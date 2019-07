उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देखी 'सुपर 30', ऋतिक रोशन और आनंद कुमार से की मुलाकात

नई दिल्ली: बॉलीवुड ऋतिक रोशन की फिल्म 'सुपर 30' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म ने पहले हफ्ते में फैंस के दिलों पर राज करते हुए 64 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. वहीं फिल्म को क्रिटिक्स ने भी जबरदस्त रिव्यू दिए हैं. इसी बीच फिल्म के लीड एक्टर ऋतिक रोशन और रियल लाइफ सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की है. बता दें कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी ऋतिक रोशन की फिल्म 'सुपर 30' की तारीफ की है.

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर फिल्म की स्टार कास्ट के साथ फोटो शेयर की है. वेंकैया नायडू ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार का प्रोत्साहन बढ़ाया था वहीं उन्होंने ने फिल्म में ऋतिक रोशन के निभाए हुए किरदार की भी जमकर तारीफ की.

ऋतिक की 'सुपर 30' देखकर भावुक हुए शेखर कपूर, बोले- 'नहीं थम रहे आंसू'

I also laud efforts of Shri Anand for starting #Super30 coaching centre & appreciate his efforts in tracking talented students from economically backward sections of society & for honing their skills by providing training. @iHrithik @teacheranand pic.twitter.com/y8MYX9n7ob

वहीं ऋतिक के फैंस और क्रिटिक्स एक्टर की एक्टिंग की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. फेमस फिल्ममेकर शेखर कपूर ने भी फिल्म देखने के बाद ऋतिक की तारीफ करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट किया है.

Watching Hindi cinema in the theatres is a cathartic experience for me. I sit quietly in the theatre hoping no one notices my tears flowing. #super30 did that to me. It’s such a good story (and true) and a completely different @iHrithik Roshan’s performance overwhelmed me.

— Shekhar Kapur (@shekharkapur) July 15, 2019