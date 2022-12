New Web Series: नए साल का नहीं कोई प्लान! रिलीज हो रहीं इन वेब सीरीज और फिल्मों से 'हैप्पी' होगा 'न्यू ईयर'

New Movies-Web Series Release: न्यू ईयर वीकेंड (New Year Weekend Plans) पर इस साल कोई बड़ी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई है. ऐसे में अगर आप घर से बाहर पार्टी करने और घूमने का प्लान भी नहीं बना रहे हैं तो आपके लिए परफेक्ट एंटरटेनमेंट हो सकती हैं इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रही नई फिल्में और वेब सीरीज. इस हफ्ते हिंदी फिल्मों और वेब सीरीज से ज्यादा इंग्लिश और दूसरी भाषाओं का नया कंटेंट स्ट्रीम हो रहा है. साल 2022 के आखिरी हफ्ते में ये फिल्में और वेब सीरीज (New Web Series and Movies) रिलीज होने जा रही हैं.

मिली- जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) की फिल्म 'मिली' 30 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है. थ्रिलर सस्पेंस फिल्म में जाह्नवी कपूर की कमाल एक्टिंग देखने को मिलती है.

आर या पार- 30 दिसंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार (Disney Plus Hotstar) पर एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज 'आर या पार' रिलीज हुई है. इस सीरीज में परेश रावल के बेटे आदित्य रावल लीड रोल निभाते नजर आ रहे हैं.

वीर दास लैंडिंग- 26 दिसंबर को नेटफ्लिक्स (Netfix New Comedy Show) पर वीर दास का कॉमेडी शो 'वीर दास लैंडिंग' रिलीज किया गया है. यह एक कॉमेडी शो है जो रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड है. फन और टाइम पास के लिए यह शो बढ़िया है.

7 वुमेन एंड मर्डर- 28 दिसंबर को नेटफ्लिक्स (Netflix Comedy Thriller Movie) पर इटैलियन फिल्म '7 वुमेन एंड वंडर' रिलीज हुई है. यह एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जो सात महिलाओं की लाइफ के इर्द-गिर्द घूमती है.

राइज ऑफ एम्पायर- 29 दिसंबर को राइज ऑफ एम्पायर वेब सीरीज का दूसरा सीजन नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है. यह एक टर्किश वेब सीरीज है जिसमें ऑटोमैन एम्पायर दिखाया गया है.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं