/500 करोड़ की फिल्मों में महिला निर्देशकों की कितनी हिस्सेदारी? हुमा कुरैशी के बयान ने छेड़ी नई बहस

बॉलीवुड और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बीते कुछ सालों में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. पैन इंडिया फिल्मों का दौर आया, फिल्मों का बजट 300 से 500 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और एक्शन, वीएफएक्स समेत कई बड़े सितारों पर पहले से कहीं ज्यादा निवेश होने लगा. लेकिन इस पूरे बदलाव के बीच आज भी एक सवाल कायम है कि क्या इतनी बड़ी फिल्मों की कमान महिलाओं के हाथों में भी उतनी ही है, जितनी पुरुष निर्देशकों के पास?
दरअसल, हाल ही में यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' का टीजर रिलीज हुआ. फैंस इस आने वाली गैंगस्टर-एक्शन फिल्म को देखने के लिए उत्साहित हैं, खासकर इसकी शानदार स्टार कास्ट की वजह से. हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी, जो 'टॉक्सिक' में एलिजाबेथ का किरदार निभा रही हैं, ने फिल्म की मशहूर डायरेक्टर गीतू मोहनदास के बारे में बात की. एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि यह फिल्म सभी को 'हिलाकर रख देगी'.
एक्ट्रेस हुमा कुरैशी से 'द लल्लनटॉप' के पॉडकास्ट के दौरान दर्शकों के साथ बातचीत के सेशन में उनकी आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक' के बारे में पूछा गया. उन्होंने जवाब दिया, 'मुझे लगता है कि लोगों ने यहां 'टॉक्सिक' जैसी फिल्म पहले कभी नहीं देखी है. इसलिए, बस इंतजार करें. फिल्म में जितनी भी लीड एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूं, मैं सभी की बात कर रही हूं.'
एक्ट्रेस ने आगे बताया कि हालांकि एक महिला फिल्ममेकर के तौर पर फिल्म बनाना मुश्किल होता है, लेकिन मोहनदास ने बहुत अच्छा काम किया है. उन्होंने कहा, 'अगर आप गीतू मोहनदास के काम के बारे में जानते हैं, तो वे असल में एक आर्ट-हाउस मलयाली फिल्ममेकर हैं. अगर आपने उनकी फिल्में पहले देखी हैं, तो वे सभी कमाल की हैं. उन्हें अपनी फिल्मों के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी तारीफ मिली है. इसलिए, जब उन्होंने मुझे यह फिल्म ऑफर की, तो मैं एक महिला फिल्ममेकर के साथ काम करने की संभावना को लेकर उत्साहित थी. इस इंडस्ट्री में, खासकर कमर्शियल दुनिया में काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर एक्टर्स को महिला डायरेक्टर से निर्देश लेना पसंद नहीं आता. लेकिन गीतू मोहनदास इतनी बड़ी फिल्म डायरेक्ट कर रही हैं और यश जैसे सुपरस्टार को कास्ट किया है. उनका तालमेल बहुत अच्छा है.'
उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि 'टॉक्सिक' निश्चित रूप से सभी की उम्मीदों से कहीं बेहतर होगी. उन्होंने कहा, 'गीतू मोहनदास ने जो फिल्म बनाई है, वह सभी को हैरान कर देगी और अगर इतनी बड़ी एक्ट्रेसेस इसमें काम कर रही हैं, तो जरूर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, है ना? बस थोड़ा सब्र रखें और आप देखेंगे.'
इस बीच, कन्नड़-अंग्रेजी द्विभाषी फिल्म में हुमा कुरैशी के साथ काम करने वाले यश ने अपनी को-स्टार की हालिया फिल्म 'बेबी डू डाई डू' के लिए उनकी तारीफ की, जिसे उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है. अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने लिखा, 'सफलता का एक रूप आसान होता है. हुमा कुरैशी ने मुश्किल रास्ता चुना.'
यश ने लिखा, 'प्रोड्यूस करना ग्लैमरस नहीं होता. इसमें बजट को लेकर देर रात तक काम करना, ऐसी स्क्रिप्ट के लिए लड़ना, जिस पर किसी और को भरोसा न हो, और चीजें गलत होने पर जिम्मेदारी उठाना शामिल है. 'बेबी डू डाई डू' रिलीज हो चुकी है और उन्होंने इसे एक एक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर मुमकिन कर दिखाया. यह एक ऐसा शांत साहस है, जिसकी तारीफ की जानी चाहिए. 'गर्व' शब्द भी इसके लिए काफी नहीं है.'
यश और हुमा के साथ-साथ, 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' में नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत भी हैं. यह फिल्म इस साल 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसे KVN प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स ने प्रोड्यूस किया है.