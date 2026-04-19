Advertisement
trendingNow13184098
Hindi Newsबॉलीवुडलोगों में क्यों तेजी से बढ़ता जा रहा हॉरर कंटेंट का क्रेज? क्या है इसके पीछे की असली वजह, मेकर्स भी ऐसी कहानियों पर कर रहे फोकस

लोगों में क्यों तेजी से बढ़ता जा रहा हॉरर कंटेंट का क्रेज? क्या है इसके पीछे की असली वजह, मेकर्स भी ऐसी कहानियों पर कर रहे फोकस

Horror Cinema Evolution: हॉरर फिल्मों का रूप समय के साथ पूरी तरह बदल गया है. पहले जहां सिर्फ डर दिखाया जाता था, अब कहानी, इमोशन और साइकोलॉजी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. टेक्नोलॉजी, ओटीटी और लोकल कहानियों ने इसे और मजबूत बना दिया है. आज दर्शक सिर्फ डर नहीं बल्कि पूरा एक्सपीरियंस चाहता है, जिससे हॉरर का क्रेज लगातार बढ़ रहा है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 19, 2026, 07:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Horror Cinema Evolution
Horror Cinema Evolution

Horror Cinema Evolution: 80-90 के दौर में हॉरर फिल्मों का मतलब सिर्फ डर हुआ करता था. भूत, पुरानी हवेलियां, अंधेरा माहौल, तेज चीख और भारी मेकअप ही उस समय का पूरा फॉर्मूला था. कहानी बहुत सिंपल होती थी और किरदार भी गिने-चुने होते थे. दर्शक भी उस समय सिर्फ डरने के लिए फिल्में देखते थे. लेकिन धीरे-धीरे लोगों की सोच बदली और उन्हें सिर्फ डर नहीं बल्कि कहानी में लॉजिक और इमोशन भी चाहिए होने लगा. इसी बदलाव ने हॉरर फिल्मों को नया रूप दिया और इसे पहले से ज्यादा गहराई और असरदार बना दिया. 

इससे लोगों का एक्सपीरियंस भी बदलने लगा और इंटरेस्ट बढ़ा. आज लोग फिल्मों में सिर्फ डर नहीं, बल्कि कहानी में गहराई और जुड़ाव चाहते हैं. वे चाहते हैं कि फिल्म उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे. लोग अब कहानी की मिस्ट्री और किरदारों की जर्नी को समझना पसंद करते हैं. इसी वजह से हॉरर अब सिर्फ एक जॉनर नहीं रहा बल्कि ड्रामा और थ्रिल का मेल बन गया है. दर्शक अब पहले से ज्यादा समझदार और एक्सपेरिमेंटल हो चुका है. वे नया और अलग एक्सपीरिंस चाहते हैं. इसी बदलाव ने मेकर्स को भी नए तरीके से सोचने पर मजबूर किया है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

 

अब हॉरर सिर्फ डर नहीं, कहानी भी है

आज हॉरर फिल्मों में सिर्फ डर दिखाना काफी नहीं है. कहानी का मजबूत होना भी जरूरी है. मेकर्स ऐसे प्लॉट बना रहे हैं जिनमें सस्पेंस, इमोशन और मिस्ट्री साथ दिखे. दर्शक भूत-प्रेत से डरने के बजाय कहानी के ट्विस्ट और किरदारों की फीलिंग्स में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं. हॉरर फिल्मों में साइकोलॉजिकल एंगल भी जोड़ा जा रहा है, जिससे कहानी ज्यादा रियल लगती है. इस वजह से फिल्में ज्यादा असरदार बन रही हैं. हॉरर, ड्रामा और थ्रिलर का मिक्स बन चुका है. इसलिए इसे गंभीर सिनेमा की तरह देखा जाने लगा है. 

आज कल फिल्म के हीरो नहीं... अब लोगों को पसंद आ रहे विलेन! आखिर इतना क्यों बदल गया दर्शकों का टेस्ट?

दर्शकों की बदलती मानसिकता

आज के दर्शकों की सोच पहले से काफी बदल गई है. अब वे सिर्फ डरने के लिए हॉरर फिल्में या सीरीज नहीं देखता, बल्कि एक नया एक्सपीरियंस लेने के लिए देखता है. उसे ऐसी कहानियां ज्यादा पसंद आती हैं जो उसके दिमाग और भावनाओं को छू सकें. अब हॉरर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा जॉनर बन गया है जो सोचने पर मजबूर करता है. लोग इसमें अकेलापन, डर, ट्रॉमा और मेंटल हेल्थ जैसी चीजों को भी समझने लगे हैं. खासकर युवा दर्शक इसे अलग नजर से देखते हैं. अब डर कहानी को गहराई देने का जरिया बन चुका है. हॉरर के साथ कॉमेडी का भी तड़का मिला. 

fallback

बेहतर टेक्नोलॉजी और VFX का योगदान

पहले की हॉरर फिल्मों में तकनीक काफी कम थी, इसलिए डर उतना असरदार नहीं बन पाता था. उस समय मेकर्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, जिससे कई सीन उतने रियल नहीं लगते थे. लेकिन आज के समय में एडवांस VFX, CGI और बेहतर साउंड डिजाइन ने हॉरर फिल्मों का पूरा अंदाज बदल दिया है. अब डर सिर्फ देखने तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि दर्शक उसे महसूस भी करते हैं. अचानक आने वाला साइलेंस, तेज आवाज और असली जैसे दिखने वाले विजुअल्स लोगों को कहानी से जोड़ देते हैं. यही वजह है कि आज हॉरर फिल्में पहले से ज्यादा डरावनी और इमर्सिव लगती हैं.

