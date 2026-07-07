/500 करोड़ की फिल्मों में महिला निर्देशकों की कितनी हिस्सेदारी? हुमा कुरैशी के बयान ने छेड़ी नई बहस

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि हालांकि एक महिला फिल्ममेकर के तौर पर फिल्म बनाना मुश्किल होता है, लेकिन मोहनदास ने बहुत अच्छा काम किया है. उन्होंने कहा, 'अगर आप गीतू मोहनदास के काम के बारे में जानते हैं, तो वे असल में एक आर्ट-हाउस मलयाली फिल्ममेकर हैं. अगर आपने उनकी फिल्में पहले देखी हैं, तो वे सभी कमाल की हैं. उन्हें अपनी फिल्मों के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी तारीफ मिली है. इसलिए, जब उन्होंने मुझे यह फिल्म ऑफर की, तो मैं एक महिला फिल्ममेकर के साथ काम करने की संभावना को लेकर उत्साहित थी. इस इंडस्ट्री में, खासकर कमर्शियल दुनिया में काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर एक्टर्स को महिला डायरेक्टर से निर्देश लेना पसंद नहीं आता. लेकिन गीतू मोहनदास इतनी बड़ी फिल्म डायरेक्ट कर रही हैं और यश जैसे सुपरस्टार को कास्ट किया है. उनका तालमेल बहुत अच्छा है.'