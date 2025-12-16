Border 2 Cast Fees: सनी देओल से दिलजीत दोसांझ तक, Border 2 में किसे कितनी मिली फीस; जानें..

Advertisement
Border 2 Cast Fees: 1997 में आई फिल्म बॉर्डर का सीक्वल 'बॉर्डर 2' रीलिज होने वाला है. फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि फिल्म में किसी कितनी फीस होगी?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 04:33 PM IST
Border 2 Cast Fees: बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर रिलीज होते ही फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. ये फिल्म 1997 में रही सुपरहिट फिल्म 'बॉर्डर' की सीक्वल है. इस बार भी ये फिल्म देश के सैनिकों की कहानी को बड़े पर्दे पर पेश करने वाली है. फिल्म में बॉलीवुड की बड़ी कास्ट दिखने वाली है, जिसमें सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ जैसे बड़े सितारे नजर आएंगे. ऐसे में सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इन सितारों की इस फिल्म में फीस कितने है. इस खबर में हम आपके इस सवाल का जवाब देंगे. 

 

सनी देओल की फीस
आपको बता दें, 'बॉर्डर' 2 में सबसे बड़ी ताकत सनी देअलो बने है. वे एक बार फिर दमदार अवतार में नजर आने वाले हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सनी देओल ने इस फिल्म के लिए करीब 50 करोड़ रुपये की फीस ली है. देशभक्ति फिल्मों में लोगों का प्यार और सनी का स्टार पवार देखने हुए मेकर्स ने उन्हें इतनी मोटी रकम दी है. आपको बता दें, इस फिल्म में उनका किरदार कहानी की रीढ़ माना जा रहा है. 

वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ की फीस
वहीं अगर वरुण धवन की बात करें तो, वे फिल्म में परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह दहिया का किरदार निभा रहे हैं. इसके लिए उन्हें करीब 8 से 19 करोड़ रुपये फील मिली है. दूसरी तरफ पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ को इस फिल्म में 4 से 5 करोड़ रुपये फील मिल रही है. 

 

फीमेल स्टार्स और बाकी कलाकारों की फीस
'बॉर्डर 2' में दिखने वाले फीमेल स्टार्स मोना सिंह, जिन्हें कि सनी देओल के अपोजिट कास्ट किया गया है. जानकारी के मुताबिक, उन्हें 1 से 2 करोड़ रुपये मिले हैं. वहीं सोनम बाजवा को करीब 1 करोड़ रुपये फीस दी गई है. इसके अलावा अहान शेट्टी की फीस को लेक अभी कोई स्पष्ट जानाकरी नहीं है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

