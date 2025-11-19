सलमान-शाहरुख खान के लिए कैसा होगा 2026? हैरान कर देगी ज्योतिषी की ‘भविष्यवाणी’, करियर पर बोले- ‘उनका समय...’

Salman Khan and Shah Rukh Khan Prediction: आजकल सोशल मीडिया पर पॉडकास्ट का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है. एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स और खिलाड़ी अक्सर इन पॉडकास्ट में जाकर अपने दिलचस्प और मजेदार एक्सपीरियंस और बातें शेयर करते हैं. इन्हीं के बीच ज्योतिषियों का एक नया ट्रेंड भी जोर पकड़ रहा है, जहां वे बड़े सितारों को लेकर बड़ी-बड़ी भविष्यवाणियां करते दिखाई देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है.

इस वीडियो में एक ज्योतिषी ने सलमान खान और शाहरुख खान को लेकर 2026 को लेकर चौंकाने वाली ‘भविष्यवाणी’ करते नजर आ रहे हैं. इस वायरल वीडियो में ज्योतिषी सुशील कुमार सिंह ने दावा किया है कि 2026 में शाहरुख खान लगातार आगे बढ़ते रहेंगे. उन्होंने कहा कि शाहरुख के साथ एक तरह की ‘डिवाइन पावर’ है, जो धर्म या किसी विश्वास से नहीं जुड़ी होती. ज्योतिषी के मुताबिक, शाहरुख उस एनर्जी के साथ तालमेल बनाकर चल रहे हैं और खुद को उसी तरह ढाल लिया है.

सलमान-शाहरुख के लिए ज्योतिषी की ‘भविष्यवाणी’

उन्होंने आगे बताया कि इसी एनर्जी की वजह से आने वाले समय में उनकी ये प्रोग्रेस रुकने वाली नहीं है. वहीं, ज्योतिषी ने सलमान खान को लेकर थोड़ा अलग ही दावा किया. उनके मुताबिक, 2026 सलमान खान के लिए उतना अच्छा नहीं रह सकता. उन्होंने हिंट दिया कि सलमान को हेल्थ को लेकर सावधान रहने की जरूरत पड़ सकती है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं करेंगी. हालांकि, इस बात से सलमान के फैन नाराज हो सकते हैं.

दीपिका-आलिया की बेटी से भी यूनिक है अरबाज-शूरा की बिटिया का नाम, शेयर की पहली झलक, क्या है इसका मतलब?

सलमान खान दी सख्त चेतावनी

इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सलमान की इंडस्ट्री में पकड़ और प्रभाव कुछ समय के लिए कम हो सकता है. ये पहली बार नहीं है जब किसी ज्योतिषी ने सलमान खान के लिए चैलेंजिंग टाइम की भविष्यवाणी की हो. इससे पहले ज्योतिषी गीतांजलि सक्सेना ने भी एक इंटरव्यू में ऐसा ही दावा किया था. हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अप्रैल 2026 के बाद सलमान को सतर्क रहना चाहिए. उन्होंने यहां तक सलाह दी थी कि सलमान को इस समय के दौरान कुछ समय के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए.

शाहरुख खान की आने वाली फिल्म

वहीं, अगर दोनों सुपरस्टार्स के वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान ने अपने 60वें जन्मदिन पर अपनी अगली फिल्म ‘किंग’ का पहला लुक रिलीज कर दिया था. उनके इस नए और दमदार अवतार को देखकर फैंस काफी उत्साहित हैं. फिल्म का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं और इसमें सुहाना खान, दीपिका पादुकोण और जयदीप अहलावत भी नजर आएंगे. ये फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली है और इसके टीजर्स का इंतजार फैंस अभी से कर रहे हैं. ऐसा ही कुछ सलमान की फिल्म के साथ भी है.

सलमान खान की आने वाली फिल्म

सलमान खान भी अपने नए प्रोजेक्ट पर काम में जुटे हुए हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी अगली फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ की एक झलक शेयर की थी. इस फिल्म का डायरेक्शन अपूर्व लखिया कर रहे हैं. ये फिल्म भी अगले साल दर्शकों के सामने बड़े पर्दे पर आने वाली है. ऐसे में एक ओर जहां ज्योतिषियों के दावे सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं, वहीं दोनों सुपरस्टार अपने बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ आने वाले साल की तैयारियों में बिजी हैं. साथ ही उनके फैंस भी अपने-अपने सुपरस्टार की फिल्म का वेट कर रहे हैं.