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तस्वीर में दिख रहा ये मासूम बच्चा अब है बॉलीवुड का ‘ग्रीक गॉड’, 6 साल की उम्र में बने थे चाइल्ड आर्टिस्ट; आज लुक्स के हैं लाखों दीवाने

Child Artist Debut: बॉलीवुड के 'ग्रीक गॉड' कहे जाने वाले इस सुपरस्टार ने महज 6 साल की उम्र में साल 1980 में आई फिल्म 'आशा' से बतौर चाइल्ड एक्टर फिल्मी दुनिया में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया. आज इस हैंडसम हंक का नाम बॉलीवुड के बड़े सितारों में शामिल है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 11, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:04 PM IST
तस्वीर में दिख रहा ये मासूम बच्चा अब है बॉलीवुड का ‘ग्रीक गॉड’, 6 साल की उम्र में बने थे चाइल्ड आर्टिस्ट; आज लुक्स के हैं लाखों दीवाने

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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