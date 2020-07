मौत से पहले Wikipedia पेज पर कैसे अपडेट हुई सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर?

नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत से जुड़ी गुत्थियां और सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. जब तक एक बात या शक को खत्म किया जाता है, तब तक दूसरा सामने आ जाता है.

मौत से पहले हुआ अपडेट

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक रहस्य बनकर रह गई है. जितना सोचा या जांचा जा रहा है, उतने ही नए पहलू सामने आते जा रहे हैं. कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई थी कि सुशांत सिंह राजपूत के विकिपीडिया पेज पर उनकी मौत की तारीख उनके निधन होने से पहले ही अपडेट हो गई थी. किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ कैसे. पुलिस को तकरीबन 12.30 बजे सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सूचना मिली थी, जबकि विकिपीडिया पर यह जानकारी सुबह 8.59 पर ही अपडेट हो गई थी. सुशांत ने 9 बजे अपनी बहन से बात की थी और यह खबर उसके 1 मिनट पहले ही अपडेट हो गई थी.

सामने आया सच

हमारी सहयोगी वेबसाइट dnaindia.com में प्रकाशित एक खबर के अनुसार सुशांत ने 10 बजे के करीब जूस पीने के बाद खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था. ऐसे में फैंस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर घटना के घंटों पहले ही उनके विकिपीडिया पेज पर उसे अपडेट कैसे कर दिया गया था. खैर इस मामले की पड़ताल होने के बाद जो बात सामने आई है, उसने सभी की जिज्ञासा को शांत कर दिया है. दरअसल विकिपीडिया UTC (Coordinated Universal Time) जोन के हिसाब से अपडेट होता है, जो कि IST (Indian Standard Time) से करीब 5.30 घंटे पीछे चलता है. इसके मुताबिक, विकीपीडिया पर जो अपडेट सुबह 9 बजे का नजर आ रहा है, वह दरअसल दोपहर के लगभग 2.29 बजे किया गया था.

How this can be possible? According to police Sushant singh talked to his sister at 9am, and on Wikipedia someone updated at 8:59am that he committed suicide!! How is this possible? #AmitShahDoJusticeForSSR pic.twitter.com/bbsEbGteFF

— Piyush Dutta (@iamPiyushDutta) June 30, 2020