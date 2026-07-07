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500 करोड़ की फिल्मों में महिला निर्देशकों की कितनी हिस्सेदारी? हुमा कुरैशी के बयान ने छेड़ी नई बहस

साउथ सुपरस्टार यश की 'टॉक्सिक' में नजर आने वाली एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया. जिसमें उन्होंने कहा कि कमर्शियल फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्टर्स महिला निर्देशकों से निर्देश करना पसंद नहीं करते. उनके इस बयान ने 300-500 करोड़ रुपये के बजट वाली फिल्मों में महिला निर्देशकों को बराबर मौके मिलने की बात पर बहस छेड़ दी हैं?

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 07, 2026, 06:09 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:09 AM IST
500 करोड़ की फिल्मों में महिला निर्देशकों की कितनी हिस्सेदारी? हुमा कुरैशी के बयान ने छेड़ी नई बहस
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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