John Abraham के साथ एक ही क्लास में थे Hrithik Roshan, बचपन की इस फोटो में जॉन को पहचानने में छूटे अच्छे-अच्छों के पसीने

Hrithik Roshan-John Abraham Childhood Photo: जॉन अब्राहम (John Abraham) और ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) के बचपन की एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. तस्वीर में दोनों स्टार्स अपने क्लास के सभी बच्चों और टीचर के साथ पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, फोटो में ऋतिक रोशन को पहचानना काफी आसान है क्योंकि इससे पहले भी ऋतिक के बचपन की तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हो चुकी हैं लेकिन असली पसीने तो जॉन को पहचानने में निकल रहे हैं. दरअसल, फोटो में थर्ड रो में तीसरा बच्चा ऋतिक रोशन हैं. लेकिन अगर आप जॉन के फैन हैं तो बताइए कि तस्वीर में वो कहां हैं?

एक साथ पढ़ते थे ऋतिक और जॉन

वैसे कम लोग जानते हैं कि ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और जॉन अब्राहम (John Abraham) एक दूसरे के क्लासमेट थे. दोनों बचपन में एक साथ खूब मस्ती किया करते थे. खैर, इस वायरल तस्वीर में अगर आप भी जॉन अब्राहम को पहचानने में नाकामयाब हो रहे हैं तो आपको बता दें कि दूसरी रो के लेफ्ट साइड में दिखाई देने वाला पहला बच्चा बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम हैं. ऋतिक और जॉन बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में एक साथ पढ़ते थे. आज ये दोनों ही बॉलीवुड के बड़े स्टार्स बन चुके हैं. इतना ही नहीं दोनों के लिए ही करोड़ों लड़कियां दीवानी हैं.

@iHrithik's school album. Spot little #HrithikRoshan here. Tell us in comments. Sunday made ❤#Hrithik #bollywood pic.twitter.com/nxu67Olc6l

— Hrithik Inspires (@HrithikInspires) November 18, 2018