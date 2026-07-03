/मेजर कबीर का कैमियो बना गेम चेंजर, आलिया-शरवरी संग स्टंट कर मचाया धमाल; ऑनलाइन वीडियो लीक

आलिया भट्ट, शरवरी और बॉबी देओल स्टारर स्पाई थ्रिलर 'अल्फा' फाइनली 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को लेकर काफी लंबे समय से लोगों के बीच में जबरदस्त एक्साइटमेंट थी, जिसे रिलीज के पहले दिन देखने के लिए अच्छी-खासी भीड़ थिएटर के बाहर देखने को मिली. लेकिन सिनेमाघरों से निकलने के बाद ऑडियंस ने मिक्स रिएक्शन दिया. मगर इस फिल्म में एक ऐसा सीन है, जिसकी सबसे ज्यादा बात हो रही है.
'अल्फा' के जिस बेस्ट सीन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि ऋतिक रोशन का धमाकेदार कैमियो सीन था. जैसे ही फिल्म में मेजर कबीर का किरदार स्क्रीन पर दिखाई देता है, थिएटर तालियों और सीटियों से गूंज उठते हैं. कई लोगों के लिए ये कैमियो फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज था
फिल्म का पहला शो खत्म होने के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर ऋतिक रोशन के कैमियो वाले वीडियो तेजी से वायरल हो गए. कई यूजर्स ने उनके एक्शन सीन के छोटे-छोटे क्लिप पोस्ट किए, जिनमें वो अपने पुराने अंदाज में दमदार एक्शन करते नजर आ रहे हैं. इन वीडियो को देखने के बाद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. लोग लगातार उनके लुक, स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ कर रहे हैं.
हालांकि, फिल्म से जुड़े कई ऐसे क्लिप्स का ऑनलाइन शेयर होना कॉपीराइट रूल्स के खिलाफ हो सकता है. लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इस कैमियो को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है. हर तरफ सिर्फ मेजर कबीर की वापसी की बात हो रही है.
फिल्म के ट्रेलर में मेकर्स ने पहले ही एक छिपे किरदार की झलक दिखाई थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह नहीं दिखाया गया था. तभी से फैंस अंदाजा लगा रहे थे कि ये किरदार शायद ऋतिक रोशन का हो सकता है. अब फिल्म रिलीज होने के बाद ये सस्पेंस खत्म हो गया है. ऋतिक रोशन ने एक बार फिर मेजर कबीर के रूप में एंट्री की है और उनकी मौजूदगी ने फिल्म को नया मोड़ दे दिया है.
कहानी में इस ट्विस्ट और सरप्राइज कैमियो को लोग फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बता रहे हैं. ऋतिक रोशन का लुक और उनका एक्शन स्टाइल देखकर कई फैंस को उनकी सुपरहीरो फिल्म 'कृष' की याद आ गई. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लिखा कि वो पूरे 'कृष मोड' में नजर आए.
वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कैमियो शानदार है, लेकिन इसे कहानी में थोड़ा और बेहतर तरीके से एड किया जा सकता था. इसके बावजूद, ज्यादातर लोगों ने उनकी एंट्री को फिल्म का सबसे दमदार मूमेंट बताया. ऋतिक की स्क्रीन पर मौजूदगी ने ऑडियंस की एक्साइटमेंट को कई गुना बढ़ा दिया और थिएटर में बैठे लोगों का रिएक्शन भी देखने लायक रहा.
Here comes HRITHIK ROSHAN
Entire Theatre Erupted pic.twitter.com/GN4F7ZArPb
— Aamir 2100cr SRK 1100cr (@Rancho119) July 3, 2026
ऋतिक रोशन ने 'अल्फा' में एक बार फिर अपने पॉपुलर किरदार मेजर कबीर को निभाया है, जिसे दर्शकों ने सबसे पहले फिल्म 'वॉर' में देखा था. उनकी इस एंट्री ने साफ कर दिया कि 'अल्फा' भी YRF स्पाई यूनिवर्स का अहम हिस्सा है. इस यूनिवर्स में पहले से 'एक था टाइगर', 'टाइगर जिंदा है', 'वॉर', 'पठान', 'टाइगर 3' और आने वाली 'वॉर 2' जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं.