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OTT पर हिट 'मिर्जापुर' की थिएटर में एंट्री; अब वेब सीरीज बनेंगी बॉलीवुड की नई फ्रेंचाइजी फैक्ट्री?

एक वक्त ऐसा था जब फिल्मों से फ्रेंचाइजी जन्म लेती थीं, लेकिन अब ओटीटी इस भूमिका में नजर आ रहा है. भारत की सबसे चर्चित और लोकप्रिय सीरीज में से एक 'मिर्जापुर' अब बड़े पर्दे पर लौटने को तैयार है. इसे अब एपिसोड में नहीं, बल्कि एक अलग अंदाज में थिएटर पर पेश किया जा रहा है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 25, 2026, 06:08 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:31 AM IST
OTT पर हिट 'मिर्जापुर' की थिएटर में एंट्री; अब वेब सीरीज बनेंगी बॉलीवुड की नई फ्रेंचाइजी फैक्ट्री?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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