पाकिस्तान से आए, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी संग किया काम, बेटे के बाद अब पोता बॉलीवुड पर कर रहा राज

Hrithik Roshan Grandfather Roshan Lal Nagrath: हम यहां रौशन परिवार की बात कर रहे हैं, जो आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पहचानने जाने वाले नामों में से एक है. लोग अक्सर ऋतिक रौशन, राकेश रौशन और राजेश रौशन को जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस परिवार की जड़ें कई पीढ़ियों पीछे तक जाती हैं. असली शुरुआत ऋतिक के दादा रौशन लाल नागरथ से हुई थी. वे सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, बल्कि ऐसे कलाकार थे जिनकी मेहनत और लगन ने पूरे परिवार की दिशा बदल दी.

उनका सफर ही रौशन परिवार की असली नींव बना. 14 जुलाई, 1917 को पंजाब के गुजरांवाला (जो अब पाकिस्तान में आता है) में जन्मे रौशन लाल नागरथ का बचपन से ही उन्हें सुरों और म्यूजिक से गहरा लगाव था. इसी जुनून ने उन्हें लखनऊ के मैरिस कॉलेज तक पहुंचाया, जहां उन्होंने पंडित एस. एन. रतनजंकर से संगीत की शिक्षा ली. वहां उनकी कला और निखरी और वे जल्द ही एक समर्पित संगीत साधक के तौर पर जाने जाने लगे. संगीत उनके लिए सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल बन चुकी थी.

पाकिस्तान से आए थे रौशन लाल नागरथ

रौशन ने सरोद की बारीकियों को सीखने के लिए मैहर घराने के महान उस्ताद अलाउद्दीन खान से भी ट्रेनिंग ली. उनकी सीख इतनी मजबूत थी कि वे धीरे-धीरे एक अलग पहचान बनाने लगे. 1940 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में असिस्टेंट स्टाफ के तौर पर काम शुरू किया, जहां वे इसराज बजाते थे. नौकरी अच्छी चल रही थी, लेकिन उनके सपने कुछ और थे. 1948 में उन्होंने रेडियो की नौकरी छोड़ दी और मुंबई जाकर हिंदी फिल्मों में संगीतकार के तौर पर किस्मत आजमाने का फैसला किया.

5 मिनट 32 सेकंड का वो रोमांटिक गाना, जिसकी मस्ती में आज भी डूब जाते हैं लोग, बार-बार सुनने पर भी नहीं भरता दिल

आसान नहीं थी इंडस्ट्री में शुरुआत

हालांकि, सभी की तरह उनके लिए भी शुरुआत आसान नहीं थी. फिल्मों में काम पाना मुश्किल था, लेकिन रौशन पीछे नहीं हटे. उन्होंने फिल्म 'सिंगार' में ख्वाजा खुरशीद अनवर के सहायक के तौर पर काम किया. इसी दौरान निर्माता किदार शर्मा ने उन्हें अपनी फिल्म 'नेकी और बदी' का म्यूजिक कंपोज करने का मौका दिया. फिल्म नहीं चली, लेकिन शर्मा ने उनका टैलेंट पहचान लिया. अगली फिल्म 'बावरे नैन' सुपरहिट हुई और इसका म्यूजिक दर्शकों के दिल में उतर गया.

रौशन के लिए 50 का दौर साबित हुआ सुनहरा

यहीं से रौशन का नाम बड़े संगीतकारों की कतार में शामिल हो गया. 50 का दशक रौशन के करियर का सुनहरा समय साबित हुआ. उन्होंने मोहम्मद रफी, मुखेश और तलत महमूद जैसे बड़े गायकों के साथ काम किया और 'हम लोग', 'मल्हार', 'अनहोनी', 'शीशम' और 'नौबहार' जैसी फिल्मों में यादगार धुनें दीं. 'नौबहार' का लता मंगेशकर का गाया भजन 'एरी मैं तो प्रेम दिवानी' आज भी सुना जाता है. बाद में 'बरसात की रात', 'आरती', 'ताजमहल', 'दिल ही तो है' और 'चित्रलेखा' के गाने तो मानो संगीत प्रेमियों के खजाने बन गए.

रौशन के म्यूजिक ने कई गानों को कर दिया अमर

'जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा', 'लागा चुनरी में दाग', 'संसार से भागे फिरते हो' और 'जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात' जैसे गानों ने रौशन को हमेशा के लिए अमर कर दिया. नवंबर 1967 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी धुनें आज भी उतनी ही ताजगी के साथ सुनी जाती हैं. राकेश रौशन और ऋतिक रौशन ने अपने-अपने क्षेत्रों में जो पहचान बनाई, उसकी नींव असल में रौशन लाल नागरथ ने ही रखी थी. उनका संगीत और विरासत हमेशा याद की जाएगी.