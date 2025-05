War 2 Teaser: तो इस दिन आएगा ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' का टीजर? थिएटर में आने से पहले फिल्म ने कमा लिए 100 करोड़?

War 2 Teaser Update: बॉलीवुड के ग्रीक गॉड के नाम से मशहूर ऋतिक रोशन ने अपनी पिछली फिल्म 'फाइटर' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 344 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. वहीं अब फैंस को उनकी मच-अवेटेड फिल्म 'वॉर 2' का इंतजार है. इस फिल्म का पहला पार्ट साल 2019 में रिलीज हुआ था और इसने भी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी. ऋतिक की फिल्म 'वॉर 2' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल ऋतिक ने खुद हिंट दे दिया है कि इस फिल्म का पहला टीजर कब आ सकता है?

'वॉर 2' से होगा जूनियर एनटीआर का बॉलीवुड डेब्यू

साउथ इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर जूनियर एनटीआर इसी फिल्म के जरिए बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाले हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन अयान मुखर्जी करेंगे. हो ना हो 'वॉर 2' इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है. दरअसल फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी तगड़ा बज बना हुआ है.

जेब में सिर्फ इतने पैसे लेकर मुंबई आए थे ये फिल्मी सितारे, शाहरुख के पास थे सिर्फ 1500, नोरा ने लिया था बड़ा रिस्क

'वॉर 2' पर ऋतिक का बड़ा हिंट

ऋतिक रोशन ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में 'वॉर 2' से जुड़ा बड़ा हिंट दिया है. एक्टर ने जूनियर एनटीआर को टैग करते हुए लिखा है, 'जूनियर एनटीआर क्या आपको पता है कि 20 मई को क्या होने वाला है?' यकीन करो, आपको आइडिया भी नहीं है कि क्या होगा? आप तैयार हो?' इसी के साथ ऋतिक रोशन ने ट्वीट में #War2 भी लिखा है. बता दें कि जूनियर एनटीआर 20 मई को अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं. ऋतिक के इस ट्वीट से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस दिन ऋतिक 'वॉर 2' का टीजर लॉन्च कर देंगे.

Hey @tarak9999, think you know what to expect on the 20th of May this year? Trust me you have NO idea what’s in store. Ready?#War2

— Hrithik Roshan (@iHrithik) May 16, 2025