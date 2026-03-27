इस गंभीर बीमारी का शिकार हुईं ऋतिक की गर्लफ्रेंड सबा आजाद, घटा 4 किलो वजन, चलना फिरना तो छोड़ो टूथपिक उठाना भी मुश्किल

ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद की तबीयत अचानक बिगड़ गई है. एक्ट्रेस इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं जहां पर उनकी देखभाल बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन खुद कर रहे हैं.
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Saba Azad Hospitalised: ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद की तबीयत अचानक बिगड़ गई है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की और सेहत का अपडेट दिया. एक्ट्रेस का वजन 14 दिनों में 4 किलो घट गया है और उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उनका चलना फिरना तक मुश्किल है.
इस बीमारी की चपेट में सबा आजाद
40 साल की सबा आजाद ने इंस्टाग्राम पर अस्पताल के बेड पर लेटी फोटो शेयर की है. इस फोटो में वो काफी बीमार और कमजोर दिख रही हैं. इस फोटो को शेयर कर एक्ट्रेस ने लिखा- 'मेरी जिंदगी के सबसे बुरे 14 दिन. साइक्लोस्पोरा कैटेनेंसिस तुम कितने बुरे हो. मेरी जैसी इंसान के लिए, जो सिर्फ घर का खाना खाती है. अपनी पानी की बोतल अपने साथ हर जगह लेकर जाती है. ये कीड़ा ना जाने कहां से आ गया है. वो भी इतने बिजी वक्त में. दो हफ्तों में 4 किलो वेट कम हो गया है. मेरा तो वजन पहले ही काफी कम है. अब तो मेरा चलना फिरना मुश्किल हो गया है.'
इतनी ताकत नहीं टूथपिक भी उठा सकूं
एक्ट्रेस ने आगे लिखा- 'मैं तो रोजाना दो बार ट्रेनिंग कर रही थी. पुल अप्स लगा रही थी. भारी वजन उठा रही थी. अगले दिन मेरा शरीर आधा रह गया. मुझमें इतनी ताकत भी नहीं बची कि मामूली सी टूथपिक भी उठा सकूं. वजन उठाने की बात तो छोड़ो. इसलिए, प्लीज आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिए. सलाद खाएं और सब्जियों का सेवन करें.'
हर पल सेवा कर रहे ऋतिक रोशन
सबा की तबीयत बिगड़ने के बाद ऋतिक रोशन उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं. सबा ने बॉयफ्रेंड ऋतिक के लिए लिखा- 'ऋतिक ने मेरे चिड़िचिड़े मूड को भी ठीक रखा. जो हमेशा सबसे मुश्किल हालात में भी हंसी मजाक का कोई ना कोई जरिया ढूंढ ही लेता है. मैं उतनी भी कमजोर या छोटी नहीं हुई हूं जितनी इस फोटो में दिख रही हूं.'
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क्या होता है साइक्लोस्पोरा कैटेनेंसिस?
ये बीमारी एक परजीवी के कारण होती है.ये ज्यादातर दूषित खाना या फिर पानी को पीने की वजह से होती है. इसमें लूज मोशन के अलावा आंतों से संबंधित समस्या हो जाती है.
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