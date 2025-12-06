Advertisement
Netflix-Warner Bros के बिजनेस से फैंस में छाई खुशी, जानिए क्यों है इंडियन यूजर्स के लिए 'गेम चेंजर' डील?

Netflix and Warner Bros Deal Impact on Indian Users : जब भी हम हॉलीवुड एंटरटेनमेंट की बात करते है तो हमारे दिमाग में इस सबसे पहले HBO MAX और DC Studios का नाम हमारे सामने आता है. क्योंकि ये दो बड़े स्ट्रीमिंग स्टूडियोज हॉलीवुड की फिल्मों और टीवी सीरीज का वो कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, जो कि कहीं और मिलना थोड़ा मुश्किल होता है. लेकिन अब इन दोनों बड़े स्टूडियो को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया है. अब सवाल ये उठता है कि इस बड़ी डील से इंडियन Netflix यूजर्स को क्या लाभ हो सकता है? आइए जानते हैं. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 06, 2025, 08:25 AM IST
Netflix-Warner Bros के बिजनेस से फैंस में छाई खुशी, जानिए क्यों है इंडियन यूजर्स के लिए 'गेम चेंजर' डील?

नेटफ्लिक्स और वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के बीच हुई अरबों डॉलर की डील ने एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में मौजूद हर व्यक्ति को चौंका दिया है. क्योंकि वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी अपने आप में एक बड़ा नाम है, जो कि सालों से इंडस्ट्री पर राज कर रहा है और अलग-अलग प्रकार का कंटेंट व्यूअर्स को प्रोवाइड करा रहा है. लेकिन फ्राइडे को हुई इस डील ने हर किसी के पैरों तले जमीन खिसका दी. वहीं इस डील से टीवी इंडस्ट्री के दो बड़े महारथी अब एक साथ आ गए हैं. नेटफ्लिक्स द्वारा की गई इस डील में वॉर्नर के स्टूडियो, स्ट्रीमिंग बिजनेस, टीवी प्रोडक्शन यूनिट और HBO Max जैसे कई बड़े चैनल शामिल हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेटफ्लिक्स और वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के बीच हुए इस बिजनेस से इंडियन फैंस के लिए बीच खुशी का माहौल है. जी हां! आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह

 

कितने अरबों में हुई ये डील?
कंपनी और कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 72 अरब डॉलर यानी 6.47 लाख करोड़ रुपये की इस डील को कैश और स्टॉक के कॉम्बिनेशन में किया गया है. वहीं हर शेयर की वैल्यू लगभग 27.75 तय की गई है, जिसके चलते वार्नर ब्रदर्स की वैल्यूएशन लगभग 82.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाती है. खबरों की मानें तो ये डील साल 2026, मार्च तक पूरी हो जाएगी.

दोनों स्टूडियोज ने दिया कमाल का कंटेंट
वॉर्नर ब्रदर्स और DC Studios हॉलीवुड के काफी पुराने स्ट्रीमिंग चैनल हैं, जिन्होंने एक से बढ़कर एक कंटेंट दुनिया को दिया है. जहां एक ओर वॉर्नर ब्रदर्स ने दुनिया को द मैट्रिक्स, हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द डार्क नाइट जैसी फिल्में दी हैं. तो वहीं DC Studios सालों से युवाओं को बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वूमन जैसी फिल्म-सीरीज से एंटरटेन करता हुआ आ रहा है. 

 

इंडियन फैंस को मिलेगा बड़ा कंटेंट
Netflix और warner Bros के स्टूडियो से इंडियन फैंस को HBO MAX की सारी बड़ी फिल्में और सीरीज एक प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी. इस लाइब्रेरी में यूजर को Harry Potter, Games of Thrones और DC Universe की Superman और Batman के साथ वो कंटेंट भी मिल जाएगा जो कि भारत में बैन हैं. वहीं यूजर को अब अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को खोजना नहीं पड़ेगा और एक ही जगह ओरिजिनल कंटेंट मिल जाएगा. 

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं.

