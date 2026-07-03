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मेजर कबीर का कैमियो बना गेम चेंजर, आलिया-शरवरी संग स्टंट कर मचाया धमाल; ऑनलाइन वीडियो लीक

Hrithik Roshan Cameo In Alpha: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की फिल्म Alpha इस समय सिनेमाघरों में लगी हुई है, जिसे ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. लेकिन इस फिल्म में सबसे ज्यादा लाइमलाइट ऋतिक रोशन का किरदार मेजर कबीर ले गया, जिनके धमाकेदार कैमियों ने फैंस को इंप्रेस कर दिया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 03, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:44 PM IST
मेजर कबीर का कैमियो बना गेम चेंजर, आलिया-शरवरी संग स्टंट कर मचाया धमाल; ऑनलाइन वीडियो लीक

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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