहे हैं. जब एक बड़ें कलाकारों, बड़े बजट और एक लंबा समय लेकर बनाई गई फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई और इसके निर्माता रहे सुनील दत्त के सड़क पर आने की नौबत आ गई. इतना की इसकी वजह से सुनील दत्त को अपना बंगला गिरवी तक रख दिया था, कारें बेच दीं और दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए थे. क्या है ये किस्सा चलिए बताते हैं.
हम बात कर रहे हैं साल 1971 में आई आइकॉनिक फिल्म 'रेशमा और शेरा'. कहते हैं इस फिल्म ने सुनील दत्त की किस्मत बदल दी. अपने करियर में कई दमदार फिल्मों में काम करने के बाद शुरुआती दौर में ही नरगिस से शादी कर चुके थे. फिर एक्टिंग के साथ-साथ साल 1963 में उन्होंने फिल्म 'ये रास्ते है प्यार के' से प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखा. यूं तो हर कोई सुनील दत्त के दरियादिली से वाकिफ था. फिल्मी गलियों में उनकी दरियादिल और इमोशनल के कई किस्से सुनने को मिलते हैं. एक निर्माता के तौर पर भी वो ऐसे ही थे, नतीजा ये की वो हिसाब के मामले में ज्यादा अच्छे नहीं थे.
दत्त की ये कमी उनपर बहुत महंगी पड़ी. उन्होंने फिल्म 'रेशमा और शेर' को निर्माण किया. पहले इस फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी किसी और को दी गई थी. लेकिन जब एक्टर को उनका काम कुछ पसंद नहीं आया. 'रेशमा और शेरा' एक मल्टी स्टारर फिल्म थी. इसमें वहीदा रहमान, राखी गुलजार, अमिताभ बच्चन और खुद सुनील दत्त भी थे. इतनी बड़ी स्टारकास्ट होने की वजह से इस फिल्म का बजट अच्छा-खासा हो गया. इसमें अमिताभ बच्चन ने सुनील दत्त के गूंगे भाई का किरदार निभाया था, ये किरदार उन्होंने अमिताभ को नरगिस के कहने पर दिया था.
इस फिल्म की शूटिंग रेगिस्तान में होनी थी . ऐसे में शूटिंग के लिए एक बड़े क्रू की भी जरूरत पड़ी. फिल्म जानकर कहते हैं कि 'रेशमा और शेरा' की शूटिंग लगभग खत्म होने वाली थी. सिर्फ 15 दिन का शूट शेड्यूल बचा था. फिर सुनील दत्त ने पूरी फिल्म को दोबारा शूट किया, जिसमें 2 महीने लग गए. शूट के लिए सभी 100 से ज्यादा लोगों के क्रू के साथ 80 मील दूर पोचिना नाम के गांव में वहां तंबू गाड़ कर रहने लगे. इस दौरान सुनील दत्त 60 लाख रुपये के कर्ज में डूब गए थे. उनकी बेटी ने अपनी किताब 'मिस्टर एंड मिसेज दत्त- मेमोरीज ऑफ अवर पेरेंट्स' में भी इस बात का जिक्र किया है. किताब में लिखती हैं, एक सीन के लिए पापा को पूरे 100 ऊंट चाहिए थे, लेकिन सेट पर सिर्फ 99 ऊंट ही आ पाए. पापा इतने अड़ गए कि उन्होंने शूटिंग करने से साफ मना कर दिया.’
इस बात का खामियाजा सुनील दत्त के साथ उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ा. फिर जब फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई. इसका झटका सुनील दत्त को लगा. हालांकि, हैरानी वाली बात ये है कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी 'रेशमा और शेरा' को 3 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले. इसके साथ ही फिल्म ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री भी बनी.लेकिन एक्टर के कर्जे का कोई समाधान नहीं हुआ.
किश्वर देसाई द्वारा लिखी गई सुनील दत्त की किताब के मुताबिक, उनपर लगभग 60 लाख रुपये का कर्ज हो गया था. उस दौर में ये रकम बहुत बड़ी थी. सुनील दत्त के हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें अपने ऑफिस के लोगों को नौकरी से निकालना पड़ा. सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी कार बेचनी पड़ी, अपना आलीशान बंगला गिरवी रखना पड़ा. वह दौर सुनील दत्त के परिवार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था. ऐसे समय में सुनील दत्त की मदद एक्टर विनोद खन्ना ने की. 1969 में अपनी फिल्म ‘मन का मीत’ में उन्हें रोल दिया. धीरे धीरे एक्टर ने वापसी की और नए प्रोजेक्टस से जुड़कर अपने उस समय को पीछे छोड़ दिया.