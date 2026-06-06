/कारें बेचनी पड़ीं, बांद्रा का घर रखा गिरवी...जब अमिताभ बच्चन की एक फिल्म की वजह से कंगाल हो गए थे सुनील दत्त

इस फिल्म की शूटिंग रेगिस्तान में होनी थी . ऐसे में शूटिंग के लिए एक बड़े क्रू की भी जरूरत पड़ी. फिल्म जानकर कहते हैं कि 'रेशमा और शेरा' की शूटिंग लगभग खत्म होने वाली थी. सिर्फ 15 दिन का शूट शेड्यूल बचा था. फिर सुनील दत्त ने पूरी फिल्म को दोबारा शूट किया, जिसमें 2 महीने लग गए. शूट के लिए सभी 100 से ज्यादा लोगों के क्रू के साथ 80 मील दूर पोचिना नाम के गांव में वहां तंबू गाड़ कर रहने लगे. इस दौरान सुनील दत्त 60 लाख रुपये के कर्ज में डूब गए थे. उनकी बेटी ने अपनी किताब 'मिस्टर एंड मिसेज दत्त- मेमोरीज ऑफ अवर पेरेंट्स' में भी इस बात का जिक्र किया है. किताब में लिखती हैं, एक सीन के लिए पापा को पूरे 100 ऊंट चाहिए थे, लेकिन सेट पर सिर्फ 99 ऊंट ही आ पाए. पापा इतने अड़ गए कि उन्होंने शूटिंग करने से साफ मना कर दिया.’