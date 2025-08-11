'वॉर 2' ने एडवांस बुकिंग में तोड़ा रिकॉर्ड, रिलीज से पहले फिल्म ने की इतने करोड़ की कमाई
'वॉर 2' ने एडवांस बुकिंग में तोड़ा रिकॉर्ड, रिलीज से पहले फिल्म ने की इतने करोड़ की कमाई

War 2 Advance Booking: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर 'वॉर 2' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. यहां जानिए पहले दिन की एडवांस बुकिंग में टिकटों की बिक्री कैसी रही:

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 11, 2025, 08:41 AM IST
'वॉर 2' ने एडवांस बुकिंग में तोड़ा रिकॉर्ड, रिलीज से पहले फिल्म ने की इतने करोड़ की कमाई

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर 'वॉर 2 का फैंस लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी यशराज फिल्म्स की वॉर 2 जल्द ही 14 अगस्त को थिएटर्स में धूम मचाने को तैयार है. 'वॉर 2' साल 2025 की मच-अवेटेड फिल्मों में से एक हैं और इसकी इंडिया में एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. मेकर्स ने इसका ऐलान एक दिलचस्प प्रोमो के साथ किया है, जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर धुआंधार एक्शन करते नजर आ रहे हैं.

एक-दूसरे से भिड़ते नजर आएंगे ऋतिक और जूनियर एनटीआर 

फिल्म 'वॉर 2' को आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है और यह यशराज फिल्म्स  के स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है. इस यूनिवर्स की अभी तक की सभी फिल्में हिट रही हैं. कुछ ऐसी ही उम्मीद 'वॉर 2' से लगाई जा रही है. इसमें हैरतअंगेज एक्शन के साथ कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिलेंगे. 'वॉर 2' में ऋतिक और जूनियर एनटीआर एक-दूसरे से भिड़ते नजर आएंगे, जिसकी झलक इस नए प्रोमो में भी है.

एडवांस बुकिंग में तोड़े सारे रिकॉर्ड 

ऋतिक रोशन ने रविवार को सोशल मीडिया के जरिए यह घोषणा की कि ‘वॉर 2’ की एडवांस बुकिंग अब भारत में शुरू हो चुकी है. कुछ ही घंटों में फिल्म ने एडवांस बुकिंग के जरिए 5 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली है. थिएटर्स में रिलीज से पहले ‘वॉर 2’ को एडवांस बुकिंग में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जबकि यह बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत की अपकमिंग मूवी ‘कुली’ से क्लैश हो रही है.

रिलीज से पहले की इतनी कमाई?

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे ज्यादा 44,638 टिकट हिंदी 2डी वर्जन के बिके हैं, जिससे फिल्म की कमाई 1.68 करोड़ हुई. इसके अलावा तमिल 2डी वर्जन के 3676, तेलुगु 2डी वर्जन के 4866 और हिंदी आईमैक्स 2डी वर्जन के 2089 टिकट बिक चुके हैं. अब तक एडवांस बुकिंग में ‘वॉर 2’ के 55712 टिकटों की बिक्री हो चुकी है, जिससे मूवी ने 2.03 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया.

'वॉर' ने कितनी कमाई की थी?

'वॉर 2' साल 2019 में आई इस नाम की फिल्म का सीक्वल है. 'वॉर' को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था. 'सैकनिल्क' के मुताबिक, 'वॉर' ने वर्ल्डवाइड 471 करोड़ रुपये और इंडिया में 375 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था. वहीं हिंदी में इसका इंडिया में नेट कलेक्शन 318.01 करोड़ रुपये था.

War 2

