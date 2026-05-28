कैसे कलाकारों पर बैन लगाता है FWICE और उसे हटाने का क्या होता है प्रोसेस? जिसे सालों से झेलती आ रही फिल्म इंडस्ट्री

FWICE Ban Process: एफडब्ल्यूआईसीई यानी ‘फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज’ को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है. इसके तहत कई अलग-अलग यूनियन और हजारों सिने वर्कर्स जुड़े होते हैं. इनमें लाइटमैन, मेकअप आर्टिस्ट, स्पॉट बॉय, एडिटर, टेक्नीशियन और दूसरे कर्मचारी शामिल रहते हैं. इस ऑर्गेनाइजेशन का काम इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और नियमों का पालन करवाना होता है. जब किसी कलाकार, निर्माता या टेक्नीशियन को लेकर विवाद होता है, तब FWICE उस मामले में दखल देकर दोनों पक्षों की बात सुनता है.

दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद उसका समाधान निकालने की कोशिश करता है. कई बार फिल्म इंडस्ट्री में पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या बिहेवियर को लेकर विवाद होते हैं. ऐसे मामलों में निर्माता या यूनियन से जुड़ा कोई मेंबर FWICE में फॉर्मल कंप्लेन दर्ज कराता है. शिकायत मिलने के बाद ऑर्गेनाइजेशन पहले पूरे मामले की जांच करती है और समझती है कि आरोप कितने गंभीर हैं. अगर शुरुआती जांच में शिकायत सही लगती है, तो संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेजा जाता है. इस नोटिस का मकसद होता है कि जिस शख्स पर आरोप लगा है, उसे भी अपनी सफाई देने और अपनी बात रखने का पूरा मौका मिल सके.

कैसे होती है विवाद सुलझाने की कोशिश?

नोटिस भेजने के बाद FWICE दोनों पक्षों को बातचीत के लिए बुलाता है, जिसे मध्यस्थता बैठक यानी मेडिएशन मीटिंग कहा जाता है. इस मीटिंग में शिकायत करने वाला पक्ष और आरोपों का सामना कर रहा पक्ष आमने-सामने बैठकर अपनी बात रखते हैं. कई बार कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी छोटी गलतफहमियां और विवाद बातचीत के जरिए ही सुलझ जाते हैं. FWICE की पहली कोशिश यही रहती है कि मामला शांति से खत्म हो जाए और फिल्म इंडस्ट्री का माहौल खराब न हो. इसी वजह से FWICE शुरुआत में कड़ी कार्रवाई करने के बजाय समझौता और आपसी बातचीत को ज्यादा अहमियत देता है.

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कब जारी होता है ‘नॉन-कोऑपरेशन’ निर्देश?

जिसके खिलाफ शिकायत की गई है अगर वो नोटिस मिलने के बाद भी बैठक में शामिल नहीं होता या FWICE के साथ सहयोग करने से बचता है, तो मामले को काफी गंभीर माना जाता है. ऐसी सिचुएशन में FWICE अगला बड़ा कदम उठाते हुए ‘नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव’ (NCD) जारी कर सकता है. इसे ही बैन कहा जाता है. इसका सीधा मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े कलाकार, निर्माता, टेक्नीशियन या दूसरे लोग उस शख्स के साथ काम नहीं करेंगे. हालांकि, ये किसी सरकारी आदेश की तरह कानूनी बैन नहीं होता, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में इसका असर बहुत बड़ा माना जाता है.

इंडस्ट्री पर कितना पड़ता है असर?

जब किसी कलाकार के लिए ‘नॉन-कोऑपरेशन’ निर्देश जारी होता है, तो उसका असर सीधे उससे जुड़े प्रोजेक्ट्स पर दिखाई देने लगता है. इंडस्ट्री में काम करने वाले लाइटमैन, स्पॉट बॉय, मेकअप आर्टिस्ट, एडिटर और कई दूसरे टेक्नीशियन उस शख्स के साथ काम करना बंद कर सकते हैं. ऐसे हालात में फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग रुकने तक की नौबत आ जाती है और कई बड़े प्रोजेक्ट बीच में अटक जाते हैं. यही वजह है कि इस तरह के फैसले को इंडस्ट्री में काफी गंभीर माना जाता है. हालांकि, इसका मकसद किसी का करियर खत्म करना नहीं होता, बल्कि बातचीत और समाधान निकालना होता है.

फिर कैसे हटाया जाता है बैन?

FWICE का मकसद किसी भी कलाकार या शख्स को हमेशा के लिए इंडस्ट्री से बाहर करना नहीं होता. FWICE पहले विवाद को समझने और दोनों पक्षों की बात सुनने की कोशिश करता है. अगर संबंधित व्यक्ति सामने आकर अपनी बात रखता है और मामला सुलझाने की इच्छा दिखाता है, तो उसे दोबारा सुनवाई का मौका दिया जाता है. कई मामलों में माफी मांगने, पुराने बकाया का भुगतान करने या आपसी सहमति बनने के बाद विवाद खत्म हो जाता है. इसके बाद FWICE उस शख्स पर टीप पर से बैन हटाने पर भी विचार करता है. फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं.

दोबारा कैसे शुरू होता है काम?

बातचीत से सॉल्यूशन निकले के बाद फिर से नॉर्मल तरीके से काम शुरू कर दिया जाता है. जब FWICE को लगता है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद खत्म हो गया है, तब ‘नॉन-कोऑपरेशन’ निर्देश वापस लिया जा सकता है. इसके लिए फिर से बैठक होती है और दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है. अगर सॉल्यूशन सही माना जाता है, तो FWICE अपने मेंबर्स को सूचना देता है कि संबंधित व्यक्ति के साथ दोबारा काम किया जा सकता है. इसके बाद शूटिंग और बाकी काम नॉर्मल तरीके से शुरू हो जाते हैं. इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश की जाती है ताकि किसी एक पक्ष के साथ अन्याय न हो.

कानूनी रास्ता भी रहता है खुला

अगर किसी को ये महसूस होता है कि उसके साथ गलत व्यवहार हुआ है या FWICE का फैसला निष्पक्ष नहीं है, तो उसके पास कानूनी रास्ता अपनाने का पूरा अधिकार होता है. वो हाई कोर्ट या किसी दूसरी अदालत में जाकर अपनी बात रख सकता है. अदालत इस बात की जांच करती है कि FWICE ने जो कार्रवाई की है, वो नियमों और कानून के मुताबिक है या नहीं. अगर कोर्ट को लगता है कि फैसला गलत या पक्षपातपूर्ण था, तो संबंधित व्यक्ति को राहत भी मिल सकती है. यही वजह है कि ये प्रोसेस इंडस्ट्री में अनुशासन बनाए रखने के साथ-साथ लोगों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है.