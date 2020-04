वायरल हुई Hrithik Roshan की 20 साल पुरानी फोटो, देखकर एक्टर ने खुद ही कहा WOW

नई दिल्ली: लॉकडाउन के चलते इन दिनों बॉलीवुड सितारे भी घर में कैद हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर सेलेब्स की पुरानी फोटो, वीडियो और उनसे जुड़ी दिलचस्प बातें जमकर वायरल हो रही हैं.हाल ही में ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की एक फोटो वायरल हुई जिसमें वो अपने दोनों बेटों के साथ घर की बालकनी में समय बिताते नजर आए. वहीं, अब उनकी एक 20 साल पुरानी फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. ऋतिक की ये फोटो उनकी फिल्म 'फिजा' के शूटिंग के दौरान की है. इस फोटो को 'फिजा' फिल्म के निर्देशक खालिद मोहम्मद ने शेयर किया है जिस पर ऋतिक रोशन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

PIYA HAJI ALI.. was first day of shoot with HRITHIK ROSHAN as AMAAN in FIZA, now streaming on NETFLIX. Do have a look. pic.twitter.com/5LoaGitb7J

ऋतिक रोशन इस फोटो में बेहद हैंडसम लग रहे हैं. इस फोटो को रिट्वीट करते हुए ऋतिक ने लिखा,'वाह, ये फोटो देख मैं बहुत खुश हुआ. ये फोटो तब की है जब फिल्म 'कहो ना प्यार है' रिलीज नहीं हुई थी. मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करने के लिए बहुत शुक्रिया है.' ऋतिक के इस पोस्ट के बाद खालिद मोहम्मद ने जवाब में लिखा, 'मेरे लिए आप हमेशा से खुदा के बंदे रहे हैं. मेरी दुआ हमेशा आपके साथ रहेगी.' खालिद मोहम्मद ने फिजा फिल्म में अभिनेत्री रहीं करिश्मा कपूर के भी अभिनय की जमकर तारीफ कीं. फिजा 2000 में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन भी किया था.

FIZA streaming on NETFLIX...do have a look. N can say without any doubt that Karisma Kapoor is the best actor I've ever worked with. Spontaneous , she wld grasp the core of every scene instinctitively. pic.twitter.com/EE34drPRB1

