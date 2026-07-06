/कितनी बार शादी करेंगे आमिर खान? जब सलमान खान से पूछा गया था ये सावल; भाईजान बोले- ‘उनकी बात ही कुछ और है...’

Aamir Khan third Marriage: 61 साल के आमिर खान 5 जुलाई को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से शादी कर चुकी हैं. इसी बीच सलमान खान का एक पुराना वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनने पूछा गया था कि आमिर कितनी बार शादी करेंगे? इसके जवाब में भाईजान ने कुछ ऐसा कहा था.
Aamir Khan third Marriage: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान तीसरी शादी के बंधन में बंध चुके हैं. उन्होंने 5 जुलाई को लॉन्ग टाइम पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ शादी कर ली है. ये शादी बेहद सादगी से उनके घर पर ही संपन्न हुई. इस खास मौके पर सिर्फ कुछ चुनिंदा मेहमान और परिवार के बेहद करीबी लोग ही शामिल हुए थे. हालांकि, आमिर के सबसे अच्छे दोस्तों में शुमार शाहरुख खान और सलमान खान इस शादी में कहीं नजर नहीं आए. इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर दोनों सुपरस्टार्स के न आने को लेकर काफी चर्चाएं शुरू हो गई हैं.
आमिर खान हमेशा अपनी पसर्नल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करते हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया. हालांकि, जैसे ही इस शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, वे तुरंत वायरल हो गए. फैंस सोशल मीडिया पर नए जोड़े को दिल खोलकर बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन इस जश्न के बीच एक बात ने सबका ध्यान खींचा. बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टार्स शाहरुख खान और सलमान खान इस खास मौके पर नजर नहीं आए. इन दोनों का शादी में आना अब फैंस के लिए एक बड़ा सस्पेंस बन गया है.
सोशल मीडिया पर हर कोई बस यही जानने के लिए बेताब है कि आखिर ये दोनों इस बड़े दिन का हिस्सा क्यों नहीं बने? हालांकि, इसी बीच सलमान का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सलमान ने आमिर के रिश्तों और उनकी शादियों पर खुलकर बात की थी. सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा था कि आमिर इतने बड़े परफेक्शनिस्ट हैं कि जब तक वे अपनी शादी को पूरी तरह से परफेक्ट नहीं कर लेते, तब तक वे शादियां करते ही रहेंगे. सलमान का ये मजाकिया अंदाज लोगों को खूब पसंद आया था.
ये मजेदार वाकया तब का है जब सलमान खान ‘द कपिल शर्मा शो’ में मेहमान बनकर पहुंचे थे. शो के होस्ट कपिल शर्मा ने भाईजान से आमिर की शादी को लेकर सवाल किया था, ‘आमिर सर ने अभी सबको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया है और आप तो उनसे 6 महीने छोटे भी हो. वो रुक नहीं रहे, आप कर नहीं रहे’. इस पर सलमान ने कहा, ‘देखो यार.. आमिर की बात ही कुछ और है. आमिर एक बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं. पूरी दुनिया जानती है कि वे एक परफेक्शनिस्ट हैं. जब तक वो शादी को एकदम परफेक्ट नहीं कर लेगा, वो करता जाएगा’.
आमिर खान की तीसरी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. इस शादी की सबसे खास बात ये रही कि उनके पूरे परिवार ने उन्हें दिल से सपोर्ट किया. उनके इस छोटे और प्राइवेट फंक्शन में उनके तीनों बच्चे जुनैद खान, इरा खान और आजाद राव खान शामिल हुए. बच्चों के आने से शादी का माहौल बेहद खुशनुमा और यादगार बन गया. सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि आमिर के दामाद नूपुर शिखरे और उनकी मां ने भी इस जश्न में शामिल होकर रौनक बढ़ा दी. शादी की इन तस्वीरों में पूरे परिवार की बॉन्डिंग और खुशी साफ झलक रही है.
आमिर खान के इस बेहद खास मौके पर केवल उनका परिवार ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड और राजनीति की कई बड़ी हस्तियां भी नजर आईं. इस महफिल की रौनक बढ़ाने के लिए जाने-माने डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, एक्स-क्रिकेटर इरफान पठान और दिग्गज नेता राज ठाकरे जैसे बड़े नाम शामिल हुए. आपको याद दिला दें कि पिछले साल मार्च में जब आमिर ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया था, तब उन्होंने पहली बार दुनिया के सामने गौरी स्प्रैट का हाथ थामा था. आमिर ने उस बताया था कि वे दोनों एक-दूसरे को पिछले 25 सालों से भी ज्यादा वक्त से जानते हैं.