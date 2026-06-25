एक दौर था जब बॉलीवुड की सबसे बड़ी ताकत उसकी फ्रेंचाइजी फिल्में मानी जाती थीं. 'धूम', 'कृष', 'गोलमाल', 'हाउसफुल', 'टाइगर' और 'भूल भुलैया' जैसी फिल्मों ने सालों तक दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचा है. आज भी इन फिल्मों के सीक्वल का दर्शकों को इंतजार रहता है. लेकिन पिछले कुछ सालों में दर्शकों की पसंद काफी तेजी से बदली है. ओटीटी प्लेटफॉर्म ने मनोरंजन की दुनिया का पूरा गणित ही बदल दिया है. अब कहानी सिर्फ दो-तीन घंटे की फिल्म तक सीमित नहीं है, बल्कि कई सीजन तक चलती है और दर्शकों के साथ गहरा रिश्ता बनाती है.
इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत की सबसे चर्चित और लोकप्रिय सीरीज में से एक 'मिर्जापुर' है. ओटीटी पर शुरू हुई यह वेब सीरीज अब फिल्म के तौर पर बड़े पर्दे पर आने को तैयार है. यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारतीय मनोरंजन उद्योग में उभर रहे एक नए ट्रेंड का संकेत है, जहां वेब सीरीज भविष्य की फ्रेंचाइजी फिल्मों का आधार बन सकती हैं.
मिर्जापुर अपनी सबसे बड़ी छलांग की तैयारी कर रहा है. भारत की सबसे लोकप्रिय स्ट्रीमिंग फ्रेंचाइजी में से एक बनने के बाद, यह क्राइम ड्रामा 'मिर्जापुर: द मूवी' के साथ सिनेमाघरों में आ रहा है, जो 2026 में रिलीज होगी. इस फिल्म में शो के सबसे पसंदीदा किरदार वापस आ रहे हैं, जिनमें पंकज त्रिपाठी के कालीन भैया, अली फजल के गुड्डू पंडित, दिव्येंदु के मुन्ना त्रिपाठी और अभिषेक बनर्जी के कंपाउंडर शामिल हैं. पुनीत कृष्ण द्वारा बनाई गई और गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित यह फिल्म पहले सिनेमाघरों में रिलीज होगी और आठ हफ्ते बाद प्राइम वीडियो पर आएगी. फिल्म की रिलीज के बाद सीरीज का चौथा सीजन आएगा.
लेकिन कालीन भैया और गुड्डू भैया की स्क्रीन पर वापसी के उत्साह से परे, यह प्रोजेक्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है: क्या कोई स्ट्रीमिंग फ्रेंचाइजी असल में बॉक्स ऑफिस इवेंट बन सकती है? या फिर क्या अब वेब सीरीज बनेंगी बॉलीवुड की नई फ्रेंचाइजी फैक्ट्री?
अली फजल ने कहा, 'भारत में पहली बार किसी शो पर फिल्म बन रही है और मजेदार बात यह है कि यह एक स्टैंडअलोन फिल्म है, यानी यह कोई सीक्वल नहीं है. इसमें सीजन 1 की ओरिजिनल कास्ट वापस आ रही है और यह फिल्म अपने आप में पूरी तरह सही साबित होती है. जिन्होंने 'मिर्जापुर' नहीं देखा है, उन्हें भी यह पसंद आएगी और जिन्होंने देखा है, उन्हें इसकी कहानी और लॉजिक सही लगेगा.'
यह बात शायद फिल्म की सबसे बड़ी खासियत हो सकती है. मेकर्स इस फिल्म को सीरीज के किसी बोनस एपिसोड या दो घंटे के एक्सटेंशन के तौर पर पेश नहीं कर रहे हैं. वे इसे एक स्टैंडअलोन थिएट्रिकल अनुभव के तौर पर पेश कर रहे हैं, जो पुराने फैंस और पहली बार देखने वाले दर्शकों दोनों को ही आकर्षित कर सकता है. कई मायनों में, यह फिल्म भारत की स्ट्रीमिंग इकॉनमी के लिए एक टेस्ट केस भी है.
हॉलीवुड ने भी ऐसे ही प्रयोग किए हैं, जिनके नतीजे मिले-जुले रहे हैं. HBO के 'सेक्स एंड द सिटी' ने टीवी से सिनेमा तक का सफर सफलतापूर्वक तय किया और दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की. 'डाउनटन एबे' भी अपने वफादार टीवी दर्शकों को टिकट खरीदने वालों में बदलने में कामयाब रही. लेकिन टीवी से फिल्म में बदले गए कई शो बॉक्स ऑफिस पर वैसी कामयाबी नहीं दोहरा पाए जैसी उन्हें छोटे पर्दे पर मिली थी. 'द एक्स-फाइल्स: आई वांट टू बिलीव' और 'एंटॉरेज' जैसी फिल्मों ने वफादार फैंस को तो खींचा, लेकिन ऐसी मशहूर फ्रैंचाइजी से जितनी कमर्शियल कामयाबी की उम्मीद थी, उतनी नहीं मिल पाई.
'मिर्जापुर' की बात अलग है क्योंकि यह स्ट्रीमिंग के दौर की है. पारंपरिक टीवी हिट शो के उलट, OTT दर्शक अपने सोफे पर बैठकर कंटेंट देखने के आदी होते हैं. उन्हें फिल्म के टिकट खरीदने के लिए मनाना कहीं ज्यादा मुश्किल चुनौती है. फिर भी, इस फ्रैंचाइजी को एक बड़ा फायदा फैंस का प्यार है. बहुत कम भारतीय OTT शो ऐसे किरदार बना पाए हैं जो कालीन भैया, गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया जितने मशहूर हों. शो के आने के सालों बाद भी उनके डायलॉग सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. ऐसी सांस्कृतिक पहचान आमतौर पर वेब सीरीज के बजाय बड़े पर्दे की फ्रैंचाइजी के साथ जुड़ी होती है.
बेशक, OTT पर लोकप्रियता का मतलब यह नहीं है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सफल होगी ही. स्ट्रीमिंग देखने वाले दर्शक एक बटन दबाकर ही कंटेंट देख सकते हैं. वहीं, थिएटर में फिल्म देखने के लिए दर्शकों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं, सिनेमाघर तक जाना पड़ता है और इस अनुभव के लिए कुछ घंटे देने पड़ते हैं.
इसलिए 'मिर्जापुर: द मूवी' भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले प्रयोगों में से एक बन सकती है. अगर यह सफल रही, तो दूसरी बड़ी OTT फ्रेंचाइजी भी थिएटर के लिए स्पिन-ऑफ बनाने पर विचार कर सकती हैं. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो इंडस्ट्री यह तय कर सकती है कि कुछ कहानियां स्ट्रीमिंग के लिए ही ज्यादा बेहतर होती हैं.