OTT प्लेटफॉर्म ने बदला गेम

ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद हॉरर कंटेंट को नई आजादी मिली है. अब मेकर्स बिना किसी दबाव के डार्क और अलग तरह की कहानियां दिखा सकते हैं. थिएटर की सीमाएं हटने से लंबे एपिसोड और गहरी स्टोरीलाइन बनाना आसान हो गया है. वेब सीरीज में किरदारों को डिटेल से दिखाने का मौका मिलता है जिससे कहानी ज्यादा असरदार बनती है. दर्शक भी अब अपने घर में आराम से हॉरर देखता है. इससे इस जॉनर की पहुंच बढ़ी है. ओटीटी ने हॉरर को नया प्लेटफॉर्म और नई पहचान दी है जिससे नई कहानियों को भी मौका मिला है और दर्शक बढ़े हैं और कंटेंट तेजी से फेमस हुआ है. 

fallback

लोकल कहानियों और फोकलोर का इस्तेमाल

आज की हॉरर फिल्मों में देसी कहानियों और लोककथाओं का इस्तेमाल बढ़ गया है. पहले ज्यादातर विदेशी कहानियों पर फिल्में बनती थीं लेकिन अब लोकल फोकलोर को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है. गांव, पुराने पेड़, मंदिर और सुनसान जगहों की कहानियां लोगों को ज्यादा जोड़ती हैं. दर्शक इन्हें अपने आसपास की चीजों से जोड़कर देखते हैं. इससे डर और भी असली लगता है. मेकर्स अब ऐसी कहानियों को पर्दे पर ला रहे हैं जो हमारे समाज और संस्कृति से जुड़ी होती हैं. यही वजह है कि हॉरर अब ज्यादा रियल और असरदार बन गया है और दर्शक इन कहानियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं और जुड़ाव महसूस करते हैं.

मेकर्स के लिए भी सिक्योर दांव

हॉरर फिल्में आज मेकर्स के लिए कम बजट में ज्यादा कमाई वाला ऑप्शन बन गई हैं. अगर कहानी अच्छी हो तो स्टार कास्ट की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. यही वजह है कि नए डायरेक्टर इस जॉनर को तेजी से अपना रहे हैं. हॉरर फिल्मों में माउथ पब्लिसिटी भी बहुत काम आती है जिससे फिल्में जल्दी लोकप्रिय हो जाती हैं. कम रिस्क और अच्छा रिटर्न इसे एक सिक्योर जॉनर बनाते हैं. अब हर कोई हॉरर में नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है और दर्शक भी इसे पसंद कर रहे हैं. इसलिए हॉरर फिल्मों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और नए आइडिया भी सामने आ रहे हैं लगातार बढ़ रहे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Horror movies

Trending news

LIVE Update : US ईरानी बंदरगाहों को ब्लॉक करना मूर्खतापूर्ण, होर्मुज पर बढ़ा टकराव तो ईरान ने दी अमेरिका को सख्त चेतावनी
iran
LIVE Update : US ईरानी बंदरगाहों को ब्लॉक करना मूर्खतापूर्ण, होर्मुज पर बढ़ा टकराव तो ईरान ने दी अमेरिका को सख्त चेतावनी
PM का भाषण सुनते गिनती क्यों गिन रहे थे कांग्रेसी? एक लाइन सबसे ज्यादा चर्चा में है
Narendra Modi news
PM का भाषण सुनते गिनती क्यों गिन रहे थे कांग्रेसी? एक लाइन सबसे ज्यादा चर्चा में है
180 का यौन उत्पीड़न, 350 Video; सांसद बोले- 'ऐसों को खौलते तेल में तल देना चाहिए'
Sexual assault
180 का यौन उत्पीड़न, 350 Video; सांसद बोले- 'ऐसों को खौलते तेल में तल देना चाहिए'
'टीम ओवैसी' का इंसाफ, अयान का कांड माफ! यौन शोषण के आरोपी अयान के बचाव में AIMIM?
DNA
'टीम ओवैसी' का इंसाफ, अयान का कांड माफ! यौन शोषण के आरोपी अयान के बचाव में AIMIM?
कुर्सी मिलते ही कैसे लग जाता है रिश्वतखोरी का वायरस? क्या है करप्शन का आंकड़ा
Corruption in India
कुर्सी मिलते ही कैसे लग जाता है रिश्वतखोरी का वायरस? क्या है करप्शन का आंकड़ा
विपक्ष की उधेड़ी बखिया, महिला आरक्षण पर PM ने जताए इरादे, बताया भविष्य का ब्लूप्रिंट
women reservation
विपक्ष की उधेड़ी बखिया, महिला आरक्षण पर PM ने जताए इरादे, बताया भविष्य का ब्लूप्रिंट
DNA: वोट बैंक में सबसे आगे, लेकिन संसद में क्यों सबसे कम है महिलाओं की भागीदारी?
DNA
DNA: वोट बैंक में सबसे आगे, लेकिन संसद में क्यों सबसे कम है महिलाओं की भागीदारी?
भारत के 5 सबसे 'शापित' रेलवे स्टेशन, जहां जाने की सोचकर ही कांप उठते हैं लोग
India Interesting Facts in Hindi
भारत के 5 सबसे 'शापित' रेलवे स्टेशन, जहां जाने की सोचकर ही कांप उठते हैं लोग
विपक्ष को धोया, महिलाओं को हक दिलाने का वादा और... PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें
PM Modi speech to nation
विपक्ष को धोया, महिलाओं को हक दिलाने का वादा और... PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें
CAA, SIR, UCC... PM मोदी ने कांग्रेस से लेकर SP, TMC, DMK तक, सबकी कुंडली खोल दी
pm modi address to nation
CAA, SIR, UCC... PM मोदी ने कांग्रेस से लेकर SP, TMC, DMK तक, सबकी कुंडली खोल दी