कभी उधार से किया गुजारा...'हीरो' बनने से पहले असिस्टेंट थे राकेश रोशन, डायरेक्शन से पलटी किस्मत; फिर ऐसे चमकते गए

Birthday Special: बॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राकेश रोशन किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. वे एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने पिता रोशनलाल नागरथ में से रोशन को अपना सरनेम बना लिया.
भारतीय सिनेमा जगत के फेमस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राकेश रोशन किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उनका जन्म मुंबई में 6 सितंबर 1949 को हुआ था. आइए राकेश रोशन के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातों के बारे में जानते हैं. बॉलीवुड में राकेश रोशन ऐसे कलाकार हैं, जिन्होंने अपने पिता के नाम को अपना सरनेम बना लिया. राकेश रोशन के पिता फेमस म्यूजिक डायरेक्टर थे, जिनका नाम रोशनलाल नागरथ था. राकेश रोशन का सरनेम नागरथ है, लेकिन उन्होंने अपने पिता के नाम रोशनलाल नागरथ में से रोशन को अपना सरनेम बना लिया. फिर यही सरनेम राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन ने भी अपनाया.
राकेश रोशन ने सैनिक स्कूल महाराष्ट्र से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की. उनकी शादी पिंकी से हुई, जो बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर निर्माता-निर्देशक जय ओम प्रकाश की बेटी हैं. उनके दो बच्चे ऋतिक रोशन और बेटी सुनयना रोशन हैं.
'घर घर की कहानी' से शुरुआत
साल 1970 में राकेश रोशन ने 'घर घर की कहानी' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, जिसमें वे सपोर्टिंग किरदार में नजर आए थे. हालांकि, बतौर एक्टर उनका करियर कुछ खास नहीं रहा.
इसके बाद उन्होंने साल 1980 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी बना ली. उन्होंने पहली फिल्म 'आप के दीवाने' बनाई, हालांकि फिल्म फ्लॉप रही. इसके बाद 1982 में आई उनकी फिल्म 'कामचोर' बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई. यह एक ऐसे आलसी हुए कामचोर व्यक्ति की कहानी है जो शॉर्टकट से अमीर बनने के चक्कर में रिश्तों की अहमियत भूल बैठता है. फिल्म कामचोर में अभिनेत्री जया प्रदा राकेश रोशन के अपोजिट में थीं.
डायरेक्शन ने पलटी किस्मत
राकेश रोशन ने फिल्म 'खुदगर्ज' से निर्देशन में डेब्यू किया, लेकिन उनकी फिल्म ज्यादा कमाल नहीं कर सकी. इसके बाद उन्होंने अपने निर्देशन में कई हिट फिल्में दीं, जिनमें किशन कन्हैया, करण-अर्जुन जैसी फिल्में शामिल हैं.
उन्होंने अपने निर्देशन में बेटे ऋतिक रोशन को लेकर साल 2000 में 'कहो ना प्यार है' और 2003 में 'कोई मिल गया' फिल्म बनाईं. दोनों फिल्में सुपरहिट साबित हुई थीं. इन फिल्मों के बाद उनके निर्देशन में बनी फिल्म कृष और कृष 3 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी.
