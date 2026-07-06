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कितनी बार शादी करेंगे आमिर खान? जब सलमान खान से पूछा गया था ये सावल; भाईजान बोले- ‘उनकी बात ही कुछ और है...’

Aamir Khan third Marriage: 61 साल के आमिर खान 5 जुलाई को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से शादी कर चुकी हैं. इसी बीच सलमान खान का एक पुराना वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनने पूछा गया था कि आमिर कितनी बार शादी करेंगे? इसके जवाब में भाईजान ने कुछ ऐसा कहा था.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 06, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:01 AM IST
कितनी बार शादी करेंगे आमिर खान? जब सलमान खान से पूछा गया था ये सावल; भाईजान बोले- ‘उनकी बात ही कुछ और है...’
Image Credit: Salman Khan on Aamir Khna MarriageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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