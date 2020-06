लेटेस्ट हेल्थ अपडेट: अब कैसी हैं Saroj Khan? जानें उनके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट

नई दिल्ली: मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान (Saroj Khan) मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत स्थिर है. खान के पारिवारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद खान को 20 जून को बांद्रा स्थित गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके एक नजदीकी पारिवारिक सूत्र ने कहा कि 71 वर्षीय कोरियोग्राफर की हालत स्थिर है और उन्हें जल्दी ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी.

Just spoke to people looking after Saroj Ji. She is in fact in hospital. But doing well. Should be out in a day or two. Nothing to worry. Was there for regular treatment. Felt weak, got admitted. Tested Covid too. Negative. #SarojKhan

सूत्र ने कहा, 'वह निगरानी में हैं लेकिन उनकी हालत स्थिर है. वह पहले से बेहतर हैं. उन्हें जल्दी ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी.' अस्पताल में भर्ती होने के बाद खान की अनिवार्य कोविड-19 जांच की गई थी, जिसमें संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई. इस बीच फिल्मकार अनुभव सिन्हा ने ट्विटर पर लिखा, 'सरोज जी की देखभाल कर रहे लोगों से अभी बात की. वह अस्पताल में हैं लेकिन उनकी हालत में सुधार है. एक दो दिन में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है. चिंता की कोई बात नहीं है. नियमित उपचार के लिए वह अस्पताल में हैं. कमजोरी महसूस होने पर अस्पताल में भर्ती किया गया. कोविड की जांच भी हुई लेकिन संक्रमण नहीं मिला.'

Spoke to #RajuKhan just now.Son of #SarojKhan,He said Masterji is doing better & is recuperating. She was taken to the hospital as she felt breathless. No covid.She’s better now.He thanks everyone for their prayers & wishes.We hope & pray our beloved Masterji is home soon

