/तस्वीर में दिख रहा ये मासूम बच्चा अब है बॉलीवुड का ‘ग्रीक गॉड’, 6 साल की उम्र में बने थे चाइल्ड आर्टिस्ट; आज लुक्स के हैं लाखों दीवाने

Bollywood Greek God: आज बॉलीवुड के 'ग्रीक गॉड' कहे जाने वाले इस सुपरस्टार को आपने पर्दे पर कई अलग-अलग किरदारों में देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैमरे के सामने उनका सफर बेहद ही छोटी उम्र में शुरू हो गया था. कभी एक फिल्म में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था और आज वही बच्चा बॉलीवुड के सबसे हैंडसम और पॉपुलर सितारों में गिना जाता है. इतना ही नहीं, इस हैंडसम एक्टर के आज लाखों लोग दीवाने हैं और उनकी एक्टिंग पर तो मिनटों में फिदा हो जाते हैं.
दरअसल, बॉलीवुड में अपनी शानदार एक्टिंग, डांस और फिटनेस के लिए मशहूर ऋतिक रोशन, जिन्हें अक्सर 'ग्रीक गॉड' कहा जाता है, ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत बहुत ही छोटी उम्र में कर दी थी. उन्होंने महज 6 साल की उम्र में साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म 'आशा' में बतौर बाल कलाकार पहली बार पर्दे पर कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने 'आप के दीवाने' (1980) और 'आस-पास' (1981) जैसी फिल्मों में भी छोटे रोल निभाए थे.
साधारण शब्दों में 'ग्रीक गॉड' का अर्थ प्राचीन यूनान के उन देवताओं से है, जो अपनी असाधारण सुंदरता, शक्ति और दमदार कद-काठी के लिए जाने जाते थे. जब यह शब्द किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति शारीरिक रूप से अत्यंत आकर्षक और फिट है. ऋतिक रोशन को बॉलीवुड का 'ग्रीक गॉड' कहा जाता है. दरअसल, उनकी शानदार एक्टिंग, दमदार डांस और जबरदस्त फिटनेस के कारण अक्सर उन्हें बॉलीवुड का 'ग्रीक गॉड' कहा जाता है. उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और शानदार डांसिंग स्किल्स भी उन्हें बाकी सितारों से अलग बनाती हैं.
80 के दशक में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बाद ऋतिक रोशन ने कुछ समय के लिए फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली थी. उनके पिता राकेश रोशन चाहते थे कि वे पहले अपनी शिक्षा पूरी करें, जिसके लिए उन्होंने बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पढ़ाई की. एक्टिंग में लीड एक्टर के रूप में उतरने से पहले, उन्होंने कैमरे के पीछे की बारीकियां सीखने के लिए अपने पिता के साथ चार फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया था. ऋतिक को न केवल उनके लुक्स के कारण 'ग्रीक गॉड' कहा जाता है, बल्कि वे इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में भी शुमार रहे हैं. उनकी पहचान उनकी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ उनके दमदार डांस और फिटनेस के प्रति जुनून से भी जुड़ी है.
ऋतिक रोशन एक ऐसे परिवार से आते हैं, जिसकी जड़ें सिनेमा में बहुत गहरी हैं. उनके पिता राकेश रोशन एक दिग्गज एक्टर और निर्देशक हैं, जबकि उनके दादा रोशनलाल नागरथ और चाचा राजेश रोशन मशहूर संगीतकार रहे हैं. उनकी मां पिंकी रोशन भी निर्माता-निर्देशक जे. ओम प्रकाश की बेटी हैं. इस फिल्मी विरासत के बावजूद, ऋतिक ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है.
ऋतिक का परिवार सिर्फ अभिनय ही नहीं, बल्कि संगीत से भी गहराई से जुड़ा है. उनके दादा रोशनलाल नागरथ और चाचा राजेश रोशन बॉलीवुड के जाने-माने संगीतकार रहे हैं. अपने परिवार की विरासत को संभालने के लिए ऋतिक ने सिर्फ अपने लुक्स पर नहीं, बल्कि अपनी वर्सेटिलिटी पर भी काम किया.
साल 2000 में फिल्म 'कहो ना प्यार है' से ऋतिक रोशन ने बतौर लीड एक्टर बॉलीवुड में कदम रखा और रातोंरात सुपरस्टार बन गए. एक दिलचस्प बात यह है कि उनके पिता राकेश रोशन पहले इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को कास्ट करने के बारे में सोच रहे थे. हालांकि, बाद में उन्होंने अपने बेटे ऋतिक को मौका दिया, जो उनके करियर के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ.
फिल्म 'कहो ना प्यार है' की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस फिल्म के लिए ऋतिक ने कई बेस्ट अवॉर्ड्स अपने नाम किए थे. इस फिल्म ने उनके लुक्स और डांस को लेकर दर्शकों के बीच एक जबरदस्त क्रेज पैदा कर दिया था.
अपनी पहली फिल्म की सफलता के साल ही ऋतिक ने अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन खान से शादी की थी, जिनसे उनके दो बेटे हैं. हालांकि, 14 साल के साथ के बाद 2014 में दोनों का तलाक हो गया. इस खबर के आने के बाद फैंस को काफी तगड़ा झटका लगा था. हैरान करने वाली बात यह है कि अलग होने के बाद भी दोनों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं और वे अक्सर अपने बच्चों की परवरिश के लिए साथ समय बिताते नजर आते हैं